Бруну – первый за 24 года игрок МЮ, не забивший 2 пенальти за сезон в АПЛ

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23 апреля 2022, 17:09

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» не реализовал два пенальти в текущем сезоне АПЛ .

Хавбек не смог забить пенальти в матче с «Арсеналом» (1:3), попав в штангу.

Бруну стал первым за 24 года игроком «Манчестер Юнайтед», который дважды не реализовал пенальти в одном розыгрыше лиги.

В прошлый раз такое случилось с Тедди Шерингемом, не реализовавшим два пенальти в сезоне-1997/98.

Недавно «Юнайтед» объявил о продлении контракта с Бруну.