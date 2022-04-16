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Сёмин: «Хвича стоит десятки миллионов евро, „Рубин“ могут обокрасть»

16 апреля 2022, 11:06

Бывший наставник «Локомотив» Юрий Сёмин отреагировал на слухи, что Хвича Кварацхелия может перейти в «Наполи».

Если «Рубин» ничего не получит за переход Хвичи в «Наполи», то их, можно сказать, обокрали. «Локомотив» тоже ничего не заработал на его уходе, хотя это очень ценный игрок.

Хвича стоит десятки миллионов евро. Он один из самых талантливых футболистов в моей тренерской карьере. Но поздравлять с переходом буду только после официальных заявлений, пока все это только на словах.

Ранее Кварацхелия расторг контракт с «Рубином» и перебрался в «Динамо» Батуми.

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Все комментарии
berda2003
berda2003
16 апреля в 14:03
какие дорогие собачки пошли - инфляция...
FenixSL
FenixSL
16 апреля в 13:39
ахахахахахахахахах
не устали стоимость набивать?
позорище
nikoladolgov
nikoladolgov
16 апреля в 12:25
Так уже обокрали грузины !
minai
minai
16 апреля в 12:20, ред.
Наши клубы как кидали так и будут кидать.

Был в ЦСКА некто Хонда, который играл очень даже неплохо, но захотелось вдруг ему играть за Милан, и стал он ныть, мол, отпустите в Италию, очень уж хочется. А до истечения контракта больше года, и ему говорят об этом в администрации ЦСКА. Так японец просто бросил играть, перестал бегать, отдавать точные передачи, в общем косячил демонстративно. В результате осел на лавку, а оттуда за копейки в вожделенный Милан.
Gahi
Gahi
16 апреля в 12:06
А разве только Рубин обокрали, многие легионеры уехали бесплатно из разных клубов РПЛ которые стоят больших денег.
ermak6848
ermak6848
16 апреля в 12:05
Хороший футболист для любого футбольного клуба России...
Ironigor
Ironigor
16 апреля в 11:58, ред.
Сёмин: «Хвича стоит десятки миллионов евро, „Рубин“ могут обокрасть».

Ну уже можно с уверенностью сказать что лопухнулись.

И ведь эта история с Хвичей длилась не со вчерашнего дня, а уже третий сезон. В руководстве клуба прекрасно ведь знали что рано или поздно такой игрок как Хвича уйдёт из клуба в более топовый клуб Европы. И должны были быть готовы к любому развитию событий. А обыкновенная некомпетентность, непрофессионализм, и даже можно сказать жадность в получении большего куша за переход Хвичи спортивного директора клуба, привела к тому что Рубин может остаться вообще без каких-либо дивидендов.

В принципе у Рубина давненько не работает на должном уровне менеджерский состав. Помнится такие проблемы были ещё и при Бердыеве.

Из-за чего произошло расставание Рубина с Бердыевым, который хотел регулировать все эти нюансы с игроками, которые регулировали посредники, агенты, и вообще родственники руководства клуба.

И глядя на то что сейчас происходит внутри клуба, ничего особенного так и не изменилось в Рубине.

Как-то так на мой субъективный взгляд. Всем Добра !
альсато
альсато
16 апреля в 11:54
Когда мне человек начинает говорить за деньги (не дослушав о предложении) разговор ОКОНЧЕН!
s4jgtj57csfz
s4jgtj57csfz
16 апреля в 11:53
Он разорвал контракт
STVA 1
STVA 1
16 апреля в 11:48
Дааа Палыч... При всем уважении старость не радость
swed27
swed27
16 апреля в 11:29
Палыч переоценивает парня
Doping87
Doping87
16 апреля в 11:26
Не более 20 млн€.
galem72
galem72
16 апреля в 11:19
Да чего уж там десятки млн е, сразу сотню он сто́ит!
Байкал-38
Байкал-38
16 апреля в 11:08
Хвича любит кидать всех.
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