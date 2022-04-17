«Судья сломал игру». Владелец «Сочи» Ротенберг — о матче с «Локомотивом»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг подверг критике работу арбитра Василия Казарцева, который обслуживал матч 25-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:2).
Наши парни молодцы, «Сочи» сегодня потерял два очка, по игре все было видно. Я никого не буду осуждать, вы все видели, все было видно в игре и останется на чьей-то совести. Судья сломал игру, это очевидно. Так нельзя, это же спорт.
В прошедшей встрече Казарцев за обоюдную грубость удалил защитника «Сочи» Родриго и нападающего «Локомотива» Яна Кухту. Также в концовке встречи не был засчитан гол полузащитника сочинцев Кристиана Нобоа.
Ранее эпизод с удалениями прокомментировал арбитр Игорь Федотов.
Сегодня случайно посмотрел игру Вердер - Нюрнберг, вот там судья и очень кстати статусный , так отжигал …
Там и пенальти был быть не один, и карточек целый ворох !
Но он художник, он так видит )))
И почему-то мне кажется его живьём не съедят !
Сегодня случайно посмотрел игру Вердер - Нюрнберг, вот там судья и очень кстати статусный , так отжигал …
Там и пенальти был быть не один, и карточек целый ворох !
Но он художник, он так видит )))
И почему-то мне кажется его живьём не съедят !