Агент Языджи: «Юсуф счастлив и хочет остаться в ЦСКА»

Агент Адем Чебеджи, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, рассказал о деталях возможного выкупа московским клубом своего клиента у «Лилля».
Юсуф счастлив и хочет остаться здесь. Он боролся, хотя ему было больно в течение двух последних матчей. Он хочет быть частью команды.
Клуб имеет право только использовать его до окончания срока аренды. Приоритетного права на выкуп у ЦСКА нет. Клуб сможет его приобрести, если такое же желание будет у игрока. А Юсуф хочет остаться.
Также ранее агент рассказал о готовности своего клиента к матчу со «Спартаком».
Россия многонационалный держава.Не давно меня отправили кечмен.Якобы я допустил ошибки.Оказывается нельзя прнимат терминов по татарского или турецкого языка.Как это понимать?
Россия многонационалный держава.Не давно меня отправили кечмен.Якобы я допустил ошибки.Оказывается нельзя прнимат терминов по татарского или турецкого языка.Как это понимать?
Удачи.
Удачи.
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Как это понимать? Он что, играл с травмой?
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Как это понимать? Он что, играл с травмой?