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Хенесс: «Для меня титул Бундеслиги всегда был мерилом всего»

20 апреля 2022, 18:19

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс высказался по поводу значимости чемпионского титула.

Для меня титул Бундеслиги всегда был мерилом всего. Мне не нравится, что в современном футболе значимость чемпионского титула настолько обесценилась.

«Бавария» опережает соперников на 9 пунктов, однако никто не рад. После каждого не очень убедительного матча идет критика.

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протон
протон
21 апреля в 00:12
Иногда поражают мнения, что Бавария виновата в неконкурентности бундеслиги.

Бавария - главный актив немецкого футбола, т.к. именно ее сила на евроарене привлекает инвесторов и рекламодателей. Без мюнхена бундеслига будет на уровне серии а или того хуже португальской примейры (понятно, что преувеличение, но уровень сильно упадет).

Цену этого чемпионства мы видим отчетливо при вылете в двухматчевом противостоянии от седьмой команды испанского первенства. Даже страшно представить Баварию против Ливерпуля!
протон
протон
21 апреля в 00:09
За последние 5 сезонов
Во Франции - 3 разных чемпиона
В Англии - 3 разных чемпиона
В Испании - 3 разных чемпиона
В Италии - 2 разных чемпиона
В Германии - 1 чемпион
Вот и причина обесценивания Бундеслиги
chocopie748
chocopie748
20 апреля в 20:23
Так сами же его и обесценили, своими руками превратив домашнюю лигу в болото.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
20 апреля в 19:06
Да ладно заливать, а как же ЛЧ?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
20 апреля в 18:28
У боссов "Баварии" своя атмосфера, где зрители должны радоваться отсутствию конкуренции, предсказуемости и тому, что "Бавария" продолжает за бесплатно уводить лидеров у конкурентов (ну, то есть, потенциальных конкурентов), причем до смешного, когда у "Ляйпцига" забрали их лидера Забитцера, который был и не нужен, и не подходил команде.
beefs
beefs
20 апреля в 18:25
он совершенно прав...
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