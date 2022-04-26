Чернышов: «Российские клубы в Азиатской ЛЧ? Это полнейшая глупость»

Бывший наставник «Спартака» , который сейчас работает в Индии, отреагировал на слухи, что российские клубы могут сыграть в Азиатской Лиге чемпионов.

Это нереально. Я не понимаю, а почему не перейти в Африканскую конфедерацию тогда? Туда же тоже можем мы пойти. Ну, это, мне кажется, просто какой-то бред, кто-то ляпнул. А давайте в Африканскую конфедерацию пойдем, мы и в Африку можем пойти. Я не понимаю вообще этих разговоров, как это Россия, которая всю жизнь играла в Европе, пойдет в азиатскую лигу. Мы говорим, что здесь против нас настроены европейские страны.

Но в азиатской то лиге есть Япония, есть Австралия, там то же самое, нас не ждут там, и так же могут отказаться играть с нами. Это какой-то бред, это просто кто-то хотел набрать хайп, мне кажется, на эту тему нет смысла даже разговаривать, это полнейшая глупость.