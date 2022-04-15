«Это позор». Лапорта — о десятках тысяч фанатов «Айнтрахта» на «Камп Ноу»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию на «Камп Ноу» во время матча лиги Европы с «Айнтрахтом» (2:3). Встречу в Каталонии посетило по различным оценкам от 20 до 30 тысяч фанатов немецкой команды. В результате часть болельщиков «Барсы» ушла с трибун в знак протеста.

То, что произошло на трибунах, – позор, который нельзя повторять. Нам нужно оценить имеющуюся информацию для принятия мер. От нас потребуется быть строже и не допускать определенных вещей. Мне, болельщику «Барселоны», стыдно.

Мне было неловко от того, что я увидел на трибунах. Хочу попросить прощения, это очень серьезно. Произошедшее необычно, такого не должно было случиться.