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Хохлов: «„Динамо“ нужно настраиваться на игру с „Балтикой“ серьёзно»

18 апреля 2022, 20:24
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоЗакончился после серии пенальти

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от матча бело-голубых в рамках 1/4 финала Кубка России с «Балтикой», а также поздравил московский клуб с 99-летием.

Поздравляю всех динамовцев. Хочется, чтобы к 100-летию был выигран трофей, о чем все болельщики давно мечтают.

Какое самое теплое воспоминание связано у меня с «Динамо»? Я немало лет в команде провел. Воспоминаний, естественно, много. Но особенное – это когда брали бронзовые медали. Для любого спортсмена выигрывать в каждой игре — здорово. Но все же хочется брать и какие-то трофеи.

Какие ожидания от встречи с «Балтикой»? «Динамо», конечно же, выше по статусу, чем «Балтика». Но кубковые встречи проходят иногда в неожиданном ключе. Игрокам нужно настраиваться на эту игру серьезно. Никаких шапкозакидательских настроений не должно быть.

Матч «Динамо» — «Балтика» состоится 19 апреля, начало — в 20:00 мск.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
18 апреля в 20:56
Настрой нужен несомненно
stanichnik
stanichnik
18 апреля в 20:47
Нельзя недооценивать соперника и надо выставлять самый боевой состав.
shlomo
shlomo
18 апреля в 20:38, ред.
Балтика заметно прибавила с новым тренером, но Динамо на сегодняшний день совсем другой уровень (а вот какой состав выставит на этот матч вопрос, учитывая что идет борьба с Зенитом в РПЛ). Балтика обладает меньшими ресурсами и не может похвастаться стабильностью. Смена наставника пошла на пользу, но уровень всё равно пока далёк от РПЛ. Динамо, в свою очередь, преуспевает в РПЛ и Кубке России. При этом демонстрирует хорошую результативность (в зимнее трансферное окно качественно усилилось). Однако, защита обеих команд действует надежно. И у Балтики, и у Динамо по три сухих победы подряд, а за пять последних туров в своих первенствах они пропустили по два гола. Здесь града голов тоже не жду, как и крупной победы гостей. Вполне возможно, что калининградцы доберутся до дополнительного времени, так что когда буду делать ставку, то попробую рискнуть и сделать ставку с расчётом на это.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
18 апреля в 20:25
Зачем, если потом есть матч с ЦСКА?
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