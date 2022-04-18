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Агент Комппера: «Марвин может стать одним из лучших тренеров в истории»

18 апреля 2022, 15:15

Арманд Дурн, агент тренера «Локомотива» Марвина Комппера, высказался о перспективах своего клиента.

Контракт, подписанный с «Локомотивом», рассчитан на два с половиной года. По моему мнению, мистер Комппер может стать одним из лучших тренеров в истории благодаря своим качествам. Я так считаю не только потому, что он обладает фантастическими футбольными знаниями (речь про качество тренировочного процесса, тактическую и техническую подготовку), но в первую очередь из-за того, каким человеком он является. Он может сработаться с каждым, он очень чуток и с ним всегда легко найти общий язык из-за уровня его интеллекта — к примеру, я не встречал футболиста, который прочел бы больше книг, чем он. Марвин всегда думает не о самой проблеме, а о ее решении. Это отличает его от многих специалистов. Я считаю, что работая с ним, каждый игрок становится лучше. И каждый футболист, который хочет расти, с удовольствием будет работать с мистером Комппером. Я уверен, что он продолжит строить сильную команду в «Локомотиве» и продолжит делать сильнее всех вокруг себя.

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Все комментарии
Alice Tract
Alice Tract
19 апреля в 11:45
"По моему мнению, мистер Комппер может стать одним из лучших тренеров в истории"

Тут все как в анекдоте про вероятность встречи динозавра на улице.
ЮЗИК
ЮЗИК
18 апреля в 17:29
Рекламу делает своему подопечному
sv_1969
sv_1969
18 апреля в 16:42
Фамилия Дурн соответствует его бреду
Ironigor
Ironigor
18 апреля в 15:17, ред.
Ну ты дружище фантазёр .
Ну время покажет кто чего достоин .
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