«Ман Юнайтед» намерен купить центрального защитника летом

«Манчестер Юнайтед» летом планирует усилиться центральным защитником, сообщает Manchester Evening News.
По информации источника, МЮ провел предварительные переговоры с агентами защитника «Челси» Антонио Рюдигера, у которого истекает срок контракта с клубом.
Однако отмечается, что этот трансфер вряд ли возможен, так как немец ведет переговоры с командами, которые гарантированно будут играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Также ранее появлялась информация, что Рюдигер хочет получать 12,5 млн евро в год.