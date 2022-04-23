Роналду стал 4-м игроком, забившим 100 голов за «Ман Юнайтед» в АПЛ

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стал 4-м игроком, забившим 100 голов за манкунианцев в Английской Премьер-Лиге.
Ранее этой отметки в МЮ достигали лишь Райан Гиггз, Пол Скоулз и Уэйн Руни.
Помимо этого, 4 игрока одной команды, забивших 100 голов в чемпионате – лучший результат турнира. Такой же показатель у «Ливерпуля» – 4 футболиста, забивших 100 голов в матчах лиги.
Также Роналду стал первым игроком, забившим по 100+ голов в Ла Лиге и АПЛ.
https://www.youtube.com/watch?v=qltTLYNd8fk
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Кроме четвёрки в составе Красных Дьяволов подобного достижения так же добивался Тьерри Анри, Агуэро, Лэмпард, Оуэн, Кейн, и некоторые другие футболисты, включая рекордсмена Ширера (единственный, кто смог выбить 250+ голов в АПЛ). Словом, компания крайне солидная.
Голевая машина, а теперь посмотрите на молодых Рашфордов и Марсиалей
Де Хеа и Рон по настоящему ташат МЮ. Самый прикол, что они кажется единственные из состава, кто играл еще при Фергюсоне. Как же старик знал всех и вся
Кроме четвёрки в составе Красных Дьяволов подобного достижения так же добивался Тьерри Анри, Агуэро, Лэмпард, Оуэн, Кейн, и некоторые другие футболисты, включая рекордсмена Ширера (единственный, кто смог выбить 250+ голов в АПЛ). Словом, компания крайне солидная.