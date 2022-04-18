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Газзаев: «Очередной эксперимент „Спартака“ с тренером не очень удался»

18 апреля 2022, 19:10

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался о работе Паоло Ваноли на посту главного тренера «Спартака».

Игра против «Рубина» (1:1) абсолютно не понравилась. Футболисты москвичей старались играть только навесами, что на них не похоже. Очередной эксперимент с главным тренером не очень удался, так как в таком клубе должен работать специалист с серьезными результатами за плечами.

Ранее сообщалось, что Ваноли не собирается уходить из «Спартака».

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
18 апреля в 20:57
Так оно и есть
STVA 1
STVA 1
18 апреля в 20:19
Чтобы играть в стеночки с забеганиями , нужен соответствующий подбор игроков и тренерский штаб !А этого нет от слова совсем! Согласен с ребятами что текучка тренерская просто сумасшедшая . Тут и тренер с именем не справится за короткое время ,да еще когда тебе покупают Кофрие за 900 тысяч (это я про предыдущего тренера говорю) А откуда они выкопали Ваноли вообще не понятно! Жаль болел Спартака!Да и согласен с Радимовым что РПЛ нужен сильный Спартак! Тут задался вопросом , а если преданных болел КБ поставить перед выбором - вернуть былую славу 90-х и быть без стадиона или быть со стадионом , но чтобы было как сейчас! Интересно!
drug01
drug01
18 апреля в 19:50
Верные слова
SHMEL
SHMEL
18 апреля в 19:42
Меня мучает вопрос кто следующий на заклание? Под радостные бравурные марши и криком "Мы всех порвём" через полгода-год выясняется, что вновь назначенный оказался очередной пустышкой. Ещё чуть-чуть и спартак будет биться за право остаться в вышке. Я хоть и совсем не любитель спартака, но как-то становится грустно от мысли, что клуб с большой историей может оказаться в пердиве...
Байкал-38
Байкал-38
18 апреля в 19:27
А у меня вопрос к Валерию Газзаеву.
Валерий Георгиевич, а как давно Вы смотрели РПЛ и сам Спартак?
Я думаю в самом Спартаке сейчас не скажут в какой футбол они играют.
Да мы все привыкли, что Спартак играет в стеночки с забеганиями, но когда он так играл то? Очень давно, даже очень давно.
Собственно говоря для начала надо посмотреть на список тренеров Спартака и с какой периодичностью они меняются. В Спартаке тренеру проработать год считается большим достижением, а если тренер меняется каждые пол года, да ещё приглашаются люди, которые никогда не были главными и вообще не знают наш футбол, то о каком спартаковском стили может идти речь?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 апреля в 19:27
Надо дать ему время!
протон
протон
18 апреля в 19:18
Взяли хотя бы тренера Сочи и то результат был на много бы лучше, а вообще что уже лет 15 результат с минусом то это плоды той атмосферы которую создал Федун в клубе , всем всё пофиг, никто не в ответе за результат , все пребывают как бы на курорте и иногда приходится играть .
shlomo
shlomo
18 апреля в 19:12
Что то уже это входит в систему у Спартака
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