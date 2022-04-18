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Баженов: «Каррера — лучший тренер „Спартака“ при Федуне»

18 апреля 2022, 20:03

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов в день столетия клуба назвал лучшего тренера красно-белых в эпоху Леонида Федуна, который владеет контрольным пакетом акций клуба с 2004 года.

С точки зрения результата Каррера — лучший тренер за этот период. Если брать мои личные симпатии, то Валерий Георгиевич Карпин вне конкуренции, конечно. Результат все-таки стоит во главе угла, поэтому и назвал Карреру. Итальянец принес клубу долгожданное чемпионство.

Кубковый матч с ЦСКА? Не думаю, что столетие клуба должно стать дополнительной мотивацией в этом матче. Это и так большая игра, тем более против ЦСКА. Надеюсь, что «Спартак» покажет весь свой максимум в этом матче. Сезон еще можно спасти.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
19 апреля в 01:40
Массимо !!!!
протон
протон
19 апреля в 00:03
Я узнал, что у меня
Есть огромная семья
Есть Валера и Старков
Тренеришка и Гунько
Есть датчанин, Руй и Скала
Есть Алень, и есть Якин
Как же это все достало
Их так много - я один! (Федун)
ermak6848
ermak6848
18 апреля в 20:23
По сборной России - пока Больших результатов Не видно...
lotsman
lotsman
18 апреля в 20:05
Валера Спартаковец, потому и лучший.
STVA 1
STVA 1
18 апреля в 20:05
Много Баженова седня
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