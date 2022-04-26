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Сёмин: «Провести финал Кубка в „Лужниках“ — замечательное решение»

вчера, 19:36

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал решение провести финал Кубка России в «Лужниках».

Провести финал Кубка в «Лужниках» — замечательное решение. Это прекрасная арена: не так давно проходил финал Чемпионата мира. В основном, раньше все финалы Кубка проходили там. Прекрасное решение. Всем будет комфортно.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:39
Здесь и спора нет! Но кому интересно играть при полупустых трибунах...???
drug01
drug01
вчера в 20:01
Это будет интересно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:48
Я ничего хорошего в этом не вижу. Москва насыщена футболом, каждый тур минимум пара матчей РПЛ, плюс ФНЛ, молодёжка, тот же Кубок на ранних стадиях.
А вот в глубинке люди не избалованы футболом, и увидеть финал для них была бы радость. Почему не провести в Нижнем, Ростове, Самаре, Сочи или Краснодаре?
Условия будут отличные и зрителей будет много.
А то москвичи всё время привелегированным классом идут...
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 19:38
У каждого свое мнение.
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