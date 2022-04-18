Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПоздравления. Счастья, здоровьяРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Путин поздравил «Спартак» со 100-летием клуба

18 апреля 2022, 10:53

Президент России Владимир Путин поздравил «Спартак» со 100-летием клуба. Сообщение Путина опубликовано на официальном сайте Кремля.

Поздравляю коллектив и многочисленных болельщиков со знаменательной датой – 100-летием футбольного клуба «Спартак».

История одного из наиболее известных и титулованных клубов России прочно связана с развитием футбола и ростом его популярности, становлением массового физкультурного движения в нашей стране. В летописи «Спартака» немало блестящих побед и рекордов. Эти выдающиеся достижения – наша общая гордость и национальное достояние.

Важно, что нынешнее поколение болельщиков-спартаковцев с огромным уважением относится к прославленным ветеранам клуба – тренерам, игрокам, организаторам, которые закладывали замечательные традиции родного клуба, укрепляли его авторитет на спортивной арене. Их жизненный путь, профессионализм и преданность избранному делу являются прочной основой для воспитания новых футбольных звёзд, символом триумфальных, незабываемых побед для всех, кто разделяет с любимой командой радость успехов и горечь поражений, хранит ей верность в любых ситуациях.

От души желаю «Спартаку» всего наилучшего.

Все новости
Сборная России: «Со светлым праздником Пасхи!»
24 апреля Фото
Линекер: «Роналду — поразителен!»
24 апреля
«Спартак» поздравил Карреру с Днём рождения
22 апреля
«Ну какое столетие? Старостин создал „Спартак“ в 1935 году». Как поздравляли и отказывались поздравлять «Спартак»
19 апреляАлександр Чистяков в блоге Вспомнить всё!Комментарии11
Бушманов: «Самый успешный период в истории „Спартака“ был в 90-х»
18 апреля
Каррера о столетии «Спартака»: «Пусть команда снова будет „Спартаком“ 90-х»
18 апреля
Сортировать
Все комментарии
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
18 апреля в 22:32, ред.
Если увидел бы турнирное место, узнал бы про Зарему, то пообещал бы сделать денацификацию и демилитаризацию спартака
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
18 апреля в 19:23
Сегодня весь Ростов поздравляет Спартак,а уже в воскресенье непримиримые соперники на поле!
протон
протон
18 апреля в 19:17
Для «Спартака» это настоящий праздник — в России не так много клубов, способных похвастаться настолько долгой историей. Но кое-кто считает, что 100-летний юбилей красно-белых, на самом деле, всего лишь надуманная история.
«Спартак» — это легендарные «золотые дубли» в 1938, 1939, 1958, 1992, 1994, 1998 годах, когда команда выигрывала одновременно и чемпионат, и Кубок.
Это десять чемпионских званий в России, причем с 1996 по 2001 год «Спартак» брал «золото» шесть раз подряд. Непревзойденное достижение!

