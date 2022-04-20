Хави: «Наша цель – второе место»

Главный тренер «Барселоны» после поражения от «Кадиса» в матче Ла Лиги (0:1) высказался о целях «блауграны» на остаток сезона.

Необходимо смотреть правде в глаза, но мы не собираемся предавать то, во что верим. Мы продолжим верить в себя. Мы выигрывали у великих клубов Испании: «Атлетико», «Реал», «Севилья». Нужно продолжать в том же ключе. Я всё ещё верю в лучшее, нужно продолжать двигаться вперед.

Ситуация так складывается, что на данный момент мы не ведём борьбу ни за один из трофеев. Мы должны быть смиреннее, чем когда-либо, и осознавать, что наша цель – второе место. Две-три недели назад мы были воодушевлены борьбой за победу в первенстве Испании, однако сейчас очень далеки от этого. Реалии – это борьба за второе место. Мы не так плохи, как в ноябре, но нам необходимо улучшить свою игру.