Стала известна трансферная цель «Реала», если клуб не подпишет Холанда

«Реал» намерен подписать нападающего «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда.
Если мадридский клуб не сможет оформить трансфер норвежца этим летом, «сливочные» сосредоточатся на переходе форварда «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани в качестве второго нападающего команды.
После окончания нынешнего сезона Кавани может стать свободным агентом.
С Холандом уже есть договорённость у Манчестер Сити, а Кавани уже очень стар для усиления такого клуба как Реал, при всём уважении к нему и его заслугам .
С Холандом уже есть договорённость у Манчестер Сити, а Кавани уже очень стар для усиления такого клуба как Реал, при всём уважении к нему и его заслугам .