«Арсенал» выиграл у «Манчестер Юнайтед» и поднялся в топ-4

«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 34-го тура АПЛ (3:1).
«Канониры» открыли счет на 3-й минуте голом Нуну Тавареша, Букайо Сака удвоил преимущество с пенальти на 32-й минуте. На 34-й один гол «дьяволы» отыграли — отличился Криштиану Роналду. На 57-й минуте Бруну Фернандеш мог сравнять счет, однако удар «с точки» не реализовал. Третий мяч лондонцы забили на 70-й минуте, отличился Гранит Джака.
После матча «Арсенал» идет на 4-й позиции (60 очков), МЮ расположился на 6-й строчке (54 очка).
Но забей Бруно с пенки, могли бы очки зацепить манки, вот его тепловая карта этого матча:
Но забей Бруно с пенки, могли бы очки зацепить манки, вот его тепловая карта этого матча:
Такими темпами могут вообще мимо еврозоны пролететь. Команда при тренера,который разработал гегемон-прессинг, совсем не прессинговала. Ливерпуль, даже при счте 4-0.не давал спокойно манкам выйти из штрафной. Бруно конкретно за фол должен был отправляться в Португалию. Маку так же ЖК не предъявили за драку.
МЮ полностью деморализован после Ливерпуля и может не скоро прийти в себя. А что Арсенал? Играли очень бодренько, пытались растягивать флангами игру, что в принципе получалось. Аарон беспрепятственно начинал распасовку со своей штрафной и канониры треугольниками без труда выходили из псевдопрессинга.
Если бы так же проходило с МанСити и Ливерпулем, то было бы похвально, а тут соперник обозначил пассивный пресс. Мяч у лондонцев и лучше держался и перемещался и всё было как-то с лёгкостью, то ли Артета доминатор,то ли....А ведь вспомните как в испанца плевали в начале сезона, а теперь хорошие шансы зацепиться за ЛЧ.
Такими темпами могут вообще мимо еврозоны пролететь. Команда при тренера,который разработал гегемон-прессинг, совсем не прессинговала. Ливерпуль, даже при счте 4-0.не давал спокойно манкам выйти из штрафной. Бруно конкретно за фол должен был отправляться в Португалию. Маку так же ЖК не предъявили за драку.
МЮ полностью деморализован после Ливерпуля и может не скоро прийти в себя. А что Арсенал? Играли очень бодренько, пытались растягивать флангами игру, что в принципе получалось. Аарон беспрепятственно начинал распасовку со своей штрафной и канониры треугольниками без труда выходили из псевдопрессинга.
Если бы так же проходило с МанСити и Ливерпулем, то было бы похвально, а тут соперник обозначил пассивный пресс. Мяч у лондонцев и лучше держался и перемещался и всё было как-то с лёгкостью, то ли Артета доминатор,то ли....А ведь вспомните как в испанца плевали в начале сезона, а теперь хорошие шансы зацепиться за ЛЧ.