Роналду стал первым игроком, забившим по 100+ голов в Ла Лиге и АПЛ

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23 апреля 2022, 15:40

Форвард МЮ отличился в матче АПЛ против «Арсенала».

Португалец стал первым футболистом в истории, которому удалось забить 100 и более голов и в АПЛ , и в Ла Лиге.

В испанском чемпионате он отыграл 292 матча и забил 311 голов, а в английском – 223 игры и 100 голов.