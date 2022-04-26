Сёмин: «Провести финал Кубка в „Лужниках“ — замечательное решение»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал решение провести финал Кубка России в «Лужниках».
Провести финал Кубка в «Лужниках» — замечательное решение. Это прекрасная арена: не так давно проходил финал Чемпионата мира. В основном, раньше все финалы Кубка проходили там. Прекрасное решение. Всем будет комфортно.
А вот в глубинке люди не избалованы футболом, и увидеть финал для них была бы радость. Почему не провести в Нижнем, Ростове, Самаре, Сочи или Краснодаре?
Условия будут отличные и зрителей будет много.
А то москвичи всё время привелегированным классом идут...
А вот в глубинке люди не избалованы футболом, и увидеть финал для них была бы радость. Почему не провести в Нижнем, Ростове, Самаре, Сочи или Краснодаре?
Условия будут отличные и зрителей будет много.
А то москвичи всё время привелегированным классом идут...