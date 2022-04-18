Кечинов: «Скоро „Спартак“ станет чемпионом. Осталось подождать чуть-чуть»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поздравил клуб с юбилеем. 18 апреля футбольному «Спартаку» исполнилось 100 лет.

Хочу пожелать болельщикам набраться терпения и надеюсь, что в скором будущем «Спартак» будет лидером чемпионата и станет чемпионом России. Осталось подождать совсем чуть-чуть.

Какой «Спартак» был самым сильным? Каждая команда была хороша в своем времени. Кто-то считает, что «Спартак» 50-х, 60-х, 70-х являлся самым сильным клубом – это все относительно. Знаю только то, что сейчас в клубе что-то не так. Можно об этом долго рассуждать, но если сейчас клуб в такой ситуации, которая есть, значит, что-то не так.