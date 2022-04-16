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Масалитин: «Сегодня будет тяжёлая игра для ЦСКА»

16 апреля 2022, 12:05
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ между «Уфой» и «армейцами».

Сегодня будет тяжёлая игра для ЦСКА. У команды последние матчи получились невнятными, потеряли очки. «Уфа» борется за выживание, им необходимы очки. Играют дома, где искусственное поле.

Сможет воспользоваться «Уфа» проблемами ЦСКА? Надо смотреть на состав. Мы многого не знаем. Кто-то сможет сыграть, а кто-то нет. Две игры показали, что у ЦСКА нет баланса между линиями, нет взаимосвязи в линии защиты. Проблемы есть. Надеюсь, что Березуцкие разберутся. У армейцев пропал комбинационный футбол, который был до паузы на игры сборных. Сейчас игроки сбиваются больше на индивидуальные действия.

Игроки будут думать о матче со «Спартаком»? Такого не будет. Сегодня игра с «Уфой» и нужно побеждать. Только уже после игры думать о встрече со «Спартаком». Так что эти разговоры ни о чём.

Ранее стало известно, что футболисты ЦСКА Кирилл Набабкин, Егор Ушаков и Хесус Мануэль Медина эту игру пропустят.

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Все комментарии
isamsn
isamsn
16 апреля в 14:56
Неудачи не окрыляют. Нужно бороться и выгрызать очки через не могу. Удачи армейцам!!!
ermak6848
ermak6848
16 апреля в 13:40
фк УФА - не мальчики для битья
Обязаны порвать армейцеФ - как Тузик мячик..
Leha-ha50
Leha-ha50
16 апреля в 12:37
Очко в двух играх с аутсайдерами - это не есть хорошо. Что то действительно разладилось в механизме команды. А может просто стартовые эмоции прошли и наступили суровые будни??? В любом случае ситуацию надо исправлять, дальше соперники будут еще серьезнее.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
16 апреля в 12:10
Уфа победит.
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