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Роналду стал первым игроком, забившим по 100+ голов в Ла Лиге и АПЛ

23 апреля 2022, 15:40
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)3 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Форвард МЮ Криштиану Роналду отличился в матче АПЛ против «Арсенала».

Португалец стал первым футболистом в истории, которому удалось забить 100 и более голов и в АПЛ, и в Ла Лиге.

В испанском чемпионате он отыграл 292 матча и забил 311 голов, а в английском – 223 игры и 100 голов.

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Все комментарии
FANLIVE
FANLIVE ответ NOVA (раскрыть)
23 апреля в 23:24
Скок Месси не важно, Месси чемп Франции взял уже. А Роналду станет первым в Лиге Конференций судя по данным Арсенала)))))
H1ТMAN
H1ТMAN ответ NOVA (раскрыть)
23 апреля в 20:37
3))))))))))
NOVA
NOVA
23 апреля в 20:33
ну что тут скажешь, лучший игрок планеты на данный момент, а он еще и в италии успел поиграть!! интересно: а скока месси забьет во франции?
Евгений Быстров
Евгений Быстров
23 апреля в 19:21
Рекорд за рекордом!!! Гений.
witynchik
witynchik
23 апреля в 19:13
Феномен
shur
shur ответ Rattlehead (раскрыть)
23 апреля в 18:37
    Rattlehead
    Rattlehead ответ Elliada (раскрыть)
    23 апреля в 18:30
      протон
      протон
      23 апреля в 18:29
      6 очков отыграть при Рангнике - действительно, почти невыполнимая задача. Тем обиднее, что Криш пришёл в кризисный, неконкурентоспособный, и распиаренный Юнайтед с балластом и ленивым, зазвездившимся молодняком. Сам Рон, конечно, тоже является причиной кризиса на фоне общего спада результатов команды, и проседания манкунианцев - но в меньшей степени.
      A.S.A
      A.S.A
      23 апреля в 18:29
      Молодец, что еще сказать! Он и за Ювентус забил более сотни голов, но это во всех турнирах, а не конкретно в СерииА, и если я неошибаюсь (болельщики Юве если что подправят) быстрее всех забил 100 голов за Юве
      Bensurr
      Bensurr
      23 апреля в 18:21
      Смешно становится когда гном с тремя мячами
      95-shishani-95
      95-shishani-95 ответ Agamaga........ (раскрыть)
      23 апреля в 18:09
      Считай как хочешь
      dok66
      dok66
      23 апреля в 17:58
      Не помог этот рекорд МЮ
      Agamaga........
      Agamaga........ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
      23 апреля в 17:36
      В Италии труднее забивать, чем в Ла Лиге, но Игуаину это удалось.
      В любом случае он в этом деле не первый, а четвёртый!
      VeniaminS
      VeniaminS
      23 апреля в 17:21
      отличные показатели.
      Ice van Reed
      Ice van Reed ответ Elliada (раскрыть)
      23 апреля в 17:01
      Живи с этим!!!
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      23 апреля в 16:57
      У Кавани и Златана некчемная Лига 1 в списке. А вот Игуаин, которого вы(болельщики Меськи) гнобили и обвиняли в позорах Меськи за сборную, сделал хороший результат. Потому что в Италии трудно приходится напам.
      95-shishani-95
      95-shishani-95 ответ Agamaga........ (раскрыть)
      23 апреля в 16:54
      Потому, что это самые сильные Лиги мира.
      Agamaga........
      Agamaga........ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
      23 апреля в 16:51
      Речь про 100+ в двух лигах! А у вас пиар, пиарище просто.
      Почему акцент именно на эти лиги?
      95-shishani-95
      95-shishani-95 ответ H1ТMAN (раскрыть)
      23 апреля в 16:50
      Плюс Меська играет в самой сильной команде в Лиге 1(в лиге одной команды), а Роналду в самой сильной Лиге в мире (АПЛ), и не за команду топ-4, или даже топ-5
      95-shishani-95
      95-shishani-95 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      23 апреля в 16:46, ред.
      Да, 292 игр 311 голов. Плюс ещё один оспаривают некоторые, если не ошибаюсь.
      95-shishani-95
      95-shishani-95 ответ Agamaga........ (раскрыть)
      23 апреля в 16:45, ред.
      Кто из тобой перечисленных забивал 100+ голов в Ла Лиге и АПЛ? Здесь идёт речь именно про Ла Лигу и АПЛ. А так, у Роналду и Серии А тоже почти 100 голов.
      Если не ошибаюсь, 95 голов у него в Серии А. А может во всех турнирах за Ювентус
      H1ТMAN
      H1ТMAN
      23 апреля в 16:41
      Роналду -16, месся-3!
      Agamaga........
      Agamaga........ ответ Romeo 777 (раскрыть)
      23 апреля в 16:40
      Именно с командами АПЛ Месси чувствовал себя превосходно в ЛЧ, и отгрузил им больше, чем клубам из других лиг.
      Agamaga........
      Agamaga........
      23 апреля в 16:38
      До него это удалось Эдинсону Кавани (Лига 1, Серия А), Гонсало Игуаину (Ла Лига, Серия А) и Златану Ибрагимовичу (Лига 1, Серия А).
      Пиар такой пиар! Он четвёртый, а не первый кому удалось забить 100+ в двух лигах.
      Elliada
      Elliada
      23 апреля в 16:30
      А тем временем МЮ проиграл очередной матч. Ну это ничего, главное что Роналду забил. Болельщиков МЮ тут нет, никто не расстроится
      Василий 50
      Василий 50
      23 апреля в 16:30
      Он штампует рекорды.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      23 апреля в 16:29
      В Испании голов больше чем матчей?
      Jake Fallop
      Jake Fallop ответ Cayman (раскрыть)
      23 апреля в 16:28
        swed27
        swed27 ответ Jake Fallop (раскрыть)
        23 апреля в 16:20
        Вообще-то первым в футболе был и остается Пеле
        Romeo 777
        Romeo 777
        23 апреля в 16:20
        Молодец португал, что тут ещё скажешь, мужику 38-ой год идёт уже, а он не побоялся и приехал вновь играть в самую сложную лигу, при этом забивая практически в каждой второй игре.
        Интересно, что было бы с Месси в АПЛ...если он впервые в жизни покинув зону комфорта не вывозит в слабом французском чемпионате будучи на 2,5 года младше. Чисто риторический вопрос.
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