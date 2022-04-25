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Агент Миладиновича: «„Сочи“ хочет вернуть Ивана»

вчера, 20:22

Футбольный агент Антон Синьков рассказал о карьерном будущем защитника «Нижнего Новгорода» Ивана Миладиновича. Права на футболиста принадлежат «Сочи».

Летом заканчивается арендное соглашение с «Нижним Новгородом», а контракт с «Сочи» будет действовать еще два года. Плюс недели три назад Миладинович получил российский паспорт и летом уже не будет считаться легионером, хотя в современности это не очень сильно скажется. Летом он вернется в «Сочи».

«Сочи» хочет его вернуть. И с «Нижним» непонятная ситуация. Парень не понимает до конца, почему получает так мало игрового времени в этом сезоне. Это внутренняя кухня клуба, не хотел бы говорить на данную тему.

У него действующий контракт с «Сочи». Иван ездил в аренду, она оказалась не совсем удачной. Он получил травму, потом непонятное отношение к нему тренерского штаба. Все им на тренировках довольны, но парень почему-то не так часто играет, как того хотелось бы. Думаю, он уже ждет, когда сможет вернуться назад.

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stgan2t9rhd2
stgan2t9rhd2
сегодня в 03:57
Это их дело
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:32
Чего загадывать.. Узнаем
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:29
Деньги на бочку!
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