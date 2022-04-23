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«Арсенал» выиграл у «Манчестер Юнайтед» и поднялся в топ-4

23 апреля 2022, 16:27
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)3 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 34-го тура АПЛ (3:1).

«Канониры» открыли счет на 3-й минуте голом Нуну Тавареша, Букайо Сака удвоил преимущество с пенальти на 32-й минуте. На 34-й один гол «дьяволы» отыграли — отличился Криштиану Роналду. На 57-й минуте Бруну Фернандеш мог сравнять счет, однако удар «с точки» не реализовал. Третий мяч лондонцы забили на 70-й минуте, отличился Гранит Джака.

После матча «Арсенал» идет на 4-й позиции (60 очков), МЮ расположился на 6-й строчке (54 очка).

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Все комментарии
ZaZizu
ZaZizu
вчера в 09:53
Отлична игра! Оказывается и Эль умеет играть в футбол, когда тренер не пытается всем доказать обратное,оставляя его на лавке
Jeck Denielse
Jeck Denielse
24 апреля в 07:39
1:7....за 2 матча...
И через 3 дня Челси......который выиграл последние 9 гостевых матчей....
Рангнику лучше бежать сегодня...))
Dan_Madrid
Dan_Madrid
24 апреля в 03:37
Все говорят, что Рон уступил Бруно пенальти, но это не так, это тупые манковские игроки и тренеры решили, что магуайр будет капитаном, а Бруно пенальтистом
зигзаг
зигзаг
24 апреля в 01:11
Экшн со 2 голом))
FANLIVE
FANLIVE
23 апреля в 23:16
Вэлком Роналду в Лигу Конференций))))
Александр Апалько
Александр Апалько
23 апреля в 22:57
Теперь всё в руках Арсенала. Пора в ЛЧ!
112910415
112910415
23 апреля в 19:11
пробить дно ...
H1ТMAN
H1ТMAN
23 апреля в 19:01
Роналду 16 голов в сложнейшей лиге мира, пешеход 3 гола в Лиге фермеров, позорный балласт и обладатель липового мяча…
протон
протон
23 апреля в 18:43
Варан просто на заработки пришёл. Хотел бы титулов и реальных вызовов, то остался бы в Мадриде. Ну или перешёл в Ливерпуль, Сити, Баварию, хотя никому из этих клубов сильно сдавший Варан уже не нужен был
протон
протон
23 апреля в 18:43
Опять этот Магуайр топит МЮ своими привозами!
Bensurr
Bensurr
23 апреля в 18:26
Будет бойня за четвёртое место Арсенал тоттенхем
Bensurr
Bensurr
23 апреля в 18:24
Не ужели арсенал хочет в четвёрку, а мю 77 вся команда они умудрились проиграть да же такому арсеналу.
протон
протон
23 апреля в 18:18
Пушкари свое законное место взяли.
lobsterdam
lobsterdam
23 апреля в 18:03
Ну а кто, если не он забивает, тащит клуб вместе с ДДХ? Другие просто не могут, класса не хватает! При чем здесь КР7? Что делают в команде такие бревна, как матич, мага, витёк, далот, телес, мактомини, джесси, фред могу еще продолжить? Разве можно их считать полноценными профессионалами уровня ЛЧ? Они играют в старушачий тормозной футбол! Нет быстроты реакции, агрессии, борьбы за мяч!
Jake Fallop
Jake Fallop
23 апреля в 17:56
Гелевый : Последняя фаза спецоперации по руинизации МЮ проведена, нужно срочно валить... Тен Хаг : Да, нужно срочно провести дерональдизацию МЮ... А-ха-ха-ха...
lobsterdam
lobsterdam ответ заDOOMчивый (раскрыть)
23 апреля в 17:54
Какая "деморализация" при такой зарплате? Они могли бы победить Арсенал, ну или сыграть вничью, но им это уже ни к чему, в ЛЧ не пускают, а в Конференцию не надо и даром!
Elliada
Elliada
23 апреля в 17:52
Ожидаемый результат. МЮ даже середняком не назовешь
lobsterdam
lobsterdam ответ faneng (раскрыть)
23 апреля в 17:51
Он просто Ральфик, как пёсик, не в обиду пёсику, конечно.
lobsterdam
lobsterdam ответ Тристан (раскрыть)
23 апреля в 17:49
    lobsterdam
    lobsterdam
    23 апреля в 17:48
    Забей Бруно в 1 тайме и с точки во втором, все могло обернуться по-другому, но он стал пижоном, а у пижонов фарта не бывает. Впрочем, ничья все равно была бы ни к чему, В ЛЧ с такой игрой делать нечего, а в Конференции беспонтово, уж лучше 7-е место. Арсеналу эта победа нужнее, вот они и спокойно реализовали свои моменты, с чем их и поздравляю! Больше всех, конечно, доволен Мага:"Смотрите, я не виноват, меня не было, а все равно 3 штуки получили..." В 2-х матчах пропущено 7(!) голов, забит 1... Ральфик должен посыпать голову пеплом и сбежать в женском платье куда-нибудь подальше с Острова...
    faneng
    faneng
    23 апреля в 17:46
    Меня бесит Рангик. При нулевой игре команды, при своем полном провале на тренерском мостике он еще с наглым видом сейчас рассуждает: нравится ли ему тен Хаг, какая должна быть стратегия развития МЮ. Сейчас главная стратегия МЮ - избавиться от Рангика, а дальше видно будет.
    Я даже фамилию его принципиально пишу неправильно, потому что не уважаю.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    23 апреля в 17:31
    Да ужжж... Роналду лишний на этом празднике жизни !
    УЕСКА
    УЕСКА
    23 апреля в 17:23
    Очень важная победа для канониров. Устранили прямого конкурента из борьбы за ЛЧ. Остался Тоттенхэм.
    A.S.A
    A.S.A ответ STVA 1 (раскрыть)
    23 апреля в 17:22
    Здравствуй, дружище!
    Благодарю! Сегодня на нашей улице праздник!!!
    aNOOBis
    aNOOBis ответ Тристан (раскрыть)
    23 апреля в 17:08
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      23 апреля в 17:07
      Арсенал порадовал, должны остаться в четвёрке
      aNOOBis
      aNOOBis ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
      23 апреля в 17:07
      Какой ты злой на язык :-D
      aNOOBis
      aNOOBis ответ заDOOMчивый (раскрыть)
      23 апреля в 17:05
      Согласен, то что простили Бруну, не простили Обамеянгу, Джаке и, думаю, много кому, но помню только игроков Арсенала...
      STVA 1
      STVA 1 ответ A.S.A (раскрыть)
      23 апреля в 16:57
      Приветствую!С Победой!
      Бык без трезубца
      Бык без трезубца
      23 апреля в 16:56
      Что ни говори, Арсенал проявил характер. Да ведь состав не лучше. Выиграли у Челси и теперь могут претендовать на топ 4. Все что мы видим это улыбающегося Бруно на поле,прически Погба которые должны охарактеризовать происходящее в команде, статистику Роналду, огромные зарплаты, виновника в защите.
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