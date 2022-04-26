Кавазашвили: «Я не сомневался, что у Черчесова все получится в Венгрии»

Бывший игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили сравнил уровень наставника «Ференцвароша» и главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

Я не сомневался, что у Черчесова все получится в Венгрии. Он хороший специалист и не раз это доказывал. В его командах видна тренерская рука, всегда настроена дисциплина. Черчесов просто вовремя не ушел из сборной России, поэтому многие его смешали с грязью. А так, это тренер с именем. Но в очной встрече «Ростов» обыграл бы «Ференцварош». Карпин лучше Черчесова готовится к матчам.