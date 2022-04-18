«Реал» хочет оформить трансфер защитника «Челси» Риса Джеймса

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18 апреля 2022, 13:17

Защитник «Челси» попал в сферу интересов «Реала».

«Сливочные» хотят оформить трансфер англичанина этим летом. Игра Джеймса впечатлила тренерский штаб мадридского клуба во время матчей 1/4 финала Лиги чемпионов между командами. Выступление защитника отметил и нападающий «Реала» .

Отмечается, что скауты «Реала» просматривали игру Джеймса в девяти разных матчах в этом сезоне.