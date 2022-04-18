Быстров поддержал идею перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола

Бывший футболист сборной России высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

В шахматах это не отразится на конкуренции, потому что в Азии есть сильные шахматисты. Но в случае с футболом понимаем, что Европа — мировой флагман. Однажды мы вновь будем выступать на европейских турнирах. Но если в ближайшие пять лет нас туда не допустят, то нужно будет находить какие-то пути развития и, возможно, выходить на тот же азиатский футбольный рынок. Сидеть дома и ни с кем не соревноваться — это тоже провал. Если нет другой альтернативы, то нужно делать этот шаг.