Дубль Жемалетдинова принёс «Локомотиву» победу над «Нижним Новгородом»

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23 апреля 2022, 18:25

В матче 26-го тура чемпионата России «Локомотив» обыграл «Нижний Новгород» со счетом 2:1.

Дублем в составе московской команды отметился хавбек Рифат Жемалетдинов (37' и 53'). За нижегородцев забил полузащитник Кирилл Кравцов (77').

С 72-й минуты «Нижний» играл в меньшинстве из-за удаления Ильи Берковского.

В турнирной таблице «Локо» идет на 5-м месте (41 очко), «Нижний Новгород» — на 11-й строчке (28).

Ранее в этом же туре «Урал» обыграл «Уфу».