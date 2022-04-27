Арбитров Матюнина и Шадыханова могут отстранить до конца сезона

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сегодня, 11:47

Арбитры матча 26-го тура РПЛ «Химки» – «Крылья Советов» (4:1) могут получить отстранения.

По информации источника, главного судью игры Алексея Матюнина и Павла Шадыханова, отвечавшего за VAR , могут отстранить до конца сезона РПЛ .

Во время игры Матюнин удалил двух игроков самарцев – хавбека Дениса Якубу на 44-й минуте и защитника Гленна Бейла на 61-й.

В «Крыльях Советов» недавно заявили, что обратятся в ЭСК из-за судейства в матче с «Химками».