Дубль Жемалетдинова принёс «Локомотиву» победу над «Нижним Новгородом»

В матче 26-го тура чемпионата России «Локомотив» обыграл «Нижний Новгород» со счетом 2:1.
Дублем в составе московской команды отметился хавбек Рифат Жемалетдинов (37' и 53'). За нижегородцев забил полузащитник Кирилл Кравцов (77').
С 72-й минуты «Нижний» играл в меньшинстве из-за удаления Ильи Берковского.
В турнирной таблице «Локо» идет на 5-м месте (41 очко), «Нижний Новгород» — на 11-й строчке (28).
Ранее в этом же туре «Урал» обыграл «Уфу».
там красной не было. Не понимаю куда он должен был убрать ногу ?
там красной не было. Не понимаю куда он должен был убрать ногу ?
Где там фол со стороны игрока Нижнего был? Он был с мячом, а паровоз летел в подкат и ноги вытягивал. Вообще умысла фолить не было.
Где там фол со стороны игрока Нижнего был? Он был с мячом, а паровоз летел в подкат и ноги вытягивал. Вообще умысла фолить не было.
Всех соккерчан с праздником. Здоровья, удачи.
Всех соккерчан с праздником. Здоровья, удачи.
НН молодцы, даже в меньшинстве не бросили играть.
Команда у Кержа хорошая, надо оставаться на следующий сезон.
НН молодцы, даже в меньшинстве не бросили играть.
Команда у Кержа хорошая, надо оставаться на следующий сезон.
Жаль, сегодня не продолжилась серия Изидора.
Так. У нас сегодня 3 игры в чемпионате страны. Что нам покажет Матч ТВ? Конечно, ничего? Там ведь регби. Там Зенит в Единой лиге ВТБ играет. Невероятно рейтинговое событие. А ещё я очень ждал боя между Белтраном и Тейтом. Ну а уж открытый кубок дружбы по гандболу точно побьет все рекорды просмотров. Тащин - ты гений!
Всех болел ( православных) , независимо от клуба, с наступающим Светлым Праздником Пасхи! Здоровья, силы и процветания всем!
Жаль, сегодня не продолжилась серия Изидора.
Так. У нас сегодня 3 игры в чемпионате страны. Что нам покажет Матч ТВ? Конечно, ничего? Там ведь регби. Там Зенит в Единой лиге ВТБ играет. Невероятно рейтинговое событие. А ещё я очень ждал боя между Белтраном и Тейтом. Ну а уж открытый кубок дружбы по гандболу точно побьет все рекорды просмотров. Тащин - ты гений!
Всех болел ( православных) , независимо от клуба, с наступающим Светлым Праздником Пасхи! Здоровья, силы и процветания всем!