Агент Языджи: «Юсуф счастлив и хочет остаться в ЦСКА»

Агент Адем Чебеджи, представляющий интересы полузащитника ЦСКА , рассказал о деталях возможного выкупа московским клубом своего клиента у «Лилля».

Юсуф счастлив и хочет остаться здесь. Он боролся, хотя ему было больно в течение двух последних матчей. Он хочет быть частью команды.