У Месси 36 голов из-за пределов штрафной в топ-5 лиг за последние 5 сезонов

Форвард ПСЖ Лионель Месси отличился в матче против «Ланса».
Любопытно, что аргентинец в 36-й раз за последние 5 сезонов забил из-за пределов штрафной в чемпионате.
На втором месте по этому показателю идет нападающий «Наполи» Дрис Мертенс (18).
Форвард ПСЖ Лионель Месси отличился в матче против «Ланса».
Любопытно, что аргентинец в 36-й раз за последние 5 сезонов забил из-за пределов штрафной в чемпионате.
На втором месте по этому показателю идет нападающий «Наполи» Дрис Мертенс (18).
А он форвард медь его заногу
А он форвард медь его заногу
Не надо делится на два лагеря. Оба великие. На двоих больше 1000+ голов и ассистов. У каких топ игроков стат такая как у них?? Обводка ,дриблинг , видения поля Месси, бешеная реализация, упорство Роналду. Больше вы их не увидите через 2-3 сезона.
Мне кажется у него голы стали сложнее чем раньше(интересно было бы посмотреть на такое исследование его xG). Те что после обычных ударов, а не после сольных проходов(это вообще отдельный вид искусства в данном случае). О чем так же говорит и улучшение результативности со штрафных во второй половине карьеры. Вообще эта раскрывающаяся многогранность еще раз говорит, насколько это уникальный футболист
Не надо делится на два лагеря. Оба великие. На двоих больше 1000+ голов и ассистов. У каких топ игроков стат такая как у них?? Обводка ,дриблинг , видения поля Месси, бешеная реализация, упорство Роналду. Больше вы их не увидите через 2-3 сезона.
Мне кажется у него голы стали сложнее чем раньше(интересно было бы посмотреть на такое исследование его xG). Те что после обычных ударов, а не после сольных проходов(это вообще отдельный вид искусства в данном случае). О чем так же говорит и улучшение результативности со штрафных во второй половине карьеры. Вообще эта раскрывающаяся многогранность еще раз говорит, насколько это уникальный футболист
Ещё одно утверждение, что Месси не играет как наконечник, ведёт игру в центре, и забивает красиво из-за пределов.
Ещё одно утверждение, что Месси не играет как наконечник, ведёт игру в центре, и забивает красиво из-за пределов.
ПСЖ впервые с 2014 года не играет в финале кубка.
Без него ПСЖ финал и полуфинал ЛЧ, а он пришел и вылет в 1/8, ну все как в барсе))
Мбаппе уйдет летом и они увидят ,что с ними будет))
ПСЖ впервые с 2014 года не играет в финале кубка.
Без него ПСЖ финал и полуфинал ЛЧ, а он пришел и вылет в 1/8, ну все как в барсе))
Мбаппе уйдет летом и они увидят ,что с ними будет))
Даже до штрафной лень добежать...или дойти...
Возраст...
Даже до штрафной лень добежать...или дойти...
Возраст...