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Кавазашвили: «Я не сомневался, что у Черчесова все получится в Венгрии»

вчера, 21:19

Бывший игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили сравнил уровень наставника «Ференцвароша» Станислава Черчесова и главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

Я не сомневался, что у Черчесова все получится в Венгрии. Он хороший специалист и не раз это доказывал. В его командах видна тренерская рука, всегда настроена дисциплина. Черчесов просто вовремя не ушел из сборной России, поэтому многие его смешали с грязью. А так, это тренер с именем. Но в очной встрече «Ростов» обыграл бы «Ференцварош». Карпин лучше Черчесова готовится к матчам.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:13
Главное Черчесов выиграл трофей, осталось увидеть его команду в еврокубках УЕФА.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:07
Анзорик за всеми строго бдит.
Naherger
Naherger
вчера в 21:35
Ого,саламыч выиграл чемп с итак шедшим на первом месте клубом. Как??? Как он это сделал?!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:24
Давайте из него героя сделаем))
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