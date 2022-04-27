Арбитров Матюнина и Шадыханова могут отстранить до конца сезона

Арбитры матча 26-го тура РПЛ «Химки» – «Крылья Советов» (4:1) могут получить отстранения.
По информации источника, главного судью игры Алексея Матюнина и Павла Шадыханова, отвечавшего за VAR, могут отстранить до конца сезона РПЛ.
Во время игры Матюнин удалил двух игроков самарцев – хавбека Дениса Якубу на 44-й минуте и защитника Гленна Бейла на 61-й.
В «Крыльях Советов» недавно заявили, что обратятся в ЭСК из-за судейства в матче с «Химками».
срок, равный бесконечности !
срок, равный бесконечности !
Сидят в уютной комнатушке, вдали от посторонних лиц, и творят что хотят. Давно пора установить там камеры и выводить картинку в трансляцию, в том числе о переговорах арбитров.
Сидят в уютной комнатушке, вдали от посторонних лиц, и творят что хотят. Давно пора установить там камеры и выводить картинку в трансляцию, в том числе о переговорах арбитров.