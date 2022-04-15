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Агент Языджи: «Юсуф хочет остаться в ЦСКА, но это зависит от решения УЕФА»

15 апреля 2022, 16:32

Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, рассказал, что игрок хочет остаться в московском клубе.

Юсуф хочет остаться в ЦСКА после аренды, с этим нет проблем. Но решение УЕФА о запрете очень важно. Сможет ли клуб потом выплатить эти деньги — ответ зависит только от них. Юсуф счастлив здесь. Он играл в последнем матче, несмотря на травму. Юсуф любит и уважает тренера, болельщиков и всех сотрудников ЦСКА.

ЦСКА арендовал Языджи у «Лилля» в зимнее трансферное окно до конца сезона.

Ранее о будущем Языджи в ЦСКА высказался гендиректор московского клуба Роман Бабаев.

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Все комментарии
112910415
112910415
16 апреля в 09:49
надо, чтоб остался !
очень качественный
oFANATo
oFANATo
15 апреля в 22:46
Похвальное желание....а как получится будем посмотреть....
Союзник противников
Союзник противников
15 апреля в 20:44
Следовательно :Ауфвидерзеен.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
15 апреля в 19:41
Не стоит сейчас загадывать, как сложится, нам хочется, чтобы Юсуф остался. Будем надеяться на лучшее.
Caniggia
Caniggia
15 апреля в 18:48
Немного таких легионеров, как Языджи. Он хочет играть в России и является при этом очень качественным и ценным футболистом. Надеюсь, всё решится в пользу Юсуфа и он продолжит украшать РПЛ. Таких иностранцев, не предвзятых к России да и к тому же больших мастеров, надо ценить!
meruzhan1950hakobyan
meruzhan1950hakobyan ответ Sigurd Ring (раскрыть)
15 апреля в 18:46
турок это удар в спину!
dok66
dok66
15 апреля в 18:34
Ключевая фраза - "ему здесь нравится" . Лишь бы не "заболел" , как Кока . А финансовую сторону ЦСКА решит .
vinyardrip
vinyardrip ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
15 апреля в 18:11
Конвертируемой во что? В писчую бумагу?
Sigurd Ring
Sigurd Ring
15 апреля в 18:05
дать ему поджoпник
leonid_spb58
leonid_spb58
15 апреля в 18:01
дать ему подданство
Leha-ha50
Leha-ha50
15 апреля в 17:55
Очень хотелось бы , чтоб остался.
КЭТиК
КЭТиК
15 апреля в 17:31
Заставить его никто не может.
nikoladolgov
nikoladolgov
15 апреля в 17:12
А ЦСКА какая разница Химкам проигрывать с турком или без него ?
Cat01
Cat01
15 апреля в 16:52
Будем ждать..
berda2003
berda2003
15 апреля в 16:43
какой хороший юсуф, а лилль...
Байкал-38
Байкал-38
15 апреля в 16:41
Очень охота, что бы в РПЛ оставались такие легионеры как Языджи.
Не знаю как пойдёт у него дальше, но сейчас он заслужил уважение не только у болельщиков ЦСКА, но и у болельщиков из других клубов.
Как бы хотелось, что бы все второсортные игроки уехали, а классные легионеры остались, но сказки не будет.
В любом случае всем кто не сбежал как последняя крыса, спасибо!!! А если решение УЕФА будет не в пользу России, то пожелаем удачи тем кто уедет, их понять можно.
David Young
David Young
15 апреля в 16:39
Посмотрим как сложится.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
15 апреля в 16:37
Выкупят контракт РУБЛЯМИ (к тому времени рубль станет конвертируемой валютой).
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 апреля в 16:34
Решение уефа мы знаем.
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