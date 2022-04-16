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Ловчев: «„Динамо“ не конкурент „Зениту“»

16 апреля 2022, 11:14

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

Сейчас все говорят, что «Динамо» конкурент «Зениту». Ну какой конкурент? Малком и Макаров — это же две большие разницы! Питерцы могут не стать чемпионами только если сами продурят.

Ранее по данному вопросу высказался бывший тренер «Динамо» Анатолий Бышовец.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ шацк (раскрыть)
16 апреля в 16:40
Уж не знаю, конкурент или нет, но шварца, он знатно поставил на колени, причём публично.....
Dima salev
Dima salev
16 апреля в 16:38
Только Рубин Бердыева мог конкурироват сегодняшний Зенитом.
Boricku
Boricku
16 апреля в 16:10
пора возрождать Зенит, а газовикам - пинка под зад
альсато
альсато
16 апреля в 15:57
Вот первый раз!.Когда полностью согласен с Серафимычем!)))
шацк
шацк
16 апреля в 15:16
Ловчев посмотри таблицу, не конкурент это твой спартак.
Capral
Capral
16 апреля в 14:44
Поперечные передачи вдоль и поперёк, вот, всё, чему могли научить братки....
Capral
Capral
16 апреля в 14:33
Смотрю на МУЧЕНИЯ ЦСКА, и просто диву даюсь- как можно было до такого довести команду. Бессистемный, убогий, дремучий футбол в исполнении армейцев. Ужас.....
Capral
Capral
16 апреля в 14:28
Дэвид, спасибо за коррекцию! Так симпатичнее. Дэвид, я уверен, Вы- во многом со мной согласны.....
Capral
Capral
16 апреля в 14:02, ред.
Ловчев, как человек поигравший в прошлом некоторое время в Динамо, слишком деликатно высказался.

И дело даже не в Макарове или еще в ком-то, а в том дело, что оставшиеся игры- уже фактически переходят в стадию кубковых, а значит - до первой ошибки.

И даже супер сильный состав может не помочь. Кроме того, у Динамо календарь проще. Как минимум две игры соперники могут динамовцам откровенно слить, это Самара и Локо, которым уже ничего не нужно. Ну и мертвый Урал, дома, думаю, обыграть несложно. С Сочи игра в Москве, да и Сочи не тот соперник чтобы дать отпор, один классный пристарелый Нобоа в поле не воин....

ЦСКА мог бы достойно сыграть с Динамо, но "двое из ларца" конечно не потянут. Очень надеюсь, после провала этого сезона, в руководстве ЦСКА наконец-то задумаются.... Будь это в советское время, братьев отправили бы на псарню, выводными служебных собак.

У Зенита календарь куда сложнее. Поэтому, теоретически, еще всё может случиться. Однако, есть в спорте, как и в жизни, такое понятие как СПРАВЕДЛИВОСТЬ!!! Ну не может команда стать чемпионом, которая половину своих очков набрала на левых пеналях, автоголах, и многочисленных удалениях соперника! Не может, тренер циник и лицемер, стать чемпионом! Если вся страна видела что случилось в Краснодаре и порицала это, то ГТ Динамо заявил: "Мы выиграли заслуженно!" Вообщем, Коллеги, делайте выводы сами.....
nikoladolgov
nikoladolgov
16 апреля в 13:56
Интересно-интересно, а Спартак с кем конкурирует ?
suiw
suiw
16 апреля в 13:12
Чем больше таких высказываний, тем больше шансов у Динамо. Макаров бьётся, а Малком отрабатывает в зависимости от настроения
Байкал-38.
Байкал-38.
16 апреля в 12:43
Зенит конечно сильнее Динамо, но когда до конца чемпионата осталось несколько туров, то всякое может случится.
В одном Ловчев прав, Зенит может не стать чемпионом если заранее повешают на себя золотые медали и начнут играть на расслабоне. А за такое нередко приходит расплата.
Хотя футболисты Зенита умеют смотреть на турнирную таблицу и понимают, что лучше сейчас поднапрячься, а уж летом расслабиться.
minai
minai
16 апреля в 12:38
Зато Ловчев конкурент Орлову.
swed27
swed27
16 апреля в 12:02
Все рассудит его величество Футбол
lotsman
lotsman
16 апреля в 11:51
Не конкурент, когда отрыв от соперника, за пять туров до финала, составляет, как минимум, 10 - 12 очков. А когда равное количество очков, и хорошо если сегодня оторвёмся на три очка, то это конкуренция. Это футбол, а в футболе бывает всякое. И фаворит проигрывает аутсайдеру, и хороший нап может (не дай Бог) травму получить, и судья накосячит не в твою пользу.......... Это футбол. Так что, господин Ловчев, вы не правы.
нечитайло
нечитайло
16 апреля в 11:34
Концовка покажет
санек002
санек002
16 апреля в 11:32
может !всё может!
mihaluch
mihaluch
16 апреля в 11:31
Может Ловчев и прав.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
16 апреля в 11:24
Какой из Ловчева эксперт?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 апреля в 11:23
Наконец то....проблески экспертной адекватности среди уважаемых людей....

Евгению Серафимовичу - респект !!!!
КЭТиК
КЭТиК
16 апреля в 11:14
Случиться может всякое.
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