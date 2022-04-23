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«Урал» обыграл «Уфу». Бикфалви забил ударом через себя

23 апреля 2022, 15:53
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 1Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

«Урал» оказался сильнее «Уфы» в матче 26-го тура РПЛ.

В составе хозяев забивали Эрик Бикфалви (25) и Даниел Мишкич (53), за гостей отличился Гамид Агаларов (80).

«Урал» расположился на 14-м месте (24), «Уфа» — 15-я (22).

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Все комментарии
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
23 апреля в 20:38
Всегда нравился Бигфалви.
berda2003
berda2003
23 апреля в 20:00
у газиза удачно получается отправлять команды в фнл - начал на спартаке, закончит на уфе...
112910415
112910415
23 апреля в 19:48
отличный матч, правильный результат !
протон
протон
23 апреля в 19:13
Честно скажу - сам матч я не смотрел только обзор, но если судить по обзору, то довольно хороший матч и красивые голы) Бикфалви - мастер ударов через себя 👍 Агаларов забил уже 17 мячей в РПЛ- топовая статистика, красавец .

Первый гол красота, проникающий пас на фланг с пропуском, мягкий навес и удар через себя от земли и от штанги)
Не понимаю, почему Агаларову до сих пор не предложили контракт с каким-нибудь большим клубом?!
протон
протон
23 апреля в 18:27
Красивый газон,
Агаларову нужен клуб по выше классом.
От души поздравляю Урал с победой!!!
Сп62
Сп62
23 апреля в 17:11
Меня поражает Гамид. Почти в каждой игре находит моменты обострить игру у ворот сопнрника. Чувство гола удивительное. Уже затмил Дзюбу, а что будет дальше?
dok66
dok66
23 апреля в 16:56
Ждал эту победу сегодня . Молодцы парни !
stanichnik
stanichnik ответ 9hyxe4a4hzfp (раскрыть)
23 апреля в 16:46
Доброго Здоровья!
Он румын.
9hyxe4a4hzfp
9hyxe4a4hzfp
23 апреля в 16:31
Тащит Урал болгарин
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
23 апреля в 16:30, ред.
Поздравляю Урал, наконец-то они победили и ушли из зоны прямого вылета.

Вообще не могу понять, что с Уралом случилось в этом сезоне, ведь команда не плохая, ну уж точно не должна находиться в зоне вылета.

Как мне кажется, ставка Иванова на Шалимова полностью себя провалила. Команда как будто разучилась забивать, хотя исполнителей хватает.

Буду надеяться, что в этом сезоне Урал решит свои проблемы, а летом предстоит тяжёлая и напряжённая работа, но уже с новым тренерским составом и новыми игроками.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
23 апреля в 16:28
Бикфалви пора делать почетным жителем города.
ermak6848
ermak6848
23 апреля в 16:27
Теплится надежда - стать Чемпионом России...
Ironigor
Ironigor
23 апреля в 16:13
Урал с Победой !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
23 апреля в 16:03
Эрик красава!
нечитайло
нечитайло
23 апреля в 16:01
Ожидали успех Урала
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