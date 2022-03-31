«В „Спартаке“ никогда не простят Дзюбу». Избитый вратарь, капитан Иуда и другие конфликты фанатов с воспитанниками клубов

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вчера, 16:24

Яркие истории о размолвках «родственников».

Разница между врагами и предателями всегда большая. В футболе немало историй, когда фанаты боготворили игрока, он уходил к заядлым соперникам, и его оскорбляли, освистывали и ненавидели. Но если присмотреться, то не так часто именно воспитанник решался уйти к главному врагу. И уж точно не всегда этот человек испытает радость, когда делает больно тем, кто раньше был родным.

Артем Дзюба («Спартак» — «Зенит»)

Уникальная история в мировом футболе, поскольку недовольных Дзюбой найдете на двух сторонах за воротами в игре Москвы против Санкт-Петербурга. Артем расскажет свою историю – мол, в «Спартаке» к нему плохо относились. Да, были аренды, не всегда тренеры тяжелому нападающему доверяли. Но и Дзюба заиграл в классный футбол далеко не сразу, поэтому его претензии не всегда к месту. Язык у него длинный, что тоже усложняет поиски компромиссов. Нас интересует футбол, а в него Артем в последние годы играет результативнее, чем другие футболисты в РПЛ , даже легионеры. Звезда лиги, но скандальная. Как правильно отметил Кавазашвили – фанаты «Спартака» Дзюбу за выбор «Зенита» никогда не простят. Свободный агент мог уехать за рубеж, но пошел за титулами к историческому оппоненту.

Эшли Коул («Арсенал» — «Челси»)

Фанаты «канониров» до сих пор зовут Коула «Кэшли» — обыгрывают имя и слово «кэш». Поклонники «Арсенала» привыкли к потерям, но одно дело, когда Сеск хочет в родную «Барселону», а другое, если ван Перси идет в МЮ , чтобы сделать врагов чемпионами АПЛ . У Коула история еще хуже, поскольку он не из Нидерландов, а воспитанник «канониров». Играл круто, был одним из лучших левых защитников мира на тот момент. Но дальше встретился лично с Моуриньо и выбрал «Челси». При этом Эшли Коул мог выбрать любой другой клуб, но за спиной у родной команды вел переговоры, за что его и Жозе штрафовали. Много всего выиграл с «Челси», но фанаты «Арсенала» его до сих пор не любят и не простят.

Владимир Стойкович («Црвена Звезда» — «Партизан»)

Белградское противостояние одно из самых горячих в мире. В 2010 году сербские болельщики напали на автобус сборной перед матчем отбора на Евро против Италии, чтобы избить голкипера Стойковича, который и за сборную ошибался, и стал изгоем для фанатов «Црвены Звезды», поскольку решил перейти в «Партизан». Время сгладило углы, но если опытный голкипер зайдет в ресторан в Белграде, которым владеет давний фанат «красной звезды», то лучше ему не есть ничего, что принесут с кухни такого заведения. Его историю подзабыли, но прощения Стойкович не получил.

Иан Райт («Кристал Пэлас» – «Арсенал»)

Йохану Кройфу в Амстердаме простили, что он перешел из «Аякса» в «Фейеноорд» и даже сделал последних чемпионами Нидерландов, поскольку мстил боссам родного клуба. А вот фанаты крошечного «Кристал Пэлас» со стажем помнят, как Райт много лет играл и забивал в их составе – «орлы» стали первым профессиональным клубом самоучки с родителями из Ямайки. Иан сразу заявил, что хочет играть за сборную Англии, и чтобы его мечта осуществилась – пошел к соседям в «Арсенал». А фанатов родного ему «Кристал Пэлас» раззадорил окончательно, когда отпраздновал гол, который отправил «орлов» в низший дивизион. Не всегда Райт был таким мудрым и остроумным, как сейчас.

Владимир Быстров («Зенит» — «Спартак»)

Классическая российская история XXI века, поскольку Карпин давно уже объяснил, что обратно в Санкт-Петербург Быстрова выдернули по звонку. Расставание с родным «Зенитом» тоже было непростым. Вот только Володька, как нынешний злой на язык эксперт сам себя величает, не пример кроткого и скромного футболиста, чью судьбу уничтожили коварные злые силы. Нет, он прекрасно знал, что будет после перехода воспитанника «Зенита» в «Спартак». И четко понимает, почему в Санкт-Петербурге его встретили баннером с Голлумом. Позже фанатов и Быстрова помирили в добровольно-принудительном порядке, но осадок остался.

Марио Гетце («Боруссия» Д – «Бавария»)

Здесь историю тоже усугубляет возвращение в родной клуб. Немца на родине ценят за гол в финале чемпионата мира, но в Дортмунде его встретили, как футбольного Иуду. Когда Марио выбрал «Баварию», то ему сразу приписали жадность – очевидно, что в Мюнхене зарплата была выше. Фамилию Гетце начали вырезать с футболок, парня освистывали и после возвращения. Ватцке делал вид, что не понимает, почему фанаты в Дортмунде враждебно встретили возвращение Марио. Возвращение затянулись на пару лет, но было неудачным, а теперь чемпион мира бегает за ПСВ и ждет нового тренера, знаменитого снайпера.

Сол Кэмпбелл («Тоттенхэм» — «Арсенал»)

Мо Джонстона, который рискнул перейти после игры за «Рейнджерс» в «Селтик», ненавидят в «синей» части Глазго, но шотландец не является воспитанником ни одного из великих клубов, как и Кенни Миллер, который вообще умудрился шастать туда-сюда. А вот Сол Кэмпбелл после короткого отрезка в школе «Вест Хэма» перебрался в академию «Тоттенхэма». Играл за первую команду почти десять лет, был капитаном. А затем стал «Иудой» для фанатов, ведь ради трофеев пошел в «Арсенал». Выиграл дважды чемпионат, взял четыре Кубка Англии и еще парочку трофеев, играл за сборную и в финале ЛЧ 2006 года, но для завсегдатаев на «Уайт Харт Лейн» навсегда будет футбольным перебежчиком. Заслужено, ведь игроки высокого уровня в 99.9 % случаев имеют выбор, но решают, что не писаные, но четкие правила футбольной этики не для них.

Куда больше скандалов, когда пришлый выбирает врага, как Баджо с «Ювентусом». Например, фанаты «Барселоны» логично обозлились на Фигу, ведь португальский капитан ушел в «Реал». Но там была история хитрого обмана, да и Луиш не воспитанник «блаугранас». Вот если бы Месси ушел к Пересу – а его отец подтверждает, что вел переговоры, в этом списке появился бы фаворит. Воспитанник каталонского клуба Лионель мог стать самым ненавистным футболистом для фанатов «Барселоны» за всю историю, а пока ему свистят только в Париже.