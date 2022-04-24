У Месси 36 голов из-за пределов штрафной в топ-5 лиг за последние 5 сезонов

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24 апреля 2022, 07:36

Форвард ПСЖ отличился в матче против «Ланса».

Любопытно, что аргентинец в 36-й раз за последние 5 сезонов забил из-за пределов штрафной в чемпионате.

На втором месте по этому показателю идет нападающий «Наполи» (18).