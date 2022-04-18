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Стала известна трансферная цель «Реала», если клуб не подпишет Холанда

18 апреля 2022, 16:33

«Реал» намерен подписать нападающего «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда.

Если мадридский клуб не сможет оформить трансфер норвежца этим летом, «сливочные» сосредоточатся на переходе форварда «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани в качестве второго нападающего команды.

После окончания нынешнего сезона Кавани может стать свободным агентом.

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Все комментарии
BDA81
BDA81 ответ протон (раскрыть)
18 апреля в 20:59
Да давно уже понятно , что Холанд как футболист закончился. Ему сейчас по лёгкому бабла срубить напару с Райолой и будет как Бэйл и Азар ))) ЗП получать и ус не дуть ))) Так что это тип игроков Реала )) Замена Бэйлу )) Главное контракт лет на 5 не меньше заключить ))
112910415
112910415
18 апреля в 20:42
очевидная выдумка
протон
протон
18 апреля в 19:28
Недавно писали что холанду главное не деньги а проект клуба, ну раз он так хочет то ему надо расстаться с этим агентом. Короче всё это понты конечно он хочет много бабла, если хочешь действительно играть за реал то уступи по зарплате а не гонять понты направо и налево
NOVA
NOVA
18 апреля в 18:23
бред, утка,... даже не знаю как еще назвать!! уж тогда они бы левандовского подписали, чем кавани!!
FANLIVE
FANLIVE ответ Dan_Madrid (раскрыть)
18 апреля в 17:58
Сити тоже с головкой дружат не факт что вообще его никто не купит...
FANLIVE
FANLIVE
18 апреля в 17:52
упсссс Мбаппе все ну ну)))
Dan_Madrid
Dan_Madrid
18 апреля в 17:40
Утятина. Перес хотел Холланда чисто из за маркетинга. Надеюсь перейдёт в сити.
d1metras
d1metras
18 апреля в 17:39
Странно,я думаю внимание обратят на дзюбу...
Байкал-38
Байкал-38
18 апреля в 17:31
Так Реал Ювентусом станет, там после 30 молодой считается.
Leha-ha50
Leha-ha50
18 апреля в 17:27
Глупость какая.
A.S.A
A.S.A
18 апреля в 17:15
Зачем им Кавани когда есть БЕНЗЕМА!!!???
КЭТиК
КЭТиК
18 апреля в 16:57
Выбор есть всегда.
Bensurr
Bensurr
18 апреля в 16:44
Не тот он кем был раньше
mihaluch
mihaluch
18 апреля в 16:42
А зачем им нужна эта старая калоша.
STVA 1
STVA 1
18 апреля в 16:41
Как то не верится
David Young
David Young
18 апреля в 16:40
Не очень альтернатива.
Ironigor
Ironigor
18 апреля в 16:35, ред.
И одно и другое чей-то бред.
С Холандом уже есть договорённость у Манчестер Сити, а Кавани уже очень стар для усиления такого клуба как Реал, при всём уважении к нему и его заслугам .
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