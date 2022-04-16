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Колосков: «У „Зенита“ цель одна — чемпионство»

16 апреля 2022, 14:33
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Уралом».

Конечно же, «Зенит» обязан побеждать в этом матче. С учётом его состава, превосходящего по мастерству «Урал». Но это не значит, что «Урал» беспомощная команда. Они тоже умеют играть в футбол. «Зенит» явный фаворит.

Будет ли давить на «Зенит» вчерашняя победа «Динамо»? У каждой команды своя цель. У «Зенита» она одна — чемпионство. Поэтому петербуржцам просто нужно забирать свои очки и всё. Всё остальное интересует во вторую очередь. Это ведь спорт. Задача на каждый матч: только побеждать.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
16 апреля в 16:24
Так это и так всем понятно.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 апреля в 16:23
Ну шансы не стать чемпионами ещё есть!
112910415
112910415
16 апреля в 16:17
Урал умеет играть в футбол, доказано не раз !
Бубнин
Бубнин
16 апреля в 15:35
"Здесь команды играют прямо против друг друга, хотят победить Это футбол".
drug01
drug01
16 апреля в 15:13
Где деньги там и цель
lotsman
lotsman
16 апреля в 15:06
Это понятно, но у Динамо тоже такая цель, да и ЦСКА не отменял этой цели.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 апреля в 14:56
У Зенита при равенстве очков сегодняшняя игра в запасе...
Посмотрим на амбиции и старания игроков Семака уже через пару часов...
Не думаю что сегодня именно тот матч который может дать догоняющим командам надежду на то что Зенит можно обогнать...

В предыдущих двух сезонах Зенит не позволял себе проигрывать в последних 6-ти турах....
Посмотрим на настрой в нынешнем..

Удачи и победы !!!!!!
shlomo
shlomo
16 апреля в 14:47
Все понятно, что проигрывать Зени нельзя.
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