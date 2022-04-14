Семак: «У Алипа будет достаточно возможностей проявить себя в „Зените“»

Главный тренер «Зенита» ответил на вопрос о перспективах в «Зените». Игрок был арендован зимой у «Кайрата».

Есть слухи, что он может не быть выкуплен «Зенитом»? Как оценю его игру и перспективы в команде? По поводу информации – вопрос к руководству. По поводу спортивных качеств – прибавляет, адаптируется в команде. То время, что он получает, использует очень хорошо. У него и дальше будет достаточно возможностей, чтобы проявить себя.

Как в тренировочном процессе, так и в матчах оставляет хорошее впечатление.