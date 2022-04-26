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Лепёхин: «„Динамо“ должно было выигрывать и продолжать интригу»

вчера, 18:31

Экс-игрок «Зенита» Константин Лепехин высказался о шансах «сине-бело-голубых» на чемпионство в текущем сезоне.

Не назвал бы победу «Зенита» над «Краснодаром» чемпионской. Как бы там ни было, чемпионская игра — это та, после которой конкурент уже не имеет даже теоретических шансов на золото. Это вопрос регламента. Пока теоретически чемпионство «Динамо» возможно, никакая победа «Зенита» еще не будет чемпионской. Но эта победа — большой шаг к чемпионству. Но я бы даже сказал, что больший шаг к чемпионству питерцев не победа «Зенита», а поражение «Динамо». То, что «Зенит» будет побеждать, это было очевидно. «Динамо» должно было выигрывать и продолжать интригу. Для меня изначально интрига не была особенно большой, но, тем не менее, существовала. Сейчас она значительно меньше.

Ранее бывший голкипер «Зенита» поделился соображениями по данному поводу.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:37
Я не про это! Не утруждай и не отвечай! Если не понимаешь или делаешь вид! Одно жалко что из ЕК выгнали! Вот там вы радовали всех))
cska1948
cska1948
вчера в 20:17
"...«Динамо» должно было выигрывать..."
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Кому это, интересно, ДМ было должно? Мне, нет и таких как я МНОГО!
lotsman
lotsman ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 19:34
Назови мне команду состоящую из одних воспитанников клуба.
sv_1969
sv_1969 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 19:30
    sv_1969
    sv_1969 ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 19:29
    Шампиньоны это точно))) Самим то не надоело все это? Лучше Зенита со своими воспитанниками я не видел! А это .... Не буду а то забанят! И это относится не только к Зениту!
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    вчера в 19:25
    Интервью ни о чём...Пора поздравлять зенит с чемпионством.
    Capral
    Capral ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    вчера в 19:20
    Так и не начавшись.....
    Capral
    Capral
    вчера в 19:20
    Ну если Зенит не показывает чемпионской игры, то какую же игру показывает Динамо....?
    Gahi
    Gahi
    вчера в 19:16
    Многие прекрасно понимают что возможности и уровень команд РПЛ на данном этапе не позволяет создавать достойную конкуренцию команде "Зенит". Хотя сам "Зенит" на уровне этих команд теряет свой чемпионский уровень, который должен поддерживать в каждом матче с такими футболистами в составе.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 19:08
    Интрига жива лишь теоретически. У Зенита домашняя игра с Локомотивом и с Химками, а дома Зенит играет хорошо. На выезде игра с Нижним и Спартаком. Из четырёх игр Зениту достаточно выиграть две, и мы чемпионы. Из четырёх игр, мне кажется, проблемной будет игра с Спартаком. Игра будет очень принципиальной. А в остальных трёх, шесть - семь очков, я думаю, Зенит наберёт. Для чемпионства этого будет достаточно.
    112910415
    112910415
    вчера в 19:06
    да и так сойдёт
    Cat01
    Cat01
    вчера в 18:59
    Уже всё ясно!!!!
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 18:47
    Набор убогих штампов :
    -"Зенит" может проиграть только сам себе";
    - "Динамо" должно было выиграть";
    -"Чемпионская игра"...
    А какая игра у чемпиона страны,а? Я думаю,что может быть только ДОСТАТОЧНОЙ для итоговой победы.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 18:43
    Интрига ещё жива!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 18:43
    Интрига давно скончалась.
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