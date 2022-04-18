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«Реал» хочет оформить трансфер защитника «Челси» Риса Джеймса

18 апреля 2022, 13:17

Защитник «Челси» Рис Джеймс попал в сферу интересов «Реала».

«Сливочные» хотят оформить трансфер англичанина этим летом. Игра Джеймса впечатлила тренерский штаб мадридского клуба во время матчей 1/4 финала Лиги чемпионов между командами. Выступление защитника отметил и нападающий «Реала» Карим Бензема.

Отмечается, что скауты «Реала» просматривали игру Джеймса в девяти разных матчах в этом сезоне.

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Все комментарии
azkan
azkan ответ Bensurr (раскрыть)
19 апреля в 01:26
А придется ))
azkan
azkan ответ Bensurr (раскрыть)
19 апреля в 01:26
Шутник)))
Bensurr
Bensurr
18 апреля в 19:03
Terry78905 ну матчи Челси я не смотрю
Terry78905
Terry78905 ответ Bensurr (раскрыть)
18 апреля в 18:28
    FenixSL
    FenixSL ответ allemz (раскрыть)
    18 апреля в 16:24
    поэтому без трофеев
    FenixSL
    FenixSL
    18 апреля в 16:23
    ееее!
    очень крутой игрок!
    в играх с Реалом это читалось постоянно
    Bensurr
    Bensurr
    18 апреля в 16:13
    Зачем им он? Он да же не основной игрок
    NOVA
    NOVA
    18 апреля в 14:26
    конечно лучше джеймса, чем старичка рюдигера!!
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    18 апреля в 14:17
    Да, на Риса уже много желающих, осталось ему самому понять, чего хочет
    A.S.A
    A.S.A
    18 апреля в 14:14
    Рис конечно же перспективный игрок который при нужном отношении к делу должен стать топ игроком, но вот лично я не помню ни одного британца который бы отлично заиграл в Мадриде (за исключением разве что МакМанемен ну и начальная часть карьеры Бейла)...болельщики Реала могут подправить конечно меня
    allemz
    allemz
    18 апреля в 14:01
    Сам Джеймс в курсе?
    Челси по игре в 15 раз сильнее Реала, вряд ли ему это надо
    VeniaminS
    VeniaminS
    18 апреля в 13:52
    Молодой ,перспективный.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    18 апреля в 13:20
    А он захочет туда переходить!?
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