«Судья сломал игру». Владелец «Сочи» Ротенберг — о матче с «Локомотивом»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг подверг критике работу арбитра Василия Казарцева, который обслуживал матч 25-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:2).

Наши парни молодцы, «Сочи» сегодня потерял два очка, по игре все было видно. Я никого не буду осуждать, вы все видели, все было видно в игре и останется на чьей-то совести. Судья сломал игру, это очевидно. Так нельзя, это же спорт.