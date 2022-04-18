Мостовой — о 100-летии «Спартака»: «Клуб уже не такой могущественный»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мыслями о 100-летии московского клуба.

Много разговоров ходит: правда ли 100 лет или нет. Я думаю, что не стоит вмешиваться в это. Всё равно будет кто-то за, а кто-то против. Поэтому хорошо, что есть такая дата. 100 лет — сумасшедшая дата. К сожалению, редко бывает, когда доживают до такого возраста. Здесь по-любому нужно чествовать, отмечать, праздновать и получать удовольствие. Мне посчастливилось стать частью «Спартака»: почти 5 лет играл и начинал там свою футбольную карьеру, так что на всю память останется.

Сейчас всё поменялось: понятие, что «Спартак» — народная команда, — куда-то ушло. «Спартак» уже не такой могущественный, традиции немного потерялись, в плане того, что люди приходят, играют и просто уходят. Реалии жизни таковы сегодня. Время меняется, но история всё равно пишется людьми, которое отдали многое. Фамилия Старостина, Черенкова или Бескова всё равно остаётся. Время меняется, а Пушкин как был Пушкиным, так им и остался.

Расстраивает, что за последние 20 лет «Спартак» только один раз стал чемпионом. Это ужасно для такой команды. Для команды с такими возможностями, прекрасными болельщиками, со всем, что есть, выиграть один трофей — это безобразие.

Что пожелать болельщикам? Те, кто искренне любят «Спартак», по-любому будут любить всю жизнь. А те, кто шарахается туда-сюда, их право. Болельщики всегда были, есть и будут. «Спартак» — народная команда всё равно. Я застал эти времена, когда «Лужники» заполнялись по 100 тысяч. Не на все матчи, конечно. И это были те «Лужники», где можно было только на скамейках сидеть. Люди сидели, и ничего страшного.