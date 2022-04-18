«Ман Юнайтед» намерен купить центрального защитника летом

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18 апреля 2022, 23:42

«Манчестер Юнайтед» летом планирует усилиться центральным защитником, сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, МЮ провел предварительные переговоры с агентами защитника «Челси» , у которого истекает срок контракта с клубом.

Однако отмечается, что этот трансфер вряд ли возможен, так как немец ведет переговоры с командами, которые гарантированно будут играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Также ранее появлялась информация, что Рюдигер хочет получать 12,5 млн евро в год.