Это обладатель Суперкубка России 2017 года. И это единственный клуб России, выходивший в полуфинал трех различных еврокубков.
В составе сборной страны игроки красно-белых побеждали в первом Кубке Европы 1960 года, завоевывали золото на Олимпиадах 1956 и 1988 годов, становились вице-чемпионами Европы 1964, 1972 и 1988 годов, бронзовыми призерами Евро-2008, много раз участвовали в финальных стадиях чемпионатов мира.
Сегодня мы желаем крепкого здоровья и долголетия нашим дорогим ветеранам. Ждем новых ярких побед от футболистов, пришедших им на смену. Верим в воспитанников Академии имени Фёдора Черенкова, которая по праву считается одной из лучших в России.
протон
протон
18 апреля в 19:16
Спартак и всех спартаковских с Юбилеем. Без Вас наш футбол многое бы утратил. Как на поле, так и вне его. С кем так интересно было бы рубиться? Основное пожелание: чтобы побыстрее закончился заремовский период.
dok66
dok66
18 апреля в 16:00
С Юбилеем , Спартак и спартачи !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
18 апреля в 14:59
Значит поможет сохраниться в РПЛ.
FANLIVE
FANLIVE
18 апреля в 14:20
Обычное поздравление. Видать в Питере совсем плохо быть...))))
санек002
санек002
18 апреля в 13:39
    Сп62
    Сп62
    18 апреля в 13:13
    Можно спорить сколько угодно, но "полной прозрачности" у президента не должно быть. Вам же секретарь чётко объяснил.
    lotsman
    lotsman ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    18 апреля в 13:13
    Такая же, как между Лада Веста и Мерседес. Или ты думаешь, что умеющий ездить на Ладе не сможет ездить на Мерседесе?
    h8you
    h8you
    18 апреля в 13:09
    эх написать бы что-нибудь хорошее......
    альсато
    альсато ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    18 апреля в 13:04
    )))))..ОБЫЧНУЮ защищенную связь))))..мдааа..в Армии то служил?
    ermak6848
    ermak6848
    18 апреля в 12:49
    С Юбилеем СПАРТАК!!!
    shur
    shur
    18 апреля в 12:48
    ...присоединяюсь, с поправкой Известный, но давно Не титулованный ....!!!
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    18 апреля в 12:21, ред.
    Ты логически мыслишь,молодец.Как может человек пользоваться интернетом,смартфоном,если он не знает что это такое,домашний советский телефон для него достаточен.
    Мысыктар
    Мысыктар
    18 апреля в 11:53
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик ответ lotsman (раскрыть)
      18 апреля в 11:53
      Разницу между смартфоном и телефоном понимаешь?
      6mk7u7tpet8q
      6mk7u7tpet8q
      18 апреля в 11:53
      Лучше бы собственника нашел нормального.
      lotsman
      lotsman ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
      18 апреля в 11:52
        nikoladolgov
        nikoladolgov
        18 апреля в 11:51
        Ну все , Путин за Спартак , писец Газпрому ! Спартак - чемпион !
        112910415
        112910415
        18 апреля в 11:50
        совсем это ни к чему
        Байкал-38.
        Байкал-38. ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
        18 апреля в 11:45
          Nеrаzzurri
          Nеrаzzurri ответ Байкал-38 (раскрыть)
          18 апреля в 11:44
            Так Себе Аналитик
            Так Себе Аналитик ответ Байкал-38 (раскрыть)
            18 апреля в 11:44, ред.
            Он использует обычную защищенную телефонную связь, а по ней нет Интернета
            Байкал-38
            Байкал-38 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
            18 апреля в 11:42
            Ты опять говоришь полную не правду. Зачем?
            Тем же Песковым было сказано, что Путин не пользуется мобильной связью по причине, что использует надежно защищенную систему связи.
            Кстати Путин сам это подтвердил.
            Ты хоть понимаешь разницу между "не умеет пользоваться" и "не пользуется"?
            А если он скажет, что он не читает бульварную прессу, ты скажешь, что он читать не умеет?
            Сколько раз тебе говорил, говори правду, а не вводи людей в заблуждение.
            Так Себе Аналитик
            Так Себе Аналитик ответ lotsman (раскрыть)
            18 апреля в 11:39
            Десять раз различные эксперты, анализируя его позицию, когда его сажают перед компьютером, говорили, что он не имеет им пользоваться. А, раз он не пользуется смартфоном и не пользуется компьютером, то он не может пользоваться и Интернетом.
            berda2003
            berda2003
            18 апреля в 11:38
            забыли у ловчева спросить, когда?..
            ZIBO rock
            ZIBO rock ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
            18 апреля в 11:34
            Вообще то поздравление было отправлено телеграммой! Видимо кто-то вообще ничем не умеет пользоваться!
            lotsman
            lotsman ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
            18 апреля в 11:33
            Не надо повторять чьи то сплетни, если хочешь быть умным.
            Как заявил Дмитрий Песков, у президента нет смартфона, так как это «просто невозможно».
            Однако, сообщил пресс-секретарь президента, Путин иногда пользуется Интернетом, хотя времени на это у него не так много.
            Ранее в этом году сам Путин говорил, что не пользуется смартфоном, потому что у него есть другие возможности для связи, с которыми ему «комфортно». А два года назад Песков объяснял: владение смартфоном предполагает «полную прозрачность», которой у президента быть не должно.
            mihaluch
            mihaluch
            18 апреля в 11:33
            Раз Путин поздравил то точно сто лет исполнилось.
            Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
            Отправить
             