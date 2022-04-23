«Арсенал» выиграл у «Манчестер Юнайтед» и поднялся в топ-4

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23 апреля 2022, 16:27

«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 34-го тура АПЛ (3:1).

«Канониры» открыли счет на 3-й минуте голом Нуну Тавареша, Букайо Сака удвоил преимущество с пенальти на 32-й минуте. На 34-й один гол «дьяволы» отыграли — отличился Криштиану Роналду. На 57-й минуте Бруну Фернандеш мог сравнять счет, однако удар «с точки» не реализовал. Третий мяч лондонцы забили на 70-й минуте, отличился Гранит Джака.