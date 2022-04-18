Газзаев: «Очередной эксперимент „Спартака“ с тренером не очень удался»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России высказался о работе на посту главного тренера «Спартака».

Игра против «Рубина» (1:1) абсолютно не понравилась. Футболисты москвичей старались играть только навесами, что на них не похоже. Очередной эксперимент с главным тренером не очень удался, так как в таком клубе должен работать специалист с серьезными результатами за плечами.