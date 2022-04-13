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Экс-арбитр ФИФА засчитывал красивые голы в спорных моментах

13 апреля 2022, 22:10

Экс-арбитр ФИФА Тони Шапрон признался, что периодически засчитывал красивые голы в спорных моментах.

Я мог засчитывать красивые голы в тех эпизодах, когда атакующая команда могла провести атаку с небольшим нарушением правил. Все мы просто люди, которые любят футбол. Когда ты видишь потрясающий гол и говоришь себе: «Там могло быть небольшое нарушение». Однако сама комбинация была настолько прекрасна, что засчитываешь его.

Когда я иду на стадион, я хочу увидеть великолепные голы. Я самый большой футбольный болельщик. Не забывайте, что судьи — это прежде всего фанаты футбола. И порой ты можешь быть в восторге от действий игрока.

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Все комментарии
Bensurr
Bensurr
14 апреля в 14:10
Наверное голы юве засчитывал
Сп62
Сп62
14 апреля в 10:23
Когда-нибудь судейство доверят роботам. Тогда уже не пикнешь.
karnager
karnager
14 апреля в 08:41
Засчитал на первой минуте спорный мяч, зато красивый, а потом 89 минут подсаживал тем, от кого получил восторг и оргазм
cska1948
cska1948 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
14 апреля в 08:08
Конечно, в идеале арбитр должен быть беспристрастным, но увы, он тоже человек...
Сп62
Сп62 ответ Байкал-38 (раскрыть)
14 апреля в 07:41
Симпатизировал не кому то, а красивому моменту игры.
Байкал-38
Байкал-38
14 апреля в 05:36
Значит порой подсуживал тем кому симпатизировал.
ОПС
ОПС
14 апреля в 05:01
Непонятное чувство
mihaluch
mihaluch
14 апреля в 03:08
Такое вполне допустимо.
ЮЗИК
ЮЗИК
14 апреля в 00:25
Думаю большинство с ним согласится
Leha-ha50
Leha-ha50
13 апреля в 23:10
Двоякое чувство от такого признания.
FenixSL
FenixSL
13 апреля в 22:43
респект!
beefs
beefs
13 апреля в 22:20
Очень интересное и противоречиво мнение...
SHMEL
SHMEL
13 апреля в 22:17
Интересный момент, думаю на него никто не в обиде. От этого футбол только выиграет.
протон
протон
13 апреля в 22:12
Иногда же можно засчитать гол по понятиям )
sv_1969
sv_1969
13 апреля в 22:11
Это не самое плохое что может быть
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