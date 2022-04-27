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Арбитров Матюнина и Шадыханова могут отстранить до конца сезона

сегодня, 11:47
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки4 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Арбитры матча 26-го тура РПЛ «Химки» – «Крылья Советов» (4:1) могут получить отстранения.

По информации источника, главного судью игры Алексея Матюнина и Павла Шадыханова, отвечавшего за VAR, могут отстранить до конца сезона РПЛ.

Во время игры Матюнин удалил двух игроков самарцев – хавбека Дениса Якубу на 44-й минуте и защитника Гленна Бейла на 61-й.

В «Крыльях Советов» недавно заявили, что обратятся в ЭСК из-за судейства в матче с «Химками».

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Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 19:28
А другие лучше, что ли???
протон
протон
сегодня в 19:16
Полиграф что сказал?
112910415
112910415
сегодня в 13:29
до самого конца сезона ?!
срок, равный бесконечности !
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 13:19
А расстрелять не пробовали ?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:09
Прийдут такие же!
альсато
альсато
сегодня в 13:09
..Судья-человек может ошибиться (как и любой из нас)....но если еще и персонаж за ВАРом ошибается, ....тут одно из двух)))
memphis
memphis
сегодня в 13:08
Сослать в ДФЛ (дворовую лигу)! Там их научат жизни!
ДСА
ДСА
сегодня в 13:05
Недолго им осталось отдыхать.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:15
Су-ка вот это наказание (( до чего же долбоящеры(((
makkie
makkie
сегодня в 12:10
Кстати, заметил что косячат в основном не главные, а арбитры на VAR.
Сидят в уютной комнатушке, вдали от посторонних лиц, и творят что хотят. Давно пора установить там камеры и выводить картинку в трансляцию, в том числе о переговорах арбитров.
shlomo
shlomo
сегодня в 12:05
Да что тут осталось то до конца сезона...смех да и только
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:53, ред.
Давно пора отстранить и пятнадцать суток в ЛТП !)
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