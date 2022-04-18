«Реал» хочет оформить трансфер защитника «Челси» Риса Джеймса

Защитник «Челси» Рис Джеймс попал в сферу интересов «Реала».
«Сливочные» хотят оформить трансфер англичанина этим летом. Игра Джеймса впечатлила тренерский штаб мадридского клуба во время матчей 1/4 финала Лиги чемпионов между командами. Выступление защитника отметил и нападающий «Реала» Карим Бензема.
Отмечается, что скауты «Реала» просматривали игру Джеймса в девяти разных матчах в этом сезоне.
очень крутой игрок!
в играх с Реалом это читалось постоянно
очень крутой игрок!
в играх с Реалом это читалось постоянно
Челси по игре в 15 раз сильнее Реала, вряд ли ему это надо
Челси по игре в 15 раз сильнее Реала, вряд ли ему это надо