Стала известна трансферная цель «Реала», если клуб не подпишет Холанда

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18 апреля 2022, 16:33

«Реал» намерен подписать нападающего «Боруссии» Дортмунд .

Если мадридский клуб не сможет оформить трансфер норвежца этим летом, «сливочные» сосредоточатся на переходе форварда «Манчестер Юнайтед» в качестве второго нападающего команды.

После окончания нынешнего сезона Кавани может стать свободным агентом.