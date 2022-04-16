Масалитин: «Сегодня будет тяжёлая игра для ЦСКА»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ между «Уфой» и «армейцами».

Сегодня будет тяжёлая игра для ЦСКА . У команды последние матчи получились невнятными, потеряли очки. «Уфа» борется за выживание, им необходимы очки. Играют дома, где искусственное поле.

Сможет воспользоваться «Уфа» проблемами ЦСКА ? Надо смотреть на состав. Мы многого не знаем. Кто-то сможет сыграть, а кто-то нет. Две игры показали, что у ЦСКА нет баланса между линиями, нет взаимосвязи в линии защиты. Проблемы есть. Надеюсь, что Березуцкие разберутся. У армейцев пропал комбинационный футбол, который был до паузы на игры сборных. Сейчас игроки сбиваются больше на индивидуальные действия.

Игроки будут думать о матче со «Спартаком»? Такого не будет. Сегодня игра с «Уфой» и нужно побеждать. Только уже после игры думать о встрече со «Спартаком». Так что эти разговоры ни о чём.