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Мостовой — о 100-летии «Спартака»: «Клуб уже не такой могущественный»

18 апреля 2022, 20:59

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мыслями о 100-летии московского клуба.

Много разговоров ходит: правда ли 100 лет или нет. Я думаю, что не стоит вмешиваться в это. Всё равно будет кто-то за, а кто-то против. Поэтому хорошо, что есть такая дата. 100 лет — сумасшедшая дата. К сожалению, редко бывает, когда доживают до такого возраста. Здесь по-любому нужно чествовать, отмечать, праздновать и получать удовольствие. Мне посчастливилось стать частью «Спартака»: почти 5 лет играл и начинал там свою футбольную карьеру, так что на всю память останется.

Сейчас всё поменялось: понятие, что «Спартак» — народная команда, — куда-то ушло. «Спартак» уже не такой могущественный, традиции немного потерялись, в плане того, что люди приходят, играют и просто уходят. Реалии жизни таковы сегодня. Время меняется, но история всё равно пишется людьми, которое отдали многое. Фамилия Старостина, Черенкова или Бескова всё равно остаётся. Время меняется, а Пушкин как был Пушкиным, так им и остался.

Расстраивает, что за последние 20 лет «Спартак» только один раз стал чемпионом. Это ужасно для такой команды. Для команды с такими возможностями, прекрасными болельщиками, со всем, что есть, выиграть один трофей — это безобразие.

Что пожелать болельщикам? Те, кто искренне любят «Спартак», по-любому будут любить всю жизнь. А те, кто шарахается туда-сюда, их право. Болельщики всегда были, есть и будут. «Спартак» — народная команда всё равно. Я застал эти времена, когда «Лужники» заполнялись по 100 тысяч. Не на все матчи, конечно. И это были те «Лужники», где можно было только на скамейках сидеть. Люди сидели, и ничего страшного.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
19 апреля в 14:33
Спартак и не был могущественным никогда. Просто остальные пребывали в полном раздрае. Сейчас поровнее, но всё равно чемпион определяется скорее неудачами соперников, чем своим превосходством.
shur
shur
18 апреля в 23:17
...Саша, люди другие были ! Футбол любили и что самое главное понимали его!
Понтов вообще не было, знали всех игроков основы и запаса! Тренеров уважали
и спартаковские традиции! Ирония кричалки " Спартак - чемпион !" в том, что с такой
игрой Спартак ещё 20 лет им не станет, но болельщики из года в год будут её
выкрикивать , выражая хоть на словах чувство быть первыми! С праздником Спартак!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
18 апреля в 23:13
Достойно отметить столетие не получилось
Gahi
Gahi
18 апреля в 21:50
Нужно продолжать работать в клубе "Спартак" так, чтобы вновь стать конкурентно способной командой в борьбе за трофеи🏆.
lotsman
lotsman
18 апреля в 21:12
Да и юбилей подпортили немного.
Cat01
Cat01
18 апреля в 21:02
Но юбилей хороший
Carl Lewis
Carl Lewis
18 апреля в 21:00
Клуб уже дед!
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