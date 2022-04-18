Баженов: «Каррера — лучший тренер „Спартака“ при Федуне»

Бывший футболист «Спартака» в день столетия клуба назвал лучшего тренера красно-белых в эпоху Леонида Федуна, который владеет контрольным пакетом акций клуба с 2004 года.

С точки зрения результата Каррера — лучший тренер за этот период. Если брать мои личные симпатии, то Валерий Георгиевич Карпин вне конкуренции, конечно. Результат все-таки стоит во главе угла, поэтому и назвал Карреру. Итальянец принес клубу долгожданное чемпионство.