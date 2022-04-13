Казарцев рассудит «Сочи» и «Локомотив». Назначения арбитров на 25-й тур РПЛ

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 25-го тура Российской Премьер-лиги.
15 апреля (пятница)
«Динамо» – «Ахмат»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачев, Варанцо Петросян; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Андрей Веретешкин; инспектор – Вячеслав Харламов.
16 апреля (суббота)
«Уфа» – ЦСКА: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Алексей Лунёв; инспектор – Геннадий Куличенков.
«Зенит» – «Урал»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Илья Елеференко, Андрей Образко; резервный судья – Артём Смолин; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Сергей Французов.
«Спартак» – «Рубин»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Андрей Гурбанов; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Александр Колобаев.
17 апреля (воскресенье)
«Арсенал» – «Ростов»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Максим Ковалёв, Михаил Иванов; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Владимир Москвалёв; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Александр Гончар.
«Крылья Советов» – «Краснодар»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Алексей Матюнин; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Юрий Баскаков.
«Сочи» – «Локомотив»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Роман Милюченко; резервный судья – Юнус Кошко; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Адлан Хатуев; инспектор – Игорь Синер.
«Нижний Новгород» – «Химки»: судья – Артём Чистяков, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Алексей Ширяев; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Анастасия Пустовойтова; AVAR-1 – Антон Кобзев; AVAR-2 – Кирилл Левников; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.
Динамо–Ахмат 3 - 1
Уфа– ЦСКА 1 - 2
Зенит –Урал 3 - 0
Спартак–Рубин 3 - 1
Арсенал–Ростов 1 - 2
Крылья–Краснодар 1 - 1
НН-Химки 1 - 1
Сочи–Локомотив 1 - 2
Динамо–Ахмат 3 - 1
Уфа– ЦСКА 1 - 2
Зенит –Урал 3 - 0
Спартак–Рубин 3 - 1
Арсенал–Ростов 1 - 2
Крылья–Краснодар 1 - 1
НН-Химки 1 - 1
Сочи–Локомотив 1 - 2
Крот бежит с свистком во рту
Копит деньги на манту
И пока во рту свиток
Хавкою набит роток............
Крот бежит с свистком во рту
Копит деньги на манту
И пока во рту свиток
Хавкою набит роток............
Промахнулся..)))
Промахнулся..)))
Да и Спартак столько потерял очков из-за судей что заслуживает до конца сезона играть только при судействе Кукуяна...
Да и Спартак столько потерял очков из-за судей что заслуживает до конца сезона играть только при судействе Кукуяна...
Скорее всего вы писали это точно не мне .
Скорее всего вы писали это точно не мне .
Удалит условного Баринова и/или назначит пенальти в ворота паровозов.
Удалит условного Баринова и/или назначит пенальти в ворота паровозов.
Там Урал сейчас не столь грозен как раньше...6 весенних игр - 0 побед...
Там Урал сейчас не столь грозен как раньше...6 весенних игр - 0 побед...