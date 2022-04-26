Баженов: «Хиддинк создал в сборной крутую атмосферу»

Экс-игрок «Спартака» рассказал о работе в сборной России под руководством Гуса Хиддинка.

Несмотря на то, что он иностранец, с ним очень комфортно. Хиддинк создал в команде крутую атмосферу. При этом с дисциплиной все было строго. Надо было приходить на завтрак, обед и ужин всем вместе — опаздывать, а тем более пропускать ни в коем случае нельзя. К нарушениям он очень серьезно относился — обещал даже выгнать из сборной. К счастью, до этого не доходило. Хотя при этом, он очень добродушный и понимающий — если у тебя была какая-то уважительная причина, входил в положение.