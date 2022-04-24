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Салихова: «Мешков верен своим методичкам. Играйте сами по вашим правилам!»

24 апреля 2022, 19:14
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)3 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна высказалась о работе арбитра Виталия Мешкова в матче 26-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком» (3:2).

Мешков есть Мешков. Главное действующее лицо матча. Всегда верен своим методичкам: отменяет гол и назначает придуманные пенальти. Нашим игрокам нельзя двигать ногами в своей штрафной, чтобы не получить пенальти при Мешкове.

Видимо, РФС и РПЛ решили поиздеваться над «Спартаком», назначая Мешкова на матчи. Почему не было свистка в середине поля? Обязательно надо дождаться гола нашей команды, чтобы отменить его?! У судей соревнование: сколько мячей «Спартака» отменят.

Что толку от того, что ЭСК указывает на ошибки судьи. Не нужны нам ваши признания! Очки возвращайте!

С такими деятелями футбол в России никогда не будет футболом. Вы отбиваете желание любых инвестиций в спорт! Играйте сами по вашим правилам.

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Все комментарии
Alice Tract
Alice Tract
вчера в 16:44
При всей моей внешне-тактильной симпатии к Зареме и любви к Спартаку тут я с ней не согласен по большинству пунктов:
1. Оба пенальти в наши ворота были по делу.
2. Первый незасчитанный гол отмнен верно.
3. Второй незасчитанный год отменен по причине неправильности цветов формы - для других клубов действует формулировка "мяч забит не сразу после нарушения".
альсато
альсато ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 10:36
СВОЕ ВИДЕНИЕ, я еще озвучил до начала ЧЕМПИОНАТА!...за , что НЕОДНОКРАТНО -выгонялся АДМИНОМ с поля!...хорошо...СТО БЕД-ОДИН ОТВЕТ...лично для Вас, повторяю:...КОНЕЦ СПАРТАКУ! (согласно Правил)
161регион
161регион
вчера в 08:42
Купи себе ОЧКИ!!!
112910415
112910415
вчера в 08:15
институт арбитража деградирует, дальше будет ещё хуже
такие времена
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 03:14
Про "поребрики" уже было ???
протон
протон
вчера в 00:12
Если честно , хочется чтобы Спартак сыграл в ФНЛ , во-первых ради таких необычных вывесок Спартак - Нефтехимик , Акрон -Спартак например , популяризация футбола в регионах не большая будет , во-вторых годик другой в ФНЛ ещё ником не вредил Динамо сейчас стал топ-клубом без скандалов и интриг, КС показывает потрясающий футбол и наступает на пятки клубам в зоне ЕК , Ростов уже давным давно лишился звания «клуб-лифтёр» и постоянный претендент на еврокубковую зону . И все эти клубы объединяет , что после очищения пропали скандалы в руководстве , наладилась селекционная служба и болельщики перестали быть избалованные , хотя в случае со Спартаком есть ощущение , что он застрянет как Торпедо ))
Объясните, а где была ошибка судьи? Не было руки или пенальти не по делу? Уже 4 раза пересмотрел обзоры и эпизоды вполне очевидные и не могут трактоваться в пользу одной из команд. Что-то Зарема так не выступала после Тулы и ЦСКА
Но если вы дважды (!!!) в пустые ворота не забиваете и привозите две (!!!) точки на ровном месте, то о каком судействе, о каком заговоре можно ВООБЩЕ ГОВОРИТЬ!!!
протон
протон
вчера в 00:09
« Почему не было свистка в середине поля [после игры Игнатова рукой]? Обязательно надо дождаться гола нашей команды, чтобы отменить его?! У судей соревнование: сколько мячей «Спартака» отменят.»

Спартаковская королева не в курсе, как это все работает? Что дают доиграть, потому что отменить гол всегда можно, а вот переиграть момент, если нарушения не было - нет. Разумеется, это все сделано именно ради того, чтобы поиздеваться над Спартаком, и лично над Заремой. Счастье КБ, что их клубом рулит такая мудрая и проницательная женщина, без неё бы давно в пердив вылетели.
А если не про судей? Вот матч с Арсеналом. Судья ещё не свистнул начало, а Ваноли уже орёт как потерпевший и машет руками - кому куда встать. А до этого времени-то не было? И чем занимались? Помогали всей командой Кофрие подкаты по ногам делать? Тот же матч, прошло ещё 1 мин. 15 сек.: Мартинс с размаху в прыжке врезается головой в... Соболева! Хорошо ещё, что там сотрясаться нечему. Это тренерская наработка? Взяли "специалиста" по протекции мадам, теперь его можно только хвалить, а причины искать в судьях, календаре, масонах... Ну когда уже в команде всё будет спокойно, и мы увидим тот Спартак, который всегда любили?
протон
протон
вчера в 00:08
Снимайтесь уже с РПЛ!
Лучше бы эта госпожа посмотрела, к чему привело её великое руководство, каких функционеров и игроков она покупала. Витория у неё был плохой, результат в чемпионате был плохой - теперь он просто фееричный!!
Когда последний раз Спартак продувал важный матч в РПЛ не из-за розенкрейцеров и масонов, а просто так? Не помню такого.
Да, Зарема, мы всё знаем, любая игра Спартака, в которой он не выиграл 7-0 это всё судьи виноваты и всемирный заговора против 10 места.
Просто оставлю здесь: Ворота 7.32...Соболев метров с двух в них не попадает, Бакаев с 5-6 метров в те же ворота не попадает...Какие судьи? Только пердив может излечить эту команду (
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
24 апреля в 23:32
Вы должны были заметить, что во всех матчах еврокубков, в которых играли наши команды, российские специалисты, комментаторы, футболисты молчали в тряпочку, когда арбитр ошибался не в нашу пользу. Никто не обвинял в таких случаях арбитра в предвзятости. Так сказать, скромничали. Видимо считали, что ТАМ арбитры неподкупны, а вот у НАС взяточники. Что-то в таком образе мышления отсылает нас к 30 - м годам прошлого столетия, когда ВСЕ подозревали ВСЕХ, причём без каких-либо оснований. Прошло столетие, а наш народ так и не избавился от порока под названием подозрительность.
87k6k9p3pkpw
87k6k9p3pkpw
24 апреля в 22:55
Смешные до чертей
h3tmn99dd3ju
h3tmn99dd3ju
24 апреля в 22:54
Плаксы. Игроков накупили за такие бабки, а плакать мастаки. Браво. Малахову привет!
ABir
ABir
24 апреля в 22:23
Должны были забирать три очка у такого Ростова, но с двумя пенальти это очень сложно
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
24 апреля в 22:06
Так а что Безбородов, Мешков может посмотреть повтор, если не уверен.
oFANATo
oFANATo
24 апреля в 21:51
Салихова, скажи спасибо что судьи спартаку помогли обыграть ЦСКА в кубке России.....пенальти и удаление у армейцев....
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 апреля в 21:31
Все спартачи всё время чего то хотят, а что, боятся сказать, хотят, чтобы их судили по правилам федуна и заремы но только не по футбольным.
VeniaminS
VeniaminS
24 апреля в 21:15
Все время какие то претензии.
True Story
True Story
24 апреля в 20:49
Зарема нашла спартаковскую методичку 15-летней давности, где все проблемы описываются просто: ЭТО ЗАГОВОР ПРОТИВ СПАРТАКА!!!
BDA81
BDA81
24 апреля в 20:42
ну тут всё как всегда ))) Подруга некоторы тут ребят дует в дудку в "правильном" направлений ))всё отвратительно,безобразие )))Нужно было чтобы Спам выиграл при любом судействе. Тогда бы некоторые тут и Зарема говорили Мишков супер,лапочка))))))))))))))))
Трезвый повар
Трезвый повар
24 апреля в 20:34
По отменённому голу Спартака не могу ничего сказать. Я так хорошо не разбираюсь в правилах
А оба пеналя были назначены по делу. Игроки Спартака встречали атакующих игроков Ростова ногой в голень
санек002
санек002
24 апреля в 20:34
ЗАРЕМА!ПОШЛА ВОНИ БЕРИ СВОЕГО ПАРНЯ В БЕЙСБОЛКЕ!И .......УМАТЫВАЙ
Бубнин
Бубнин
24 апреля в 20:28
Пока играем по ранее заявленным правилам Заремы: скандалы, разговоры и лайки привлекают новые инвестиции, а всякие там чемпионы смотрят и завидуют.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
24 апреля в 20:22
Вообще бывают матчи где спартак проиграл и не было скандала? Наверно только один, с Лейпцигом в лиге Европы
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
24 апреля в 20:14
Мешков -то как раз не назначил поначалу первый пенальти ,но балом правил сидящий на ВАР Безбородов . Он не заметил фола на Игнатове ,когда тот сыграл рукой ,и пенальти на его совести ,впрочем как на совести Мешкова .
pomor45
pomor45 ответ Брулин (раскрыть)
24 апреля в 20:13
Зарема упустила то обстоятельство, что чаще всего футболистам двигать ногами мешает то, что находится между ними. Может потому, что у неё их нет?
pomor45
pomor45 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
24 апреля в 20:08
Так и судьям тоже хочется кушать и аппетит у них отменный. Вот и дерут тушу кто как может.
KTS222
KTS222
24 апреля в 20:05
Ура ! Спартак снимантся ?
t272nm
t272nm
24 апреля в 19:55
Зухра, как обычно, жжет! Очередная красно-белая истерика. Я понимаю, что обидно проигрывать на последних минутах, но Мешков все по делу отсудил.
альсато
альсато
24 апреля в 19:49
РЖУ Не МОГУ!)))))..Есть здесь, хоть кто то, кто сдавал ЭКЗАМЕН по предмету:"футбольные правила"?))))))
CarcassBT
CarcassBT
24 апреля в 19:46
Карма она такая ...о двух концах😉🤪
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ monah-10 (раскрыть)
24 апреля в 19:43
Я бы проще обобщил, нормального судейства больше не будет. Я сразу об этом написал, как только УЕФА исключила Россию. Потому что если в РФС в основном тупо лобби клубов (Гинер - глава по финансам РФС, Дюков - президент и т.п.), то от беспредела судейство спасало только то, что его оценивало УЕФА. Всё, РПЛ вернулась к середине 2000-х, где был полный беспредел по судейству.

Болельщики "Спартака" вот плачут, что их засудили, но и КС сегодня просто убили. Контроля больше нет, можно делать что хочешь.
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