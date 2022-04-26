Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Чернышов: «Российские клубы в Азиатской ЛЧ? Это полнейшая глупость»

вчера, 21:21

Бывший наставник «Спартака» Андрей Чернышов, который сейчас работает в Индии, отреагировал на слухи, что российские клубы могут сыграть в Азиатской Лиге чемпионов.

Это нереально. Я не понимаю, а почему не перейти в Африканскую конфедерацию тогда? Туда же тоже можем мы пойти. Ну, это, мне кажется, просто какой-то бред, кто-то ляпнул. А давайте в Африканскую конфедерацию пойдем, мы и в Африку можем пойти. Я не понимаю вообще этих разговоров, как это Россия, которая всю жизнь играла в Европе, пойдет в азиатскую лигу. Мы говорим, что здесь против нас настроены европейские страны.

Но в азиатской то лиге есть Япония, есть Австралия, там то же самое, нас не ждут там, и так же могут отказаться играть с нами. Это какой-то бред, это просто кто-то хотел набрать хайп, мне кажется, на эту тему нет смысла даже разговаривать, это полнейшая глупость.

Все новости
Гаврилов: «„Спартак“ превратился в посредственную команду»
Сегодня, 00:13
Р. Нигматуллин: «Возможно, в „Спартаке“ нужно серьёзно что-то менять»
Вчера, 23:10
Титов: «Проблема в том, что в „Спартаке“ нет преемственности»
Вчера, 22:55
Тарханов: «Не думаю, что „Спартак“ вылетит»
Вчера, 22:23
Баженов: «Хиддинк создал в сборной крутую атмосферу»
Вчера, 21:24
Кавазашвили: «Я не сомневался, что у Черчесова все получится в Венгрии»
Вчера, 21:19
Сортировать
Все комментарии
minai
minai
вчера в 23:59
Почему бы нет? А если что не нравится япошкам и австралийцам, пускай оттуда дёргают.
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 23:33
Берд - это играть с расистами. Не будет больше никах азиатских лиг или европейских. Будет нормальная лига. С ними. И грязь из под ногтя, которая в комок соберется.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:56
Тоже так считаю
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:49
А кто такой чернышов??? Надо спросить у червиченко смородины и так далее по списку))
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:41
А почему бы не перейти?
beefs
beefs
вчера в 21:41
да если нас не поддержало ФИФА, оно же и не позволит нам перейти в Азию...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 21:38
Хватит ныть! На каждое нытье, вздыхание, недруги радостно потирают ладожки. Все пространство сканируется ими. Посмотрите кругом! И не живите одними мыслями о куске ветчины забугорной и подачками от них. Тьфу м***ь!!!
cska1948
cska1948
вчера в 21:36, ред.
Может нам попробовать замутить с пингвинами Антарктическую Лигу. А что, холодом и игрой по снегу наших футболистов не удивить.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:31
Не нужно говорить гоп . А время покажет. Хотя я тоже против .
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 21:21
Азиат азиат.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 