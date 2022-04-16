Ловчев — о Соболеве: «Средние игроки раскрепощаются, когда им доверяют»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал нападающего москвичей накануне матча с «Рубином».

Думаю, как раз в этом матче примерно все понятно. «Спартак» растет, прибавляет, остроты в атаке добавил парень с Ямайки — Николсон. Он хорошо чувствует момент, умеет его реализовывать.

Сейчас, когда мячи летают по штрафной соперника, это совсем не те мячи, которые летали у Соболева. Соболев сильно сдал. Средние игроки со средним обучением раскрепощаются, когда им начинают доверять. Если же игра не идет, ничего не получается, они не могут это переломить, не хватает класса.