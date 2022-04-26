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Баженов: «Хиддинк создал в сборной крутую атмосферу»

вчера, 21:24

Экс-игрок «Спартака» Никита Баженов рассказал о работе в сборной России под руководством Гуса Хиддинка.

Несмотря на то, что он иностранец, с ним очень комфортно. Хиддинк создал в команде крутую атмосферу. При этом с дисциплиной все было строго. Надо было приходить на завтрак, обед и ужин всем вместе — опаздывать, а тем более пропускать ни в коем случае нельзя. К нарушениям он очень серьезно относился — обещал даже выгнать из сборной. К счастью, до этого не доходило. Хотя при этом, он очень добродушный и понимающий — если у тебя была какая-то уважительная причина, входил в положение.

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Все комментарии
minai
minai
вчера в 23:45, ред.
О да, дисциплина была на высоте, особенно, когда команда почти в полном составе, дисциплинированно попёрлась в ночной Мариборский кабак. А утром про SRAли словенцам, и пролетели мимо ЧМ в ЮАР.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:50
Остаётся только вспоминать!
drug01
drug01
вчера в 22:07
Вот что вспомнил???
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 21:53
О да, да.
lotsman
lotsman
вчера в 21:27
Валера тоже не плохо руководит.
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