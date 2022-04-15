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«Это позор». Лапорта — о десятках тысяч фанатов «Айнтрахта» на «Камп Ноу»

15 апреля 2022, 11:46
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию на «Камп Ноу» во время матча лиги Европы с «Айнтрахтом» (2:3). Встречу в Каталонии посетило по различным оценкам от 20 до 30 тысяч фанатов немецкой команды. В результате часть болельщиков «Барсы» ушла с трибун в знак протеста.

То, что произошло на трибунах, – позор, который нельзя повторять. Нам нужно оценить имеющуюся информацию для принятия мер. От нас потребуется быть строже и не допускать определенных вещей. Мне, болельщику «Барселоны», стыдно.

Мне было неловко от того, что я увидел на трибунах. Хочу попросить прощения, это очень серьезно. Произошедшее необычно, такого не должно было случиться.

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Все комментарии
RoArt
RoArt
15 апреля в 22:37
А среди болельщиков Айнтрахта были негры, это что получается он расист? Отблэмить его! Покайся Лапорта, а то завтра выяснится что 20 лет назад ты домогался до старой ЛГТБ негритянки и тебя отменят!!!
Мessi 10
Мessi 10
15 апреля в 17:25
Что дальше то? Слишком большие квоты выделили на немцев ?
Или пытается отвести внимание от вылета ?
Asper
Asper
15 апреля в 15:34
О чём вообще речь-то? Я ничего не понял..
Чего нельзя допускать? Слишком больших десантов гостевых болел?
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
15 апреля в 14:26
Не понял что он говорит.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
15 апреля в 13:21
Позор тем кто довел до ручки Барселону, проигрывать у себя не абы каким соперникам. Клуб чуть не обанкротили помогли шайке аргентинских проходимцев нахапать денег.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 апреля в 13:15
А то их болелы такого немтворили на радостях!
Van Vanovich
Van Vanovich
15 апреля в 12:56
да хоть полный стадион немцев, Барса должна играть во всю.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
15 апреля в 12:20
А чего непонятного или позорного - что, уже немцам нельзя матч любимой команды посетить? Ну, стреляйся тогда или в монастырь...
stanichnik
stanichnik
15 апреля в 12:13
Болельщики везде одинаковые
pendulum47
pendulum47
15 апреля в 12:12
Позор Лапорте за развал барсы, позор таким "болелам"!
px3px2bdr5a7
px3px2bdr5a7
15 апреля в 11:52
Доцацкались с дномярой и довели Барсу до ручки
lotsman
lotsman
15 апреля в 11:48
Команду надо поддерживать в любых ситуациях.
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