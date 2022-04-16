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Гаврилов: «Каттани? Кто это вообще такой?»

16 апреля 2022, 14:43

Экс-игрок «Спартака» Юрий Гаврилов высказался по поводу слов спортивного директора красно-белых Луки Каттани, который заявил, что не знает «Зенит».

Каттани? Кто это вообще такой? Какой спортивный директор какого «Спартака»? Даже не слышал фамилию такую с его назначения. Не знает «Зенит»? Как и мы ничего не знаем о Каттани. Мы даже не знаем, кто такой Ваноли! Каттани везде как мячик гоняют: то в «Челси», то в ПСЖ, то теперь в «Спартаке». Затесались каким-то образом.

Ранее по данному поводу высказался бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов.

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Все комментарии
Oliver S
Oliver S
16 апреля в 17:27
Что-то у бывших футболистов совсем туго с интеллектом и юмором. Каттани ответил так, чтобы было понятно, что тупые вопросы ему задавать не надо, а "эксперты" развонялись кто во что горазд.
протон
протон
16 апреля в 15:27
А кого Вам подавай, Клоппа??? Тухеля? Эмери? Ах да, Эмери уже был и вы тоже не знали, что это за тренер и доставали в каждом интервью...
Ironigor
Ironigor
16 апреля в 15:09
А вдруг, а если.... .
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
16 апреля в 14:56
Ветераны Спартака запустили акцию: "Каттани ты кто такой?"
Осталось добавить:
shlomo
shlomo
16 апреля в 14:49
Хорошо сказал, даже добавить то нечего...
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