Бруну – первый за 24 года игрок МЮ, не забивший 2 пенальти за сезон в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш не реализовал два пенальти в текущем сезоне АПЛ.
Хавбек не смог забить пенальти в матче с «Арсеналом» (1:3), попав в штангу.
Бруну стал первым за 24 года игроком «Манчестер Юнайтед», который дважды не реализовал пенальти в одном розыгрыше лиги.
В прошлый раз такое случилось с Тедди Шерингемом, не реализовавшим два пенальти в сезоне-1997/98.
Недавно «Юнайтед» объявил о продлении контракта с Бруну.
Бруну из лучшего игрока в прошлых сезонах превратился в одного из худших в этом ,третий мяч Арсенала на его совести и вообще в ряде матчей играет очень уныло
Бруну из лучшего игрока в прошлых сезонах превратился в одного из худших в этом ,третий мяч Арсенала на его совести и вообще в ряде матчей играет очень уныло
Роналду забил прямым ударом со штрафного, дал Бруну пробить пенальти, который Бруну не реализовал.
Бруну максимально решил погано играть: пенальти не забил, подарил третий гол и удалился.. Конечно это так приход Роналду на мю подействовал, что почти вся команда играть нормально перестала
Когда в команде есть Роналду, это очень странно что пенальти бьет не он, по сути самый хладнокровный исполнитель пенальти в истории.
В итоге эти 2 незабитые пенки будут стоить МЮ ЛЧ
Роналду один из лучших исполнителей пенальти в мире, если не лучший. Мощный разбег, сильный удар, на неудобной для кипера высоте, и почти всегда в угол, плюс огромный опыт. Не давать бить ему пенальти- это идиотизм
Роналду забил прямым ударом со штрафного, дал Бруну пробить пенальти, который Бруну не реализовал.
Бруну максимально решил погано играть: пенальти не забил, подарил третий гол и удалился.. Конечно это так приход Роналду на мю подействовал, что почти вся команда играть нормально перестала
Когда в команде есть Роналду, это очень странно что пенальти бьет не он, по сути самый хладнокровный исполнитель пенальти в истории.
В итоге эти 2 незабитые пенки будут стоить МЮ ЛЧ
Роналду один из лучших исполнителей пенальти в мире, если не лучший. Мощный разбег, сильный удар, на неудобной для кипера высоте, и почти всегда в угол, плюс огромный опыт. Не давать бить ему пенальти- это идиотизм
какой угол подастся кипер ...!!! И вообще у меня патология на Фернандыша...!
какой угол подастся кипер ...!!! И вообще у меня патология на Фернандыша...!