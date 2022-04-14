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Семак: «У Алипа будет достаточно возможностей проявить себя в „Зените“»

14 апреля 2022, 15:16

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о перспективах Нуралы Алипа в «Зените». Игрок был арендован зимой у «Кайрата».

Есть слухи, что он может не быть выкуплен «Зенитом»? Как оценю его игру и перспективы в команде? По поводу информации – вопрос к руководству. По поводу спортивных качеств – прибавляет, адаптируется в команде. То время, что он получает, использует очень хорошо. У него и дальше будет достаточно возможностей, чтобы проявить себя.

Как в тренировочном процессе, так и в матчах оставляет хорошее впечатление.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
14 апреля в 20:03
Ну посмотрим, что получится.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
14 апреля в 17:44
Там на лавке ещё сидит Адамов, кандидат в сборную. Но главное, что ни тот ни другой никому не достались
lotsman
lotsman ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
14 апреля в 17:11
Насчёт избавиться никто не говорил, а насчёт невыкупа, это не тренер, это руководство. Да и то только слухи.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 апреля в 16:55
У этих тренеров нечего толком не узнаешь,то хотят избавиться,то хотят оставить!
mihaluch
mihaluch
14 апреля в 15:56
Посмотрим если Семак выпустит на поле.
Ironigor
Ironigor
14 апреля в 15:40
Что-то с трудом в это верится. Уж больно труслив Семак, чтобы лишний раз рисковать. )
75vm6pb6eavb
75vm6pb6eavb
14 апреля в 15:35
Походу нипадеццки в болото влип Алип
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 апреля в 15:19
Посмотрим на него...
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