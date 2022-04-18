Президент России Владимир Путин поздравил «Спартак» со 100-летием клуба. Сообщение Путина опубликовано на официальном сайте Кремля.
Поздравляю коллектив и многочисленных болельщиков со знаменательной датой – 100-летием футбольного клуба «Спартак».
История одного из наиболее известных и титулованных клубов России прочно связана с развитием футбола и ростом его популярности, становлением массового физкультурного движения в нашей стране. В летописи «Спартака» немало блестящих побед и рекордов. Эти выдающиеся достижения – наша общая гордость и национальное достояние.
Важно, что нынешнее поколение болельщиков-спартаковцев с огромным уважением относится к прославленным ветеранам клуба – тренерам, игрокам, организаторам, которые закладывали замечательные традиции родного клуба, укрепляли его авторитет на спортивной арене. Их жизненный путь, профессионализм и преданность избранному делу являются прочной основой для воспитания новых футбольных звёзд, символом триумфальных, незабываемых побед для всех, кто разделяет с любимой командой радость успехов и горечь поражений, хранит ей верность в любых ситуациях.
От души желаю «Спартаку» всего наилучшего.
«Спартак» — это легендарные «золотые дубли» в 1938, 1939, 1958, 1992, 1994, 1998 годах, когда команда выигрывала одновременно и чемпионат, и Кубок.
Это десять чемпионских званий в России, причем с 1996 по 2001 год «Спартак» брал «золото» шесть раз подряд. Непревзойденное достижение!
Это обладатель Суперкубка России 2017 года. И это единственный клуб России, выходивший в полуфинал трех различных еврокубков.
В составе сборной страны игроки красно-белых побеждали в первом Кубке Европы 1960 года, завоевывали золото на Олимпиадах 1956 и 1988 годов, становились вице-чемпионами Европы 1964, 1972 и 1988 годов, бронзовыми призерами Евро-2008, много раз участвовали в финальных стадиях чемпионатов мира.
Сегодня мы желаем крепкого здоровья и долголетия нашим дорогим ветеранам. Ждем новых ярких побед от футболистов, пришедших им на смену. Верим в воспитанников Академии имени Фёдора Черенкова, которая по праву считается одной из лучших в России.
«Спартак» — это легендарные «золотые дубли» в 1938, 1939, 1958, 1992, 1994, 1998 годах, когда команда выигрывала одновременно и чемпионат, и Кубок.
Это десять чемпионских званий в России, причем с 1996 по 2001 год «Спартак» брал «золото» шесть раз подряд. Непревзойденное достижение!
Это обладатель Суперкубка России 2017 года. И это единственный клуб России, выходивший в полуфинал трех различных еврокубков.
В составе сборной страны игроки красно-белых побеждали в первом Кубке Европы 1960 года, завоевывали золото на Олимпиадах 1956 и 1988 годов, становились вице-чемпионами Европы 1964, 1972 и 1988 годов, бронзовыми призерами Евро-2008, много раз участвовали в финальных стадиях чемпионатов мира.
Сегодня мы желаем крепкого здоровья и долголетия нашим дорогим ветеранам. Ждем новых ярких побед от футболистов, пришедших им на смену. Верим в воспитанников Академии имени Фёдора Черенкова, которая по праву считается одной из лучших в России.
Говори правду, а не придумывай на ходу, фейки не пройдут!
Говори правду, а не придумывай на ходу, фейки не пройдут!
вы простите из какой палаты?
вы простите из какой палаты?
Тем же Песковым было сказано, что Путин не пользуется мобильной связью по причине, что использует надежно защищенную систему связи.
Кстати Путин сам это подтвердил.
Ты хоть понимаешь разницу между "не умеет пользоваться" и "не пользуется"?
А если он скажет, что он не читает бульварную прессу, ты скажешь, что он читать не умеет?
Сколько раз тебе говорил, говори правду, а не вводи людей в заблуждение.
Тем же Песковым было сказано, что Путин не пользуется мобильной связью по причине, что использует надежно защищенную систему связи.
Кстати Путин сам это подтвердил.
Ты хоть понимаешь разницу между "не умеет пользоваться" и "не пользуется"?
А если он скажет, что он не читает бульварную прессу, ты скажешь, что он читать не умеет?
Сколько раз тебе говорил, говори правду, а не вводи людей в заблуждение.
Как заявил Дмитрий Песков, у президента нет смартфона, так как это «просто невозможно».
Однако, сообщил пресс-секретарь президента, Путин иногда пользуется Интернетом, хотя времени на это у него не так много.
Ранее в этом году сам Путин говорил, что не пользуется смартфоном, потому что у него есть другие возможности для связи, с которыми ему «комфортно». А два года назад Песков объяснял: владение смартфоном предполагает «полную прозрачность», которой у президента быть не должно.
Как заявил Дмитрий Песков, у президента нет смартфона, так как это «просто невозможно».
Однако, сообщил пресс-секретарь президента, Путин иногда пользуется Интернетом, хотя времени на это у него не так много.
Ранее в этом году сам Путин говорил, что не пользуется смартфоном, потому что у него есть другие возможности для связи, с которыми ему «комфортно». А два года назад Песков объяснял: владение смартфоном предполагает «полную прозрачность», которой у президента быть не должно.