Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Казарцев рассудит «Сочи» и «Локомотив». Назначения арбитров на 25-й тур РПЛ

13 апреля 2022, 15:17

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 25-го тура Российской Премьер-лиги.

15 апреля (пятница)

«Динамо» – «Ахмат»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачев, Варанцо Петросян; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Андрей Веретешкин; инспектор – Вячеслав Харламов.

16 апреля (суббота)

«Уфа» – ЦСКА: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Алексей Лунёв; инспектор – Геннадий Куличенков.

«Зенит» – «Урал»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Илья Елеференко, Андрей Образко; резервный судья – Артём Смолин; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Сергей Французов.

«Спартак» – «Рубин»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Андрей Гурбанов; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Александр Колобаев.

17 апреля (воскресенье)

«Арсенал» – «Ростов»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Максим Ковалёв, Михаил Иванов; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Владимир Москвалёв; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Александр Гончар.

«Крылья Советов» – «Краснодар»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Алексей Матюнин; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Юрий Баскаков.

«Сочи» – «Локомотив»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Роман Милюченко; резервный судья – Юнус Кошко; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Адлан Хатуев; инспектор – Игорь Синер.

«Нижний Новгород» – «Химки»: судья – Артём Чистяков, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Алексей Ширяев; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Анастасия Пустовойтова; AVAR-1 – Антон Кобзев; AVAR-2 – Кирилл Левников; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.​

Все новости
«Игрок матча – Виталий Мешков». «Спартак» — после поражения от «Ростова»
24 апреля
Салихова: «Мешков верен своим методичкам. Играйте сами по вашим правилам!»
24 апреля
«Безобразие». Глава РПЛ Хачатурянц о судействе в матче «Ростов» — «Спартак»
24 апреля
«Крылья Советов» обратятся в ЭСК из-за судейства в матче с «Химками»
24 апреля
ОфициальноРумын рассудит «Манчестер Сити» и «Реал»
24 апреля
Красножан: «У нас динамично развивается женское футбольное судейство»
22 апреля
Сортировать
Все комментарии
Gunslinger
Gunslinger
15 апреля в 14:15
Gunslinger
Динамо–Ахмат 3 - 1
Уфа– ЦСКА 1 - 2
Зенит –Урал 3 - 0
Спартак–Рубин 3 - 1
Арсенал–Ростов 1 - 2
Крылья–Краснодар 1 - 1
НН-Химки 1 - 1
Сочи–Локомотив 1 - 2
Некакойшенко
Некакойшенко
13 апреля в 21:27
Все косорезы. Назначь любого на любой матч и ни чего не поменяется..,..

Крот бежит с свистком во рту
Копит деньги на манту
И пока во рту свиток
Хавкою набит роток............
nikoladolgov
nikoladolgov
13 апреля в 20:42
Самый хитрый из армян - это Павел Кукуян !
112910415
112910415
13 апреля в 20:25
Василий Казарцев сменит лигу по итогам этого матча
nikoladolgov
nikoladolgov
13 апреля в 19:03
Крылья разобъют Краснодар под орех !
dok66
dok66
13 апреля в 18:56
Да вроде нормально назначили всех . Надеюсь в этом туре обойдется без скандалов .
nikoladolgov
nikoladolgov
13 апреля в 18:54
А Карасев чей тренер ?
SHMEL
SHMEL ответ ZIBO rock (раскрыть)
13 апреля в 17:56
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Ironigor (раскрыть)
    13 апреля в 17:50
    Сто пардонов...
    Промахнулся..)))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Кайзеркрюгер (раскрыть)
    13 апреля в 17:49
    Ничего смешного...у парня контракт...к нему без претензий...
    Да и Спартак столько потерял очков из-за судей что заслуживает до конца сезона играть только при судействе Кукуяна...
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ SHMEL (раскрыть)
    13 апреля в 17:44
    У вас с ним игра с Химками тоже получилась!)
    SHMEL
    SHMEL
    13 апреля в 17:38
    С Кукуяном спартак не должен проиграть.
    Ironigor
    Ironigor ответ Jeck Denielse (комментарий удален) (раскрыть)
    13 апреля в 17:31
    Дружище, я конечно же извиняюсь. Но по моему это ваше обращение скорее всего не по моему адресу.
    Скорее всего вы писали это точно не мне .
    lotsman
    lotsman
    13 апреля в 17:03
    Мешков, вообще то, не очень для Зенита. Но посмотрим. Играть надо так, чтобы никакой судья не мог испортить игру.
    nikoladolgov
    nikoladolgov ответ Кайзеркрюгер (раскрыть)
    13 апреля в 16:48
      Ironigor
      Ironigor
      13 апреля в 16:19
      Ждём новых сенсационных решений судей.
      Кайзеркрюгер
      Кайзеркрюгер
      13 апреля в 16:05
      Спартак и кукуян)))))))
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      13 апреля в 16:02
      Ахахах! Я же говорил, что после безбородовв на матче спартака будет работать куеуян, теперь до конца сезона эти два арбитра будут чередовать.
      Байкал-38.
      Байкал-38.
      13 апреля в 15:52
      Надо было матч Спартак - Рубин вынести на 18 апреля, как никак матч в день рождения и тем более 100 летний юбилей.
      ДСА
      ДСА
      13 апреля в 15:50
      Кукуян по любому попадет под раздачу.
      drug01
      drug01
      13 апреля в 15:44
      Меньше ошибок!!!!
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      13 апреля в 15:42
      Оба Кк-ку на месте ,я спокоен...
      makkie
      makkie
      13 апреля в 15:37, ред.
      Локо попал с Казарцевым )))
      Удалит условного Баринова и/или назначит пенальти в ворота паровозов.
      Alice Tract
      Alice Tract
      13 апреля в 15:36
      Казарцев + Сочи = "Проверим, проверим" ©
      swed27
      swed27
      13 апреля в 15:33
      Всем справедливого судейства
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      13 апреля в 15:31
      Мешков значит Мешков...
      Там Урал сейчас не столь грозен как раньше...6 весенних игр - 0 побед...
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      13 апреля в 15:20
      Турбин вроде норм судья
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       