Ловчев: «„Динамо“ не конкурент „Зениту“»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о чемпионской гонке в РПЛ .

Сейчас все говорят, что «Динамо» конкурент «Зениту». Ну какой конкурент? Малком и Макаров — это же две большие разницы! Питерцы могут не стать чемпионами только если сами продурят.