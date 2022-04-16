Ловчев: «„Динамо“ не конкурент „Зениту“»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Сейчас все говорят, что «Динамо» конкурент «Зениту». Ну какой конкурент? Малком и Макаров — это же две большие разницы! Питерцы могут не стать чемпионами только если сами продурят.
Ранее по данному вопросу высказался бывший тренер «Динамо» Анатолий Бышовец.
И дело даже не в Макарове или еще в ком-то, а в том дело, что оставшиеся игры- уже фактически переходят в стадию кубковых, а значит - до первой ошибки.
И даже супер сильный состав может не помочь. Кроме того, у Динамо календарь проще. Как минимум две игры соперники могут динамовцам откровенно слить, это Самара и Локо, которым уже ничего не нужно. Ну и мертвый Урал, дома, думаю, обыграть несложно. С Сочи игра в Москве, да и Сочи не тот соперник чтобы дать отпор, один классный пристарелый Нобоа в поле не воин....
ЦСКА мог бы достойно сыграть с Динамо, но "двое из ларца" конечно не потянут. Очень надеюсь, после провала этого сезона, в руководстве ЦСКА наконец-то задумаются.... Будь это в советское время, братьев отправили бы на псарню, выводными служебных собак.
У Зенита календарь куда сложнее. Поэтому, теоретически, еще всё может случиться. Однако, есть в спорте, как и в жизни, такое понятие как СПРАВЕДЛИВОСТЬ!!! Ну не может команда стать чемпионом, которая половину своих очков набрала на левых пеналях, автоголах, и многочисленных удалениях соперника! Не может, тренер циник и лицемер, стать чемпионом! Если вся страна видела что случилось в Краснодаре и порицала это, то ГТ Динамо заявил: "Мы выиграли заслуженно!" Вообщем, Коллеги, делайте выводы сами.....
И дело даже не в Макарове или еще в ком-то, а в том дело, что оставшиеся игры- уже фактически переходят в стадию кубковых, а значит - до первой ошибки.
И даже супер сильный состав может не помочь. Кроме того, у Динамо календарь проще. Как минимум две игры соперники могут динамовцам откровенно слить, это Самара и Локо, которым уже ничего не нужно. Ну и мертвый Урал, дома, думаю, обыграть несложно. С Сочи игра в Москве, да и Сочи не тот соперник чтобы дать отпор, один классный пристарелый Нобоа в поле не воин....
ЦСКА мог бы достойно сыграть с Динамо, но "двое из ларца" конечно не потянут. Очень надеюсь, после провала этого сезона, в руководстве ЦСКА наконец-то задумаются.... Будь это в советское время, братьев отправили бы на псарню, выводными служебных собак.
У Зенита календарь куда сложнее. Поэтому, теоретически, еще всё может случиться. Однако, есть в спорте, как и в жизни, такое понятие как СПРАВЕДЛИВОСТЬ!!! Ну не может команда стать чемпионом, которая половину своих очков набрала на левых пеналях, автоголах, и многочисленных удалениях соперника! Не может, тренер циник и лицемер, стать чемпионом! Если вся страна видела что случилось в Краснодаре и порицала это, то ГТ Динамо заявил: "Мы выиграли заслуженно!" Вообщем, Коллеги, делайте выводы сами.....