Колосков: «У „Зенита“ цель одна — чемпионство»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Уралом».

Конечно же, «Зенит» обязан побеждать в этом матче. С учётом его состава, превосходящего по мастерству «Урал». Но это не значит, что «Урал» беспомощная команда. Они тоже умеют играть в футбол. «Зенит» явный фаворит.

Будет ли давить на «Зенит» вчерашняя победа «Динамо»? У каждой команды своя цель. У «Зенита» она одна — чемпионство. Поэтому петербуржцам просто нужно забирать свои очки и всё. Всё остальное интересует во вторую очередь. Это ведь спорт. Задача на каждый матч: только побеждать.