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Агент Языджи: «Юсуф счастлив и хочет остаться в ЦСКА»

20 апреля 2022, 08:16

Агент Адем Чебеджи, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, рассказал о деталях возможного выкупа московским клубом своего клиента у «Лилля».

Юсуф счастлив и хочет остаться здесь. Он боролся, хотя ему было больно в течение двух последних матчей. Он хочет быть частью команды.

Клуб имеет право только использовать его до окончания срока аренды. Приоритетного права на выкуп у ЦСКА нет. Клуб сможет его приобрести, если такое же желание будет у игрока. А Юсуф хочет остаться.

Также ранее агент рассказал о готовности своего клиента к матчу со «Спартаком».

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Все комментарии
санек002
санек002 ответ nikoladolgov (раскрыть)
20 апреля в 17:08
сегодня он её отработает !забьет голы ....после матча!
санек002
санек002 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
20 апреля в 17:07
забьет штуки три!а может и больше!
Alice Tract
Alice Tract
20 апреля в 16:24
Пока что он работает на зачетку. Посмотрим, как зачетка будет работать на него
dok66
dok66
20 апреля в 14:48, ред.
Меня честно говоря смущает один факт, что его агент очень часто говорит что Юсуфу очень нравится в ЦСКА и он счастлив здесь. Нет ли там какого-то зарытого камня? Какой-нибудь трещины в большеберцовой или пяточной кости. Ведь не зря агент говорит что ему было больно в течение двух последних матчах. ЦСКА подпишет контракт, а потом он станет "стеклянным". Это и напрягает. Если и со Спартаком он не покажет все свои лучшие качества то стоит задуматься.
karakal60
karakal60
20 апреля в 14:20
Цок цок цок..И_ го_го!
Ravshan878
Ravshan878
20 апреля в 13:25, ред.
Вопрос хозяина господину Soccer.
Россия многонационалный держава.Не давно меня отправили кечмен.Якобы я допустил ошибки.Оказывается нельзя прнимат терминов по татарского или турецкого языка.Как это понимать?
112910415
112910415
20 апреля в 13:08
и счастье будет взаимным
Garrincha58
Garrincha58
20 апреля в 12:05
счастья полные штаны
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 апреля в 12:02
Время покажет, ситуация с иностранцами в стране меняется ежечасно.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
20 апреля в 10:59
Забей сегодня СпаМу решающий в дерби гол и мы тоже будем счастливы,
Удачи.
A.S.A
A.S.A
20 апреля в 10:34
Хорошая новасть для болельщиков ЦСКА т.к Языджи отлично вписался в состав и однозначно усилил его! Если в след за Карраскалем останется и он армейцы только выиграют от этих трансферов
nikoladolgov
nikoladolgov
20 апреля в 10:20
Юсуф счастлив получать в ЦСКА зарплату.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
20 апреля в 10:20
Так в чём проблема то?
lotsman
lotsman
20 апреля в 09:53
Он с детского садика мечтал о ЦСКА.))
sx8gxq8s7xb8
sx8gxq8s7xb8
20 апреля в 09:11
Ещё трёшечку отгрузит, глядишь и Наташу выдадут
mihaluch
mihaluch
20 апреля в 08:59
Если сильно захочет то останется.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
20 апреля в 08:52
Важно, чтобы и Лилль не воспротивился, если и правда все хотят чтобы Юсуф остался в Москве.
ОПС
ОПС
20 апреля в 08:50
Может что и срастется.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 апреля в 08:41
С него будет толк...
Caniggia
Caniggia
20 апреля в 08:40
Ну если он такой счастливый здесь, то ЦСКА его выкупит!
ДАША Д
ДАША Д
20 апреля в 08:34
Если политика на горло гоку не наступит, то останется.
ЮЗИК
ЮЗИК
20 апреля в 08:25
Пока у него получается
cska1948
cska1948
20 апреля в 08:23
"...Он боролся, хотя ему было больно в течение двух последних матчей..."
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Как это понимать? Он что, играл с травмой?
STVA 1
STVA 1
20 апреля в 08:19
Это было бы здорово для коняшек
VeniaminS
VeniaminS
20 апреля в 08:19
правильное решение
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