Колосков: «Столетие „Спартака“ — это выдуманная, натянутая история»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о праздновании «Спартаком» столетия клуба.

Я в это «столетие» не верю, честно говоря. «Спартак» был создан в 1935 году — и общество, и футбольный клуб. Все остальное — «Пищевики», МКС и так далее — это другое. В общем, я в это не верю и не поддерживаю празднование такого «юбилея», потому что не считаю его настоящим. Это выдуманная, натянутая история. Не знаю, зачем и для чего, но это так. Больше похоже на гонку, кто был раньше основан.

В любом случае вне зависимости от того, столетие у них, или 87-летие, общество «Спартак» безусловно достойно уважения. Они воспитали огромнейшее количество олимпийских чемпионов по разным видам спорта, у общества и клуба богатейшая история, великие воспитанники, прославлявшие российский спорт.

Что касается нынешнего «Спартака», то его немного лихорадит, конечно. И все это зависит не от количества лет от основания клуба, а от конкретного управления, но это другой вопрос. В общем, пожелаю «Спартаку» только одно: поддерживать высокий уровень спортивных достижений, уважение и любовь к обществу и футбольному клубу «Спартак».