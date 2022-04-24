Салихова: «Мешков верен своим методичкам. Играйте сами по вашим правилам!»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна высказалась о работе арбитра Виталия Мешкова в матче 26-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком» (3:2).
Мешков есть Мешков. Главное действующее лицо матча. Всегда верен своим методичкам: отменяет гол и назначает придуманные пенальти. Нашим игрокам нельзя двигать ногами в своей штрафной, чтобы не получить пенальти при Мешкове.
Видимо, РФС и РПЛ решили поиздеваться над «Спартаком», назначая Мешкова на матчи. Почему не было свистка в середине поля? Обязательно надо дождаться гола нашей команды, чтобы отменить его?! У судей соревнование: сколько мячей «Спартака» отменят.
Что толку от того, что ЭСК указывает на ошибки судьи. Не нужны нам ваши признания! Очки возвращайте!
С такими деятелями футбол в России никогда не будет футболом. Вы отбиваете желание любых инвестиций в спорт! Играйте сами по вашим правилам.
1. Оба пенальти в наши ворота были по делу.
2. Первый незасчитанный гол отмнен верно.
3. Второй незасчитанный год отменен по причине неправильности цветов формы - для других клубов действует формулировка "мяч забит не сразу после нарушения".
1. Оба пенальти в наши ворота были по делу.
2. Первый незасчитанный гол отмнен верно.
3. Второй незасчитанный год отменен по причине неправильности цветов формы - для других клубов действует формулировка "мяч забит не сразу после нарушения".
такие времена
такие времена
Объясните, а где была ошибка судьи? Не было руки или пенальти не по делу? Уже 4 раза пересмотрел обзоры и эпизоды вполне очевидные и не могут трактоваться в пользу одной из команд. Что-то Зарема так не выступала после Тулы и ЦСКА
Но если вы дважды (!!!) в пустые ворота не забиваете и привозите две (!!!) точки на ровном месте, то о каком судействе, о каком заговоре можно ВООБЩЕ ГОВОРИТЬ!!!
Объясните, а где была ошибка судьи? Не было руки или пенальти не по делу? Уже 4 раза пересмотрел обзоры и эпизоды вполне очевидные и не могут трактоваться в пользу одной из команд. Что-то Зарема так не выступала после Тулы и ЦСКА
Но если вы дважды (!!!) в пустые ворота не забиваете и привозите две (!!!) точки на ровном месте, то о каком судействе, о каком заговоре можно ВООБЩЕ ГОВОРИТЬ