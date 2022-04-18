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Быстров поддержал идею перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола

18 апреля 2022, 15:38

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

В шахматах это не отразится на конкуренции, потому что в Азии есть сильные шахматисты. Но в случае с футболом понимаем, что Европа — мировой флагман. Однажды мы вновь будем выступать на европейских турнирах. Но если в ближайшие пять лет нас туда не допустят, то нужно будет находить какие-то пути развития и, возможно, выходить на тот же азиатский футбольный рынок. Сидеть дома и ни с кем не соревноваться — это тоже провал. Если нет другой альтернативы, то нужно делать этот шаг.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
18 апреля в 22:04
Абсолютно согласен, что новости в чате для того, чтобы их обсуждали и делились мнениями. Вы высказали свое мнение в посте, Я обратил внимание на два вопроса: "И кто к нам поедет за тридевять земель в тридесятое царство и ради чего ? Затратить немеряно денег на дорогу, чтобы проиграть или выиграть ?" Я и поинтересовался, а зачем тогда в Австралию летают, не более. А дальше высказал свое видение ситуации. И уж упаси Бог замечания кому-то делать. Мы обменялись мнениями ну или если угодно потрепались по данной теме, на мой взгляд абсолютно в рамках приличия, если что не так не обессудьте.
За адекватность
За адекватность ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
18 апреля в 19:39, ред.
Расстояние от Токио до Москвы 7484 км по прямой. Расстояние от Токио до Мельбурна 8192 км по прямой. Вопрос, на кой в Австралию за тремя очками летают? А по сути на данный момент нет никакого смысла ломать копья по поводу перехода или не перехода в АФК. Для начала должны прийти к какому-то итоговому мирному исходу события в сопредельном государстве, потом должно быть какое-то официальное решение ФИФА. И ежели ФИФА не исключит и не приостановит членство РФС в своей организации, и в случае, что весьма вероятно, европейские клубы откажутся играть с нашими в ЕК, тогда уж зондировать почву в АФК на предмет возможного участия. А пока все эти разговоры и обсуждения в медиапространстве обычный треп. Журналистам нужно что-то спрашивать, тем у кого спрашивают нужно что-то отвечать. Как-то так на мой сугубо субъективный взгляд.
протон
протон
18 апреля в 19:25
Могут перейти исключительно по геополитическим причинам. В Азии играют наши союзники: Китай, Индия, Иран, Пакистан, монархии персидского залива (которые послали США с требованием повысить добычу газа и нефти). А в УЕФА почти все члены - недружественные страны.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
18 апреля в 18:15
В таких случаях говорят : ......торопиться не надо .....))))
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
18 апреля в 17:36
Мнение продажной свиньи мы ещё не слушали.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
18 апреля в 17:33
Даже не знал, что быстров крупный функционер и его мнение обязательно учтётся.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
18 апреля в 17:22
Я что-то не понимаю, что тут происходит - ФИФА разрешил игрокам бесплатно валить из России и исключил из турниров, в т.ч. международных, а они рассуждают, как Россия из одной Федерации, подчиненной ФИФА, в другую перейдёт?
1 984
1 984
18 апреля в 16:59
Торопиться не стоит.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
18 апреля в 16:58
Плохая идея.
lotsman
lotsman
18 апреля в 16:30
Чтобы быть чем то занятым, сойдёт и Азия.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 апреля в 16:25
Ну хоть там, чем нигде!
Bensurr
Bensurr
18 апреля в 16:12
Пора им в азию
beefs
beefs ответ КЭТиК (раскрыть)
18 апреля в 16:04
кроме нашего желания нужно еще согласие ФИФА, а кто же им даст на это разрешение...
КЭТиК
КЭТиК
18 апреля в 15:45
Там не так интересно.
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