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Бруну – первый за 24 года игрок МЮ, не забивший 2 пенальти за сезон в АПЛ

23 апреля 2022, 17:09
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)3 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш не реализовал два пенальти в текущем сезоне АПЛ.

Хавбек не смог забить пенальти в матче с «Арсеналом» (1:3), попав в штангу.

Бруну стал первым за 24 года игроком «Манчестер Юнайтед», который дважды не реализовал пенальти в одном розыгрыше лиги.

В прошлый раз такое случилось с Тедди Шерингемом, не реализовавшим два пенальти в сезоне-1997/98.

Недавно «Юнайтед» объявил о продлении контракта с Бруну.

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Все комментарии
протон
протон ответ shur (раскрыть)
23 апреля в 18:40
Бруну очень слабый ментально... всегда когда надо отыгрываться у него куча ошибок, бестолковые обводки,кривые пасы и удары по воробьям.

Бруну из лучшего игрока в прошлых сезонах превратился в одного из худших в этом ,третий мяч Арсенала на его совести и вообще в ряде матчей играет очень уныло
протон
протон
23 апреля в 18:39
Мир сошел с ума.
Роналду забил прямым ударом со штрафного, дал Бруну пробить пенальти, который Бруну не реализовал.
Бруну максимально решил погано играть: пенальти не забил, подарил третий гол и удалился.. Конечно это так приход Роналду на мю подействовал, что почти вся команда играть нормально перестала
Когда в команде есть Роналду, это очень странно что пенальти бьет не он, по сути самый хладнокровный исполнитель пенальти в истории.
В итоге эти 2 незабитые пенки будут стоить МЮ ЛЧ
Роналду один из лучших исполнителей пенальти в мире, если не лучший. Мощный разбег, сильный удар, на неудобной для кипера высоте, и почти всегда в угол, плюс огромный опыт. Не давать бить ему пенальти- это идиотизм
shur
shur ответ drug01 (раскрыть)
23 апреля в 18:22
...я заметил , забивает всегда тот, кто не перебирает ножками от неуверенности в
какой угол подастся кипер ...!!! И вообще у меня патология на Фернандыша...!
ДАША Д
ДАША Д
23 апреля в 18:02
В МЮ все очень плохо.
drug01
drug01
23 апреля в 17:28
Плохой день
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