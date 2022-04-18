Парфёнов: «Со „Спартаком“ связано слово „трофей“»

Бывший футболист «Спартака» поздравил московский клуб со столетием.

Прежде всего хочется поздравить клуб, если дата официально празднуется, значит кем-то признана. Это день рождения важного для меня клуба, желаю ему побед и трофеев, потому что со «Спартаком» связано слово «трофей». Хотел бы также поздравить болельщиков, пожелал бы им побед любимой команды, потому что им уже хочется трофеев, они переживают за «Спартак»

Футболистам не нужно ждать юбилея, чтобы взбодриться, потому что нынешнее положение «Спартака» не устраивает. В принципе изначально команда должна ставить самые высокие цели. Шанс на победу в Кубке России есть, поэтому команда должна сделать больше, чем нужно для завоевания трофея. Мы только можем переживать и поддерживать, но вся ответственность на игроках.