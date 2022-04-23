«Урал» обыграл «Уфу». Бикфалви забил ударом через себя

«Урал» оказался сильнее «Уфы» в матче 26-го тура РПЛ.
В составе хозяев забивали Эрик Бикфалви (25) и Даниел Мишкич (53), за гостей отличился Гамид Агаларов (80).
«Урал» расположился на 14-м месте (24), «Уфа» — 15-я (22).
«Урал» оказался сильнее «Уфы» в матче 26-го тура РПЛ.
В составе хозяев забивали Эрик Бикфалви (25) и Даниел Мишкич (53), за гостей отличился Гамид Агаларов (80).
«Урал» расположился на 14-м месте (24), «Уфа» — 15-я (22).
Вообще не могу понять, что с Уралом случилось в этом сезоне, ведь команда не плохая, ну уж точно не должна находиться в зоне вылета.
Как мне кажется, ставка Иванова на Шалимова полностью себя провалила. Команда как будто разучилась забивать, хотя исполнителей хватает.
Буду надеяться, что в этом сезоне Урал решит свои проблемы, а летом предстоит тяжёлая и напряжённая работа, но уже с новым тренерским составом и новыми игроками.
Вообще не могу понять, что с Уралом случилось в этом сезоне, ведь команда не плохая, ну уж точно не должна находиться в зоне вылета.
Как мне кажется, ставка Иванова на Шалимова полностью себя провалила. Команда как будто разучилась забивать, хотя исполнителей хватает.
Буду надеяться, что в этом сезоне Урал решит свои проблемы, а летом предстоит тяжёлая и напряжённая работа, но уже с новым тренерским составом и новыми игроками.