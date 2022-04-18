Хохлов: «„Динамо“ нужно настраиваться на игру с „Балтикой“ серьёзно»

Бывший главный тренер «Динамо» поделился ожиданиями от матча бело-голубых в рамках 1/4 финала Кубка России с «Балтикой», а также поздравил московский клуб с 99-летием.

Поздравляю всех динамовцев. Хочется, чтобы к 100-летию был выигран трофей, о чем все болельщики давно мечтают.

Какое самое теплое воспоминание связано у меня с «Динамо»? Я немало лет в команде провел. Воспоминаний, естественно, много. Но особенное – это когда брали бронзовые медали. Для любого спортсмена выигрывать в каждой игре — здорово. Но все же хочется брать и какие-то трофеи.

Какие ожидания от встречи с «Балтикой»? «Динамо», конечно же, выше по статусу, чем «Балтика». Но кубковые встречи проходят иногда в неожиданном ключе. Игрокам нужно настраиваться на эту игру серьезно. Никаких шапкозакидательских настроений не должно быть.