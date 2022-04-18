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«Ман Юнайтед» намерен купить центрального защитника летом

18 апреля 2022, 23:42

«Манчестер Юнайтед» летом планирует усилиться центральным защитником, сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, МЮ провел предварительные переговоры с агентами защитника «Челси» Антонио Рюдигера, у которого истекает срок контракта с клубом.

Однако отмечается, что этот трансфер вряд ли возможен, так как немец ведет переговоры с командами, которые гарантированно будут играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Также ранее появлялась информация, что Рюдигер хочет получать 12,5 млн евро в год.

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Все комментарии
Umedjon Rahmatov
Umedjon Rahmatov
19 апреля в 07:39, ред.
Оптимальный вариант Рюдигер и Магуайра обратно в Лестер пусть уходит бесплатно и заработную плату берите на себя
ДСА
ДСА
19 апреля в 07:06
Значит МЮ будут искать в другом месте.
mihaluch
mihaluch
19 апреля в 03:41
Требования слишком завышены.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 апреля в 02:43
Лучьше напа нормального себе купите!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
18 апреля в 23:49, ред.
Лучше сначала Магуайра куда-нибудь спихнуть или продать, и финансы освободятся заодно. От него вреда больше, чем пользы
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