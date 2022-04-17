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«Судья сломал игру». Владелец «Сочи» Ротенберг — о матче с «Локомотивом»

17 апреля 2022, 19:11
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг подверг критике работу арбитра Василия Казарцева, который обслуживал матч 25-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:2).

Наши парни молодцы, «Сочи» сегодня потерял два очка, по игре все было видно. Я никого не буду осуждать, вы все видели, все было видно в игре и останется на чьей-то совести. Судья сломал игру, это очевидно. Так нельзя, это же спорт.

В прошедшей встрече Казарцев за обоюдную грубость удалил защитника «Сочи» Родриго и нападающего «Локомотива» Яна Кухту. Также в концовке встречи не был засчитан гол полузащитника сочинцев Кристиана Нобоа.

Ранее эпизод с удалениями прокомментировал арбитр Игорь Федотов.

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Все комментарии
протон
протон
18 апреля в 01:23
Просто интересно в каком моменте Казарцев сломал всю игру? По-моему, вообще ни одного неверного решения за весь матч. Не показали внятного повтора по угловому, с которого Сочи забили второй мяч. Там момент спорный был. Но это несущественная вещь.
протон
протон
18 апреля в 01:23
Самое адекватное судейство, которое видел в последнее время, тем более было много непростых эпизодов. Казарцева нужно похвалить за этот матч и бригаду ВАР.
Сегодня случайно посмотрел игру Вердер - Нюрнберг, вот там судья и очень кстати статусный , так отжигал …
Там и пенальти был быть не один, и карточек целый ворох !
Но он художник, он так видит )))
И почему-то мне кажется его живьём не съедят !
cska1948
cska1948
17 апреля в 20:47
Казарцеа в спорных эпизодах разобрался правильно и нечего свои проблемы грузить на чужие плечи.
ABir
ABir
17 апреля в 20:08
А говорили, что только Спартак и Слуцкий не довольны судейством
berda2003
berda2003
17 апреля в 19:55
пора сочи снимать с рпл...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Гор Тищенко (раскрыть)
17 апреля в 19:35
Это же ротенберг, а не Иванов петров, или сидоров
shlomo
shlomo
17 апреля в 19:31
Ничего нового... и так почти каждый тур
Гор Тищенко
Гор Тищенко
17 апреля в 19:25
Шо он несёт.еле отскочили в конце благодаря защитнику.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
17 апреля в 19:21
Это уже тренд - судья ....
старина
старина
17 апреля в 19:19
Где же были эти вротенберги.когда казарцев им два левых пеналя подарил в игре со Спартаком?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 апреля в 19:12
Опять судья накосячил...
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