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«Спартак» опубликовал поздравление команды со столетием

18 апреля 2022, 11:30

Пресс-служба «Спартака» опубликовала поздравление клуба со 100-летием.

С юбилеем, «Спартак»! Нашему клубу – 100 лет!

Целое столетие красно-белой истории, полное трофеев и рекордов! Сегодня мы желаем крепкого здоровья и долголетия нашим дорогим ветеранам. Ждем новых ярких побед от футболистов, пришедших им на смену. Верим в воспитанников Академии имени Фёдора Черенкова, которая по праву считается одной из лучших в России. И, конечно, мы гордимся миллионами верных и преданных спартаковских болельщиков! Искренне надеемся, что непростые времена как можно скорее уйдут в прошлое и мы сможем в полном масштабе отметить столетие любимого клуба на заполненной «Открытие Банк Арене».

С юбилеем, «Спартак»! Пусть Бог хранит тебя!

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Все комментарии
протон
протон
18 апреля в 19:04
Главное, чтобы непростые времена, как будут уходить в прошлое, Заремку с собой захватили.
INGUSH
INGUSH
18 апреля в 15:09
Худший сезон в юбилейный год...
FANLIVE
FANLIVE ответ shur (раскрыть)
18 апреля в 14:22, ред.
    shur
    shur
    18 апреля в 12:55
    ...бедный гладиатор , не думал Спартак о будущих поражениях под его именем!!!
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    18 апреля в 12:00, ред.
    Настоящий Спартак будем поздравлять с днём рождения завтра.
    19 апреля 1935 года появления Спартака.
    А 18 апреля 1922 года о Спартаке даже и слуха не было.
    Просто 18.04.1022 году Николай Петрович Старостин с братьями играл за МКС бывший футбольный клуб РГО «Сокол» с клубом ЗКС («Замоскворецкий клуб спорта»)
    Кстати после этого матча клуб стали называть «Красная Пресня», а Старостин хотел вернуть клубу старое название РГО «Сокол».
    То есть 18 апреля 2022 года считается основанием Спартака Старостиным. Тогда даже Старостин не знал, что потом будет Спартак.
    Кто то где то переписал историю и даже не понимает, что есть свидетельства этому.
    Ловчев и Симонян правы? Или прав Федун с искаженной историей?
    Похоже даже спартачи не знают свою историю.
    Василий 50
    Василий 50
    18 апреля в 11:54
    Эта команда не заслужила поздравлений.
    Gahi
    Gahi
    18 апреля в 11:50
    Хороший повод чтобы начать достойно играть, хотя бы за Кубок этого сезона. Удачи
    sir_Alex
    sir_Alex
    18 апреля в 11:35
    Мои поздравления всем красно-белым!!!
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