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У Месси 36 голов из-за пределов штрафной в топ-5 лиг за последние 5 сезонов

24 апреля 2022, 07:36

Форвард ПСЖ Лионель Месси отличился в матче против «Ланса».

Любопытно, что аргентинец в 36-й раз за последние 5 сезонов забил из-за пределов штрафной в чемпионате.

На втором месте по этому показателю идет нападающий «Наполи» Дрис Мертенс (18).

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Все комментарии
R.Carlos.
R.Carlos. ответ stanichnik (раскрыть)
24 апреля в 19:58
И сколько забил в этом сезоне ? Напомни
А он форвард медь его заногу
протон
протон
24 апреля в 17:10
А в начале карьеры Лео вообще не бил издалека, вот именно это называется совершенствоваться
Не надо делится на два лагеря. Оба великие. На двоих больше 1000+ голов и ассистов. У каких топ игроков стат такая как у них?? Обводка ,дриблинг , видения поля Месси, бешеная реализация, упорство Роналду. Больше вы их не увидите через 2-3 сезона.
Мне кажется у него голы стали сложнее чем раньше(интересно было бы посмотреть на такое исследование его xG). Те что после обычных ударов, а не после сольных проходов(это вообще отдельный вид искусства в данном случае). О чем так же говорит и улучшение результативности со штрафных во второй половине карьеры. Вообще эта раскрывающаяся многогранность еще раз говорит, насколько это уникальный футболист
95-shishani-95
95-shishani-95
24 апреля в 15:34
Сколько из штрафных ударов в этом числе?
амурец
амурец ответ SonicStar (раскрыть)
24 апреля в 14:20
Разговор про Месси а месяфантики как всегда зачем то Роналду приплетают, возразить то нечего о некчемности своего идола
H1ТMAN
H1ТMAN
24 апреля в 13:49
Мосси 4 гола за сезон, топчик😂😂😂
SonicStar
SonicStar ответ амурец (раскрыть)
24 апреля в 13:30
Согласен. Не то что Роналду, Норвич же гранд АПЛ
SonicStar
SonicStar ответ AmIIIeR89 (раскрыть)
24 апреля в 13:29, ред.
У Левандовски есть даже гол ножницами из-за пределов штрафной
Leha-ha50
Leha-ha50
24 апреля в 13:15
Остальные сильно отстали.
H1ТMAN
H1ТMAN
24 апреля в 12:44
Балласту на гол нужны 3 месяца))))))) Вот умора😂😂😂
амурец
амурец
24 апреля в 12:03
Забивает то кому командам из нижней части таблицы
FANLIVE
FANLIVE
24 апреля в 12:01
Для Месси это развлекуха этот чемпионат....
Agamaga........
Agamaga........ ответ AmIIIeR89 (раскрыть)
24 апреля в 11:24
А у криро, Бензема?
Agamaga........
Agamaga........
24 апреля в 11:23
А кто-то все 16 голов в этом сезоне забил во вратарской😀
Ещё одно утверждение, что Месси не играет как наконечник, ведёт игру в центре, и забивает красиво из-за пределов.
Байкал-38.
Байкал-38.
24 апреля в 11:02
Молодец Месси!
Rattlehead
Rattlehead ответ Elliada (раскрыть)
24 апреля в 10:06
    H1ТMAN
    H1ТMAN
    24 апреля в 09:29
    Как же сильно облажался франс футбол подарив этому бездарю липовый мяч… Прессинговать не может, хотя он и бегать уже не может, гормоны свое дело сделали, голы не забивает…Это же надо стать таким балластом, на 1 гол ему нужно 3 месяца…

    ПСЖ впервые с 2014 года не играет в финале кубка.

    Без него ПСЖ финал и полуфинал ЛЧ, а он пришел и вылет в 1/8, ну все как в барсе))

    Мбаппе уйдет летом и они увидят ,что с ними будет))
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    24 апреля в 09:28
    Ахахах! Решили нам напомнить про карлика.
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
    24 апреля в 09:06
    Интересно, у Левандовски есть хоть 1 гол из-за пределов штрафной. Или самый дальний удар с точки?
    Per4ick
    Per4ick ответ Elliada (раскрыть)
    24 апреля в 08:28
      Elliada
      Elliada
      24 апреля в 08:19
      Роналду в этом списке нет. Все его голы это замыкание и пенальти.
      Romeo 777
      Romeo 777
      24 апреля в 08:09
      Своим потом, трудом и упорством вернул чемпионство ПСЖ в жесткой конкуренции.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      24 апреля в 08:02
      Вообще ленивый стал...
      Даже до штрафной лень добежать...или дойти...
      Возраст...
      stanichnik
      stanichnik ответ R.Carlos. (раскрыть)
      24 апреля в 08:00
      Но зато удар еще хороший)))
      monah-10
      monah-10
      24 апреля в 08:00
      По факту его гол оказался чемпионским для ПСЖ, хотя и без него ни сегодня завтра клуб стал бы чемпионом, но факт есть факт.
      shlomo
      shlomo
      24 апреля в 07:59
      Красава...и в этом весь Месси
      R.Carlos.
      R.Carlos.
      24 апреля в 07:58
      Он до штрафной уже добежать не может
      Gor Ter-Aristacessian
      Gor Ter-Aristacessian
      24 апреля в 07:58
      Ах Месси, Месси.
      sv_1969
      sv_1969
      24 апреля в 07:37
      Это хорошо
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