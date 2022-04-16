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Ловчев — о Соболеве: «Средние игроки раскрепощаются, когда им доверяют»

16 апреля 2022, 14:06

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал нападающего москвичей Александра Соболева накануне матча с «Рубином».

Думаю, как раз в этом матче примерно все понятно. «Спартак» растет, прибавляет, остроты в атаке добавил парень с Ямайки — Николсон. Он хорошо чувствует момент, умеет его реализовывать.

Сейчас, когда мячи летают по штрафной соперника, это совсем не те мячи, которые летали у Соболева. Соболев сильно сдал. Средние игроки со средним обучением раскрепощаются, когда им начинают доверять. Если же игра не идет, ничего не получается, они не могут это переломить, не хватает класса.

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Все комментарии
альсато
альсато
16 апреля в 17:21
Средние, т.е. троечники -и делают погоду , что в экономики, что в футболе!)))
Boricku
Boricku
16 апреля в 16:11
Соболев сделает хэт трик
ЮЗИК
ЮЗИК
16 апреля в 15:25
От Соболева не дождёмся
ДСА
ДСА
16 апреля в 15:01
Среда ие будут играть со слабыми.
mihaluch
mihaluch
16 апреля в 14:35
Соболев не тот клуб выбрал.
beefs
beefs
16 апреля в 14:28
Соболева испортили, а теперь хают...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 апреля в 14:20
Николсон правильный забивака....

13 голов в 18-ти матчах за Шарлеруа...
6 голов в 7-ми матчах за Спартак...

Думаю Соболеву будет нелегко выиграть конкуренцию у ямайца...
Байкал-38.
Байкал-38.
16 апреля в 14:19
Стоило Спартаку выиграть один матч и опять слышится "Спартак растёт, Спартак возрождается" и всё подобное.
Я вот не понимаю о каком возрождение спартаковцы говорят после хоть одного выигранного матча? А завтра проиграет и что Спартак опять "умрёт"?
С таким составом как у Спартака как странно говорить о возрождении с девятого места.

По поводу Соболева так вообще не понятно, то он суперзвезда, а тут он вдруг стал средним игроком. Просто он был подающим надежды, а его взяли и испортили. Сказали твоя задача красиво падать и всё.

Посмотрим какой подарок приготовил Спартак своим болельщикам на юбилей... хотя какой юбилей? Сказал Ловчев.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 апреля в 14:07
Соболев очень средний...
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