Генич: «Черчесов поехал в Европу и добился результата»

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал чемпионство «Ференцвароша» под руководством .

Черчесов уже второй раз в карьере приводит команду к чемпионству в европейском чемпионате. Правда, истории с «Ференцварошем» и «Легией» все-таки разные. Венгерский клуб он принял по ходу сезона, он и до прихода Станислава Саламовича шел на первом месте. Это самая сильная венгерская команда, ее состав заметно превосходит по уровню своих конкурентов — как «Зенит» в России.

Черчесов воспользовался шансом, поехал в Европу и добился результата. Других российских тренеров особо не зовут, а Черчесова позвали. Слуцкого приглашали в «Халл» и «Витесс», но это клубы, которые, мягко говоря, не доминировали в своих лигах. Черчесова же захотели видеть в лучшей команде страны. Он тяжело начал с «Ференцварошем», даже проиграл дебютный матч, но потом адаптировался, а игроки привыкли к его требованиям. В итоге очень уверенное чемпионство за несколько туров до конца. Может, кто-то иронично воспринимает эти успехи, но у других российских тренеров и их нет. Я бы не стал говорить, что победы в чемпионатах Польши и Венгрии — это невесомые достижения.