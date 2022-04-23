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Дубль Жемалетдинова принёс «Локомотиву» победу над «Нижним Новгородом»

23 апреля 2022, 18:25
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний НовгородМатч завершен

В матче 26-го тура чемпионата России «Локомотив» обыграл «Нижний Новгород» со счетом 2:1.

Дублем в составе московской команды отметился хавбек Рифат Жемалетдинов (37' и 53'). За нижегородцев забил полузащитник Кирилл Кравцов (77').

С 72-й минуты «Нижний» играл в меньшинстве из-за удаления Ильи Берковского.

В турнирной таблице «Локо» идет на 5-м месте (41 очко), «Нижний Новгород» — на 11-й строчке (28).

Ранее в этом же туре «Урал» обыграл «Уфу».

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Все комментарии
амурец
амурец
24 апреля в 00:39
Локо с победой
zooveterinar
zooveterinar
23 апреля в 20:42
Вот и локомотив стал на рельсы!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
23 апреля в 20:42
Засудили Нижний
2gkawrnb8p8e
2gkawrnb8p8e
23 апреля в 20:40
Удаление, только помогло НН....было оно там или нет, это все на откуп судьи.
протон
протон
23 апреля в 19:55, ред.
удаления Ильи Берковского
там красной не было. Не понимаю куда он должен был убрать ногу ?
makkie
makkie
23 апреля в 19:28
Опять удаление натянутое.
Где там фол со стороны игрока Нижнего был? Он был с мячом, а паровоз летел в подкат и ноги вытягивал. Вообще умысла фолить не было.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
23 апреля в 19:08
Мне понравилась игра НН, даже в меньшинстве хорошо держались, могли и ничейку сгонять, но не судьба. Локо дожал выдержкой и мастерством Рифата.
Всех соккерчан с праздником. Здоровья, удачи.
КЭТиК
КЭТиК
23 апреля в 19:04
Результат особо большого значения не имеет для обеих команд.
nikoladolgov
nikoladolgov
23 апреля в 18:57
Газпром что то совсем забыл про дочку !
Байкал-38.
Байкал-38.
23 апреля в 18:45
До удаления хорошо играли, после произошёл ступор.
НН молодцы, даже в меньшинстве не бросили играть.
Команда у Кержа хорошая, надо оставаться на следующий сезон.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
23 апреля в 18:40
Жаль, что спартак останется на десятом месте а так НН мог его выкинуть ближе к ФНЛ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
23 апреля в 18:38
Опять помощь судейки!
makkie
makkie
23 апреля в 18:36
На этот раз Локо победил без судейской помощи, надеюсь? Удаление по делу?
протон
протон
23 апреля в 18:34
Всех, кто болел за Локо, с победой !
Жаль, сегодня не продолжилась серия Изидора.
Так. У нас сегодня 3 игры в чемпионате страны. Что нам покажет Матч ТВ? Конечно, ничего? Там ведь регби. Там Зенит в Единой лиге ВТБ играет. Невероятно рейтинговое событие. А ещё я очень ждал боя между Белтраном и Тейтом. Ну а уж открытый кубок дружбы по гандболу точно побьет все рекорды просмотров. Тащин - ты гений!
Всех болел ( православных) , независимо от клуба, с наступающим Светлым Праздником Пасхи! Здоровья, силы и процветания всем!
Leha-ha50
Leha-ha50
23 апреля в 18:33
Рифат становится явным лидером команды.
протон
протон
23 апреля в 18:32
Локо с победой! Жама - молодец!
Cat01
Cat01
23 апреля в 18:30
Так держать
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