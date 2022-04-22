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«Зальцбург» и «Бенфика» сыграют в финале Юношеской Лиги чемпионов

22 апреля 2022, 21:06

Состоялись полуфинальные матчи Юношеской Лиги чемпионов.

В финал турнира пробились «Бенфика» и «Зальцбург».

«Ювентус» (до 19) — «Бенфика» (до 19) 2:2 (3:4 пен.)

«Атлетико» (до 19) — «Зальцбург» (до 19) 0:5

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
23 апреля в 05:19
Юноши Зальцбурга преподнесли сюрприз.
ОПС
ОПС
23 апреля в 04:37
Финал достаточно интересный.
stanichnik
stanichnik
23 апреля в 04:19, ред.
Достойная смена у Зальцбурга подростает.
Ironigor
Ironigor
23 апреля в 02:50, ред.
Ред Булл как всегда на высоте !
Финал будет точно великолепным !
Победа за Ред Буллом !
s6btuywgkc5h
s6btuywgkc5h
23 апреля в 02:44
Интересно, распространяется ли на молодняк проклятие Белы Гуттманна?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
22 апреля в 22:22
Чет "Атлетико" радикально вынесли. Но если по конспектом Яйцетряса, это логично, пропустили первые и не знают дальше, как играть, всю игру автобус ставить вроде уже незачем))
Carl Lewis
Carl Lewis
22 апреля в 21:30
Будет интересно!
Cat01
Cat01
22 апреля в 21:26
Бенфика сильнее
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
22 апреля в 21:25
Много забьют!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 апреля в 21:07
Победу Бенфике!
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