Хенесс: «Для меня титул Бундеслиги всегда был мерилом всего»

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс высказался по поводу значимости чемпионского титула.
Для меня титул Бундеслиги всегда был мерилом всего. Мне не нравится, что в современном футболе значимость чемпионского титула настолько обесценилась.
«Бавария» опережает соперников на 9 пунктов, однако никто не рад. После каждого не очень убедительного матча идет критика.
Бавария - главный актив немецкого футбола, т.к. именно ее сила на евроарене привлекает инвесторов и рекламодателей. Без мюнхена бундеслига будет на уровне серии а или того хуже португальской примейры (понятно, что преувеличение, но уровень сильно упадет).
Цену этого чемпионства мы видим отчетливо при вылете в двухматчевом противостоянии от седьмой команды испанского первенства. Даже страшно представить Баварию против Ливерпуля!
Бавария - главный актив немецкого футбола, т.к. именно ее сила на евроарене привлекает инвесторов и рекламодателей. Без мюнхена бундеслига будет на уровне серии а или того хуже португальской примейры (понятно, что преувеличение, но уровень сильно упадет).
Цену этого чемпионства мы видим отчетливо при вылете в двухматчевом противостоянии от седьмой команды испанского первенства. Даже страшно представить Баварию против Ливерпуля!
Во Франции - 3 разных чемпиона
В Англии - 3 разных чемпиона
В Испании - 3 разных чемпиона
В Италии - 2 разных чемпиона
В Германии - 1 чемпион
Вот и причина обесценивания Бундеслиги
Во Франции - 3 разных чемпиона
В Англии - 3 разных чемпиона
В Испании - 3 разных чемпиона
В Италии - 2 разных чемпиона
В Германии - 1 чемпион
Вот и причина обесценивания Бундеслиги