Экс-арбитр ФИФА засчитывал красивые голы в спорных моментах

Экс-арбитр ФИФА Тони Шапрон признался, что периодически засчитывал красивые голы в спорных моментах.

Я мог засчитывать красивые голы в тех эпизодах, когда атакующая команда могла провести атаку с небольшим нарушением правил. Все мы просто люди, которые любят футбол. Когда ты видишь потрясающий гол и говоришь себе: «Там могло быть небольшое нарушение». Однако сама комбинация была настолько прекрасна, что засчитываешь его.

Когда я иду на стадион, я хочу увидеть великолепные голы. Я самый большой футбольный болельщик. Не забывайте, что судьи — это прежде всего фанаты футбола. И порой ты можешь быть в восторге от действий игрока.