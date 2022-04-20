Хенесс: «Для меня титул Бундеслиги всегда был мерилом всего»

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс высказался по поводу значимости чемпионского титула.

Для меня титул Бундеслиги всегда был мерилом всего. Мне не нравится, что в современном футболе значимость чемпионского титула настолько обесценилась.

«Бавария» опережает соперников на 9 пунктов, однако никто не рад. После каждого не очень убедительного матча идет критика.