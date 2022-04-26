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Генич: «Черчесов поехал в Европу и добился результата»

вчера, 20:40

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал чемпионство «Ференцвароша» под руководством Станислава Черчесова.

Черчесов уже второй раз в карьере приводит команду к чемпионству в европейском чемпионате. Правда, истории с «Ференцварошем» и «Легией» все-таки разные. Венгерский клуб он принял по ходу сезона, он и до прихода Станислава Саламовича шел на первом месте. Это самая сильная венгерская команда, ее состав заметно превосходит по уровню своих конкурентов — как «Зенит» в России.

Черчесов воспользовался шансом, поехал в Европу и добился результата. Других российских тренеров особо не зовут, а Черчесова позвали. Слуцкого приглашали в «Халл» и «Витесс», но это клубы, которые, мягко говоря, не доминировали в своих лигах. Черчесова же захотели видеть в лучшей команде страны. Он тяжело начал с «Ференцварошем», даже проиграл дебютный матч, но потом адаптировался, а игроки привыкли к его требованиям. В итоге очень уверенное чемпионство за несколько туров до конца. Может, кто-то иронично воспринимает эти успехи, но у других российских тренеров и их нет. Я бы не стал говорить, что победы в чемпионатах Польши и Венгрии — это невесомые достижения.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:44
Черчесов крепкий средний тренер. хороший мотиватор, закладывает нормальную физику, в его командах все бегают и пашут. так и в Амкаре было и в Тереке. Слава Черчесов нормальный тренер. Конечно, футбол у него та еще зубодробилка-соковыжималка, но с подходящими футболистами вполне себе работает. Сборная на ЧМ2018 не даст соврать
youtomee
youtomee
вчера в 23:59
пусть он возьмет команду хотя бы среднего бюджета своей страны и сделает ее чемпионом, вот тогда да. А Легия и Ференцварош итак были лидерами. Взял бы он Халл или Витесс, отправили бы его домой раньше Лени
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:08
Генич-стеснительный,а мы-нет!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:49
Г-н Генич стесняется говорить, а мы скажем: "Победы в чемпионатах Польши и Венгрии - невесомые достижения". Не надо делать из мухи слона.
Naherger
Naherger
вчера в 21:38
Вот пусть там и остается
cska1948
cska1948
вчера в 21:32
К сожалению, Венгрия уже давно не футбольная страна. Так что успех Черчесова с ведущей венгерской командой я бы не переоценивал.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:58
Я не понимаю, зачем венгры сняли старого тренера, если Ференц и так шёл на 1 месте? Или там какие-то тёрки были внутри команды?
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 20:57
Генич никуда не уехал и несёт всякую билеберду!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:55
Разумеется Венгрия это не Италия и даже не Голландия и даже не Бельгия. Венгрия в рейтинге на 41 месте, даже ниже России. Так что восторгов не надо. Это не совсем европейский успех.
beefs
beefs
вчера в 20:41
там ему и место...
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