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Роналду стал 4-м игроком, забившим 100 голов за «Ман Юнайтед» в АПЛ

23 апреля 2022, 17:18
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Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стал 4-м игроком, забившим 100 голов за манкунианцев в Английской Премьер-Лиге.

Ранее этой отметки в МЮ достигали лишь Райан Гиггз, Пол Скоулз и Уэйн Руни.

Помимо этого, 4 игрока одной команды, забивших 100 голов в чемпионате – лучший результат турнира. Такой же показатель у «Ливерпуля» – 4 футболиста, забивших 100 голов в матчах лиги.

Также Роналду стал первым игроком, забившим по 100+ голов в Ла Лиге и АПЛ.

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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed ответ протон (раскрыть)
23 апреля в 21:36
ДДХ ПРАЙМОВЫЙ ибр за спиной Дин Хендерсон!!!! Остальные отбывают номер, Бруно, сдал на фоне остальных ещё держится
Ice van Reed
Ice van Reed ответ DawnOfDestiny (раскрыть)
23 апреля в 21:22
Не знаю как а Первомай. до него бы дожить! А пока есть очень интересная песня!!!
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Ice van Reed (раскрыть)
23 апреля в 20:41, ред.
"Роналду всех послал на Первомай... А там он взял бревно... и поволок!)"
FANLIVE
FANLIVE
23 апреля в 20:33
Толку статист , 3-1 от Арсения. ))
протон
протон
23 апреля в 18:38
Легенда в таком возрасте, единственный кто тащит Мю
Голевая машина, а теперь посмотрите на молодых Рашфордов и Марсиалей
Де Хеа и Рон по настоящему ташат МЮ. Самый прикол, что они кажется единственные из состава, кто играл еще при Фергюсоне. Как же старик знал всех и вся
Кроме четвёрки в составе Красных Дьяволов подобного достижения так же добивался Тьерри Анри, Агуэро, Лэмпард, Оуэн, Кейн, и некоторые другие футболисты, включая рекордсмена Ширера (единственный, кто смог выбить 250+ голов в АПЛ). Словом, компания крайне солидная.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ manutd navsegda (раскрыть)
23 апреля в 18:12
Вот именно 🤣🤣
Ice van Reed
Ice van Reed ответ H1ТMAN (раскрыть)
23 апреля в 17:57
Раньше были времена, а теперь моменты....
manutd navsegda
manutd navsegda ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
23 апреля в 17:56
Но первый кто забил в 37 лет 16 голов за сезон!
David Young
David Young
23 апреля в 17:46
Присоединился в этом к другим легендам клуба.
H1ТMAN
H1ТMAN
23 апреля в 17:45
Какие игроки раньше выступали за МЮ)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 апреля в 17:20
Хоть тут не первый
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