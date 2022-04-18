«Спартак» опубликовал поздравление команды со столетием

Пресс-служба «Спартака» опубликовала поздравление клуба со 100-летием.

С юбилеем, «Спартак»! Нашему клубу – 100 лет!

Целое столетие красно-белой истории, полное трофеев и рекордов! Сегодня мы желаем крепкого здоровья и долголетия нашим дорогим ветеранам. Ждем новых ярких побед от футболистов, пришедших им на смену. Верим в воспитанников Академии имени Фёдора Черенкова, которая по праву считается одной из лучших в России. И, конечно, мы гордимся миллионами верных и преданных спартаковских болельщиков! Искренне надеемся, что непростые времена как можно скорее уйдут в прошлое и мы сможем в полном масштабе отметить столетие любимого клуба на заполненной «Открытие Банк Арене».

С юбилеем, «Спартак»! Пусть Бог хранит тебя!