Колосков: «Столетие „Спартака“ — это выдуманная, натянутая история»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о праздновании «Спартаком» столетия клуба.
Я в это «столетие» не верю, честно говоря. «Спартак» был создан в 1935 году — и общество, и футбольный клуб. Все остальное — «Пищевики», МКС и так далее — это другое. В общем, я в это не верю и не поддерживаю празднование такого «юбилея», потому что не считаю его настоящим. Это выдуманная, натянутая история. Не знаю, зачем и для чего, но это так. Больше похоже на гонку, кто был раньше основан.
В любом случае вне зависимости от того, столетие у них, или 87-летие, общество «Спартак» безусловно достойно уважения. Они воспитали огромнейшее количество олимпийских чемпионов по разным видам спорта, у общества и клуба богатейшая история, великие воспитанники, прославлявшие российский спорт.
Что касается нынешнего «Спартака», то его немного лихорадит, конечно. И все это зависит не от количества лет от основания клуба, а от конкретного управления, но это другой вопрос. В общем, пожелаю «Спартаку» только одно: поддерживать высокий уровень спортивных достижений, уважение и любовь к обществу и футбольному клубу «Спартак».
В этот день прошел первый спортивный праздник – футбольный матч между воинами-спортсменами за первенство столицы. Москвичи впервые увидели команду с неизвестной прежде спортивной эмблемой ОППВ – Опытно-показательная военно-спортивная площадка всевобуча.
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ЦДКА вы стали в 1928 году! Так кто врет?!) И какое вам дело до юбилея Спартака?! Впрочем я давно замечаю что все болелы ЦСКА фанаты Спартака!)
В этот день прошел первый спортивный праздник – футбольный матч между воинами-спортсменами за первенство столицы. Москвичи впервые увидели команду с неизвестной прежде спортивной эмблемой ОППВ – Опытно-показательная военно-спортивная площадка всевобуча.
----------------------------------------
ЦДКА вы стали в 1928 году! Так кто врет?!) И какое вам дело до юбилея Спартака?! Впрочем я давно замечаю что все болелы ЦСКА фанаты Спартака!)
Так что это все казуистика, о которой мы с радостью (и не раз) вспомним в 2025, когда Зенит будет верещать о своем вековом юбилее, раз в случае со Спартаком задан такой тренд.
Так что это все казуистика, о которой мы с радостью (и не раз) вспомним в 2025, когда Зенит будет верещать о своем вековом юбилее, раз в случае со Спартаком задан такой тренд.
19 апреля 1935 года — Всесоюзный совет физической культуры утвердил Устав нового общества «Спартак».
19.04.1935 - 19.04.2022 87 лет
Вот реальный возраст Спартака.
Кстати а кто выдумал дату 18.04.1922?
Вот что написано в спартаковской истории.
18 апреля 1922 года бывший футбольный клуб РГО «Сокол», незадолго до этого опять переименованный в МКС, провёл под новым названием первую товарищескую игру с футбольным клубом ЗКС («Замоскворецкий клуб спорта»), и матч закончился со счётом 3:2 в пользу МКС.
Первая официальная игра после переименования состоялась 30 апреля, и завершилась победой МКС над КСО (Клуб спорта «Орехово») со счётом 3:1. Группа футболистов команды — такие, как братья Старостины (Александр, Андрей, Николай, Пётр), С. В. Леута, К. П. Квашнин, Н. Т. Михеев — настаивала на том, чтобы сохранить название РГО «Сокол», а группа футболистов из КФС (Кружка футболистов «Сокольники») во главе с И. Т. Артемьевым настаивала на переименовании в «Красная Пресня». Сначала победу в споре одержали игроки из РГО «Сокол», так как их было более шестидесяти человек (Всего из РГО-1921 в спортивном клубе МКС-1922 было около 500 спортсменов), а игроков из КФС было всего пять, но они были все сильные и подходили именно под первую команду. В итоге футболисты РГО «Сокол» согласились на компромисс, чтобы не терять сильных игроков, пришедших из КФС. И футбольной команде и вообще спортивному клубу было дано компромиссное название «Московский клуб спорта», которое уже использовалось у РГО «Сокол» с 1 августа 1920 года.
Так почему именно эту дату выбрал нынешнее руководство?
Можно конечно было и более ранние сроки выбрать, особенно где фигурировал Н.П. Старостин, но как мне кажется когда объявлялась эта дата, то Федун рассчитывал на юбилейный дубль и отличное выступления в еврокубках... но как всегда обделался.
Почему Спартаку не везёт с хозяевами, кто его проклял? А тут ещё и Зарема...
19 апреля 1935 года — Всесоюзный совет физической культуры утвердил Устав нового общества «Спартак».
19.04.1935 - 19.04.2022 87 лет
Вот реальный возраст Спартака.
Кстати а кто выдумал дату 18.04.1922?
Вот что написано в спартаковской истории.
18 апреля 1922 года бывший футбольный клуб РГО «Сокол», незадолго до этого опять переименованный в МКС, провёл под новым названием первую товарищескую игру с футбольным клубом ЗКС («Замоскворецкий клуб спорта»), и матч закончился со счётом 3:2 в пользу МКС.
Первая официальная игра после переименования состоялась 30 апреля, и завершилась победой МКС над КСО (Клуб спорта «Орехово») со счётом 3:1. Группа футболистов команды — такие, как братья Старостины (Александр, Андрей, Николай, Пётр), С. В. Леута, К. П. Квашнин, Н. Т. Михеев — настаивала на том, чтобы сохранить название РГО «Сокол», а группа футболистов из КФС (Кружка футболистов «Сокольники») во главе с И. Т. Артемьевым настаивала на переименовании в «Красная Пресня». Сначала победу в споре одержали игроки из РГО «Сокол», так как их было более шестидесяти человек (Всего из РГО-1921 в спортивном клубе МКС-1922 было около 500 спортсменов), а игроков из КФС было всего пять, но они были все сильные и подходили именно под первую команду. В итоге футболисты РГО «Сокол» согласились на компромисс, чтобы не терять сильных игроков, пришедших из КФС. И футбольной команде и вообще спортивному клубу было дано компромиссное название «Московский клуб спорта», которое уже использовалось у РГО «Сокол» с 1 августа 1920 года.
Так почему именно эту дату выбрал нынешнее руководство?
Можно конечно было и более ранние сроки выбрать, особенно где фигурировал Н.П. Старостин, но как мне кажется когда объявлялась эта дата, то Федун рассчитывал на юбилейный дубль и отличное выступления в еврокубках... но как всегда обделался.
Почему Спартаку не везёт с хозяевами, кто его проклял? А тут ещё и Зарема...