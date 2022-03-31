91 тысяча зрителей на женском футболе и более двухсот тысяч на «Маракане». Безумные рекорды посещаемости

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вчера, 13:34

В мужском виде высшую планку никогда не покорят.

1923 год. Рекорд старого «Уэмбли» — намного больше 126 047 зрителей

В финале Кубка Англии 1923 года на главном стадионе страны собралась невероятная толпа. «Болтон» играл против «Вест Хэма», по легендам на стадион набилось около 300 тысяч человек (отсюда тысяча пострадавших с легкими травмами из-за давки). Вряд ли именно триста тысяч, но поскольку все стояли, а крайних фанатов толпа выталкивала на само поле, пока конная полиция пыталась их оттеснить, чтобы футболисты могли сыграть, то легко поверить, что официальная максимальная посещаемость арены в этом случае служит лишь условной отметкой. «Имперский стадион», как тогда назывался, позволил собрать народ в день победы «Болтона» со счетом 2:0. Кубок победителям вручил лично Король Великобритании Георг V, дедушка Елизаветы II. Сейчас даже игра успешной сборной Англии столько людей не соберет – нет такого стадиона в стране.

1937 год. Глазго забрал европейский рекорд – 147 365 зрителей на «Хэмпден Парк»

Шотландцам не раз приходилось доказывать свое право классно играть в популярный на острове вид спорта. Например, футбольный Ливерпуль строился на технике игроков из соседней страны в Соединенном Королевстве. А на пару десятилетий раньше в Глазго сыграли в финале Кубка Шотландии «Селтик» и «Абердин». Этот поединок побил рекорд «Уэмбли». Никто и никогда не превзойдут показатель для финала национального кубка, просто не существует больше стадионов с такой посещаемостью. Это до сих пор европейский рекорд посещаемости. А чтобы понимать, насколько шотландцы любят футбол, достаточно одного факта. Между 1928 и 1973 годами средняя посещаемость финалов кубка составила 109 324 человека. 37 раз собирали более ста тысяч человек.

1950 год. Мировой рекорд – 199 854 зрителя на «Маракане»

По другим данным, 173 830, если считать по проданным билетам, но сути не меняет. К слову, формально это не был финал чемпионата мира в современном представлении. Была решающая группа. Бразилии хватало ничьи, Уругвай устраивала только победа. На новеньком «Маракане», построенном как раз перед чемпионатом мира и названном в честь крошечной речки, собралось минимум двести тысяч человек. Официальная цифра приведена выше, но по легенде на стадион пробилось около 220 тысяч людей. Легко поверить, судя по фотографиям. Историю того матча вы знаете – трагедия для огромной Бразилии, триумф для крошечного Уругвая. Любопытный факт, в 1950 году хозяева смотрели с интересом только поединки своей сборной. Собирали от 138 до 152 тысяч на других матчах. А вот когда играли Уругвай и Швеция, то пришло менее восьми тысяч зрителей, и таких случаев хватало. Безумно болели за будущих «избранных», а они уступили в легендарном теперь финале.

1956 год. «Сантьяго Бернабеу» принимает 129 690 зрителей и «Милан»

Ответный полуфинал Кубка чемпионов 1956 года приковал к себе внимание испанцев. Это был первый в истории розыгрыш отца Лиги чемпионов, и в финал хотелось всем. «Реймс» дважды обыграл «Хиберниан», а вот «Реал» в Милане уступил «россонери» 2:1. Пришлось дома отыгрываться, и при поддержке почти 130 тысяч человек поставили рекорд, а заодно прошли в финал – 4:2. «Милан» круто сопротивлялся, но Ольсен и Ди Стефано их дожали. Уникальный матч, который открыл «Реалу» путь к серии из побед в Кубке чемпионов. Даже в Эль Класико никогда больше 120 000 зрителей не собирали. Причем рекорд поставили спустя четыре года тоже в полуфинале КЕЧ между «Реалом» и «Барселоной», а не в игре чемпионата Испании. Предки современных фанатов тоже любили еврокубки.

1987 год. На «Да Луж» собрали 135 000 человек – Лиссабон жил футболом

Португальский рекорд, который установлен тридцать лет назад. На матче «Бенфики» и «Порту» в чемпионате присутствовали 135 тысяч зрителей. «Драконы» в мае обыграют «Баварию» в финале Кубка чемпионов, Артур Жорже выиграет главный трофей клубного футбола в Европе, а вот в начале апреля «орлы» обыграют конкурента 3:1, и в итоге возьмут чемпионский кубок, опередив давних врагов на три очка. Вдумайтесь, конец восьмидесятых, а в Еврпое собирают 135 тысяч зрителей, причем уже после «Эйзеля». Теперь старый «Да Луж» снесли, а новый построили под Евро-2004, и вмещает он лишь 65 000 зрителей.

2014 год. Товарищеский матч в США собрал 109 318 зрителей

В девяностых годах отличились в Индии – в полуфинале местного Кубка Федерации собралось 134 тысячи человек. Спустя почти три десятилетия такую аудиторию матчи по футболу в огромной стране не собирают. В Китае тоже рекорды не ставят, поскольку живой футбол это еще и часть спортивной культуры. И чемпионами по ее развитию являются американцы. В Мичигане в 2014 году товарищеская игра «Реала» и «Манчестер Юнайтед» собрала свыше 109 тысяч зрителей. Невероятная аудитория для спарринга, зато она объясняет, почему в США развивается «соккер». У них бывали матчи MLS , где собирались по 70, 80 и даже больше 90 тысяч человек. А до игры европейцев рекорд принадлежал финалы Олимпиады 1984, когда Франция обыграла Бразилию в Лос-Анджелесе со счетом 2:0.

2022 год. Девушки собрали 91 553 зрителя, но есть нюанс

Сейчас по всему миру пишут, что это новый рекорд для женского футбола. «Барселона» разгромила «Реал» 5:2 в ответной игре четвертьфинала аналога Лиги чемпионов (первый матч – 3:1), прошла дальше, а смотрели обладательницу «Золотого мяча» Путельяс и ее напарниц свыше 90 тысяч человек. Но есть один нюанс. Многие не знают о финале ЧМ -71 для женщин в Мексике. В решающий момент 15-летняя датчанка забила три безответных мяча хозяйкам турнира, а на стадионе «Ацтека» за всем этим наблюдало от 110 до 115 тысяч зрителей. Сейчас арена вмещает чуть больше 87 тысяч человек, но раньше была крупнее.

Так что Эль Класико, скорее всего, поставил рекорд Европы, а не мира. А вот новый планетарный рывок в мужском футболе исключен, поскольку не существует стадиона на 200 тысяч человек. Например, на Евро до сих пор самый посещаемый матч – финал 1964 года между Испанией и СССР в Мадриде (79 115 тысяч зрителей). Нужно ждать финал крупного турнира на новом «Камп Ноу», чтобы побить тот рекорд в будущем, ведь «Уэмбли» не забили в прошлом году из-за коронавируса. Вообще, из-за норм безопасности и стоимости обслуживания никто не вложит миллиарды евро в стадион на 200 000 человек, чтобы побить рекорд старой арены «Маракана».