Роналду стал первым игроком, забившим по 100+ голов в Ла Лиге и АПЛ

Форвард МЮ Криштиану Роналду отличился в матче АПЛ против «Арсенала».
Португалец стал первым футболистом в истории, которому удалось забить 100 и более голов и в АПЛ, и в Ла Лиге.
В испанском чемпионате он отыграл 292 матча и забил 311 голов, а в английском – 223 игры и 100 голов.
В любом случае он в этом деле не первый, а четвёртый!
В любом случае он в этом деле не первый, а четвёртый!
Почему акцент именно на эти лиги?
Почему акцент именно на эти лиги?
Если не ошибаюсь, 95 голов у него в Серии А. А может во всех турнирах за Ювентус
Если не ошибаюсь, 95 голов у него в Серии А. А может во всех турнирах за Ювентус
Пиар такой пиар! Он четвёртый, а не первый кому удалось забить 100+ в двух лигах.
Пиар такой пиар! Он четвёртый, а не первый кому удалось забить 100+ в двух лигах.
Интересно, что было бы с Месси в АПЛ...если он впервые в жизни покинув зону комфорта не вывозит в слабом французском чемпионате будучи на 2,5 года младше. Чисто риторический вопрос.
Интересно, что было бы с Месси в АПЛ...если он впервые в жизни покинув зону комфорта не вывозит в слабом французском чемпионате будучи на 2,5 года младше. Чисто риторический вопрос.