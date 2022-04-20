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Хави: «Наша цель – второе место»

20 апреля 2022, 17:14

Главный тренер «Барселоны» Хави после поражения от «Кадиса» в матче Ла Лиги (0:1) высказался о целях «блауграны» на остаток сезона.

Необходимо смотреть правде в глаза, но мы не собираемся предавать то, во что верим. Мы продолжим верить в себя. Мы выигрывали у великих клубов Испании: «Атлетико», «Реал», «Севилья». Нужно продолжать в том же ключе. Я всё ещё верю в лучшее, нужно продолжать двигаться вперед.

Ситуация так складывается, что на данный момент мы не ведём борьбу ни за один из трофеев. Мы должны быть смиреннее, чем когда-либо, и осознавать, что наша цель – второе место. Две-три недели назад мы были воодушевлены борьбой за победу в первенстве Испании, однако сейчас очень далеки от этого. Реалии – это борьба за второе место. Мы не так плохи, как в ноябре, но нам необходимо улучшить свою игру.

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Все комментарии
протон
протон
20 апреля в 22:10
Реальность полна разочарований
Franky2006.2022
Franky2006.2022
20 апреля в 21:38
Ну он с самого начала так и говорил. Чемпионства достигнуть трудно будет.
Bensurr
Bensurr
20 апреля в 18:43
После Кадиса поняли
УЕСКА
УЕСКА
20 апреля в 18:04
Главное в ЛЧ попасть на следующий сезон.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
20 апреля в 17:20
Нужно выигрывать в каждом матче, а там как получится.
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