Газзаев: «Очередной эксперимент „Спартака“ с тренером не очень удался»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался о работе Паоло Ваноли на посту главного тренера «Спартака».
Игра против «Рубина» (1:1) абсолютно не понравилась. Футболисты москвичей старались играть только навесами, что на них не похоже. Очередной эксперимент с главным тренером не очень удался, так как в таком клубе должен работать специалист с серьезными результатами за плечами.
Ранее сообщалось, что Ваноли не собирается уходить из «Спартака».
Валерий Георгиевич, а как давно Вы смотрели РПЛ и сам Спартак?
Я думаю в самом Спартаке сейчас не скажут в какой футбол они играют.
Да мы все привыкли, что Спартак играет в стеночки с забеганиями, но когда он так играл то? Очень давно, даже очень давно.
Собственно говоря для начала надо посмотреть на список тренеров Спартака и с какой периодичностью они меняются. В Спартаке тренеру проработать год считается большим достижением, а если тренер меняется каждые пол года, да ещё приглашаются люди, которые никогда не были главными и вообще не знают наш футбол, то о каком спартаковском стили может идти речь?
Валерий Георгиевич, а как давно Вы смотрели РПЛ и сам Спартак?
Я думаю в самом Спартаке сейчас не скажут в какой футбол они играют.
Да мы все привыкли, что Спартак играет в стеночки с забеганиями, но когда он так играл то? Очень давно, даже очень давно.
Собственно говоря для начала надо посмотреть на список тренеров Спартака и с какой периодичностью они меняются. В Спартаке тренеру проработать год считается большим достижением, а если тренер меняется каждые пол года, да ещё приглашаются люди, которые никогда не были главными и вообще не знают наш футбол, то о каком спартаковском стили может идти речь?