Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПоздравления. Счастья, здоровьяРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Кечинов: «Скоро „Спартак“ станет чемпионом. Осталось подождать чуть-чуть»

18 апреля 2022, 17:54

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поздравил клуб с юбилеем. 18 апреля футбольному «Спартаку» исполнилось 100 лет.

Хочу пожелать болельщикам набраться терпения и надеюсь, что в скором будущем «Спартак» будет лидером чемпионата и станет чемпионом России. Осталось подождать совсем чуть-чуть.

Какой «Спартак» был самым сильным? Каждая команда была хороша в своем времени. Кто-то считает, что «Спартак» 50-х, 60-х, 70-х являлся самым сильным клубом – это все относительно. Знаю только то, что сейчас в клубе что-то не так. Можно об этом долго рассуждать, но если сейчас клуб в такой ситуации, которая есть, значит, что-то не так.

Все новости
Сборная России: «Со светлым праздником Пасхи!»
24 апреля Фото
Линекер: «Роналду — поразителен!»
24 апреля
«Спартак» поздравил Карреру с Днём рождения
22 апреля
«Ну какое столетие? Старостин создал „Спартак“ в 1935 году». Как поздравляли и отказывались поздравлять «Спартак»
19 апреляАлександр Чистяков в блоге Вспомнить всё!Комментарии11
Бушманов: «Самый успешный период в истории „Спартака“ был в 90-х»
18 апреля
Каррера о столетии «Спартака»: «Пусть команда снова будет „Спартаком“ 90-х»
18 апреля
Сортировать
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
18 апреля в 19:34
Это вилами по воде писано
poodle
poodle
18 апреля в 19:32
ну ёба,вам же сказали,что чуть-чуть!)
drug01
drug01
18 апреля в 18:32
Сколько стоит ждать???
Байкал-38.
Байкал-38.
18 апреля в 18:30
Самое интересное, что как раз Федун придумал юбилей, а именно дату 18.апреля 1922 года, что бы Спартак в юбилейный год выиграл всё в России и хорошо выступил в еврокубках. А ещё обещал в этот год отдать клуб болельщикам. И где всё это?
Я Кечинова понимаю, в этот день он делает пожелания, что бы клуб был как в прошлом веке, но он наверняка понимает, что с таким подходом как у Федуна очень долго придётся ждать очередное чемпионство, возможно десятилетия.

Спартаку, что бы стать чемпионом надо многое поменять, а прежде всего хозяина клуба со своей спутницей. Вот, что желать надо.
санек002
санек002 ответ beefs (раскрыть)
18 апреля в 18:16
пока федуновская шайка в команде мы ничего не выиграем
beefs
beefs
18 апреля в 17:58
Чуть-чуть это сколько лет 15-20???
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 