Гаврилов: «Каттани? Кто это вообще такой?»

Экс-игрок «Спартака» Юрий Гаврилов высказался по поводу слов спортивного директора красно-белых Луки Каттани, который заявил, что не знает «Зенит».

Каттани? Кто это вообще такой? Какой спортивный директор какого «Спартака»? Даже не слышал фамилию такую с его назначения. Не знает «Зенит»? Как и мы ничего не знаем о Каттани. Мы даже не знаем, кто такой Ваноли! Каттани везде как мячик гоняют: то в «Челси», то в ПСЖ , то теперь в «Спартаке». Затесались каким-то образом.