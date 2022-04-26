Сёмин: «Провести финал Кубка в „Лужниках“ — замечательное решение»

Бывший главный тренер «Локомотива» прокомментировал решение провести финал Кубка России в «Лужниках».

Провести финал Кубка в «Лужниках» — замечательное решение. Это прекрасная арена: не так давно проходил финал Чемпионата мира. В основном, раньше все финалы Кубка проходили там. Прекрасное решение. Всем будет комфортно.