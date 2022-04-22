«Зальцбург» и «Бенфика» сыграют в финале Юношеской Лиги чемпионов

Состоялись полуфинальные матчи Юношеской Лиги чемпионов.
В финал турнира пробились «Бенфика» и «Зальцбург».
«Ювентус» (до 19) — «Бенфика» (до 19) 2:2 (3:4 пен.)
«Атлетико» (до 19) — «Зальцбург» (до 19) 0:5
Состоялись полуфинальные матчи Юношеской Лиги чемпионов.
В финал турнира пробились «Бенфика» и «Зальцбург».
«Ювентус» (до 19) — «Бенфика» (до 19) 2:2 (3:4 пен.)
«Атлетико» (до 19) — «Зальцбург» (до 19) 0:5
Финал будет точно великолепным !
Победа за Ред Буллом !
Финал будет точно великолепным !
Победа за Ред Буллом !