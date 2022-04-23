Роналду стал 4-м игроком, забившим 100 голов за «Ман Юнайтед» в АПЛ

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23 апреля 2022, 17:18

Форвард «Манчестер Юнайтед» стал 4-м игроком, забившим 100 голов за манкунианцев в Английской Премьер-Лиге.

Ранее этой отметки в МЮ достигали лишь Райан Гиггз, Пол Скоулз и Уэйн Руни.

Помимо этого, 4 игрока одной команды, забивших 100 голов в чемпионате – лучший результат турнира. Такой же показатель у «Ливерпуля» – 4 футболиста, забивших 100 голов в матчах лиги.