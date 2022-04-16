Сёмин: «Хвича стоит десятки миллионов евро, „Рубин“ могут обокрасть».

Бывший наставник «Локомотив» Юрий Сёмин отреагировал на слухи, что Хвича Кварацхелия может перейти в «Наполи».
Если «Рубин» ничего не получит за переход Хвичи в «Наполи», то их, можно сказать, обокрали. «Локомотив» тоже ничего не заработал на его уходе, хотя это очень ценный игрок.
Хвича стоит десятки миллионов евро. Он один из самых талантливых футболистов в моей тренерской карьере. Но поздравлять с переходом буду только после официальных заявлений, пока все это только на словах.
Ранее Кварацхелия расторг контракт с «Рубином» и перебрался в «Динамо» Батуми.
Ну уже можно с уверенностью сказать что лопухнулись.
И ведь эта история с Хвичей длилась не со вчерашнего дня, а уже третий сезон. В руководстве клуба прекрасно ведь знали что рано или поздно такой игрок как Хвича уйдёт из клуба в более топовый клуб Европы. И должны были быть готовы к любому развитию событий. А обыкновенная некомпетентность, непрофессионализм, и даже можно сказать жадность в получении большего куша за переход Хвичи спортивного директора клуба, привела к тому что Рубин может остаться вообще без каких-либо дивидендов.
В принципе у Рубина давненько не работает на должном уровне менеджерский состав. Помнится такие проблемы были ещё и при Бердыеве.
Из-за чего произошло расставание Рубина с Бердыевым, который хотел регулировать все эти нюансы с игроками, которые регулировали посредники, агенты, и вообще родственники руководства клуба.
И глядя на то что сейчас происходит внутри клуба, ничего особенного так и не изменилось в Рубине.
Как-то так на мой субъективный взгляд. Всем Добра !
Ну уже можно с уверенностью сказать что лопухнулись.
И ведь эта история с Хвичей длилась не со вчерашнего дня, а уже третий сезон. В руководстве клуба прекрасно ведь знали что рано или поздно такой игрок как Хвича уйдёт из клуба в более топовый клуб Европы. И должны были быть готовы к любому развитию событий. А обыкновенная некомпетентность, непрофессионализм, и даже можно сказать жадность в получении большего куша за переход Хвичи спортивного директора клуба, привела к тому что Рубин может остаться вообще без каких-либо дивидендов.
В принципе у Рубина давненько не работает на должном уровне менеджерский состав. Помнится такие проблемы были ещё и при Бердыеве.
Из-за чего произошло расставание Рубина с Бердыевым, который хотел регулировать все эти нюансы с игроками, которые регулировали посредники, агенты, и вообще родственники руководства клуба.
И глядя на то что сейчас происходит внутри клуба, ничего особенного так и не изменилось в Рубине.
Как-то так на мой субъективный взгляд. Всем Добра !
Был в ЦСКА некто Хонда, который играл очень даже неплохо, но захотелось вдруг ему играть за Милан, и стал он ныть, мол, отпустите в Италию, очень уж хочется. А до истечения контракта больше года, и ему говорят об этом в администрации ЦСКА. Так японец просто бросил играть, перестал бегать, отдавать точные передачи, в общем косячил демонстративно. В результате осел на лавку, а оттуда за копейки в вожделенный Милан.
Был в ЦСКА некто Хонда, который играл очень даже неплохо, но захотелось вдруг ему играть за Милан, и стал он ныть, мол, отпустите в Италию, очень уж хочется. А до истечения контракта больше года, и ему говорят об этом в администрации ЦСКА. Так японец просто бросил играть, перестал бегать, отдавать точные передачи, в общем косячил демонстративно. В результате осел на лавку, а оттуда за копейки в вожделенный Милан.