Агент Языджи: «Юсуф хочет остаться в ЦСКА, но это зависит от решения УЕФА»

Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, рассказал, что игрок хочет остаться в московском клубе.
Юсуф хочет остаться в ЦСКА после аренды, с этим нет проблем. Но решение УЕФА о запрете очень важно. Сможет ли клуб потом выплатить эти деньги — ответ зависит только от них. Юсуф счастлив здесь. Он играл в последнем матче, несмотря на травму. Юсуф любит и уважает тренера, болельщиков и всех сотрудников ЦСКА.
ЦСКА арендовал Языджи у «Лилля» в зимнее трансферное окно до конца сезона.
Ранее о будущем Языджи в ЦСКА высказался гендиректор московского клуба Роман Бабаев.
очень качественный
очень качественный
Не знаю как пойдёт у него дальше, но сейчас он заслужил уважение не только у болельщиков ЦСКА, но и у болельщиков из других клубов.
Как бы хотелось, что бы все второсортные игроки уехали, а классные легионеры остались, но сказки не будет.
В любом случае всем кто не сбежал как последняя крыса, спасибо!!! А если решение УЕФА будет не в пользу России, то пожелаем удачи тем кто уедет, их понять можно.
Не знаю как пойдёт у него дальше, но сейчас он заслужил уважение не только у болельщиков ЦСКА, но и у болельщиков из других клубов.
Как бы хотелось, что бы все второсортные игроки уехали, а классные легионеры остались, но сказки не будет.
В любом случае всем кто не сбежал как последняя крыса, спасибо!!! А если решение УЕФА будет не в пользу России, то пожелаем удачи тем кто уедет, их понять можно.