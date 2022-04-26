Лепёхин: «„Динамо“ должно было выигрывать и продолжать интригу»

Экс-игрок «Зенита» Константин Лепехин высказался о шансах «сине-бело-голубых» на чемпионство в текущем сезоне.

Не назвал бы победу «Зенита» над «Краснодаром» чемпионской. Как бы там ни было, чемпионская игра — это та, после которой конкурент уже не имеет даже теоретических шансов на золото. Это вопрос регламента. Пока теоретически чемпионство «Динамо» возможно, никакая победа «Зенита» еще не будет чемпионской. Но эта победа — большой шаг к чемпионству. Но я бы даже сказал, что больший шаг к чемпионству питерцев не победа «Зенита», а поражение «Динамо». То, что «Зенит» будет побеждать, это было очевидно. «Динамо» должно было выигрывать и продолжать интригу. Для меня изначально интрига не была особенно большой, но, тем не менее, существовала. Сейчас она значительно меньше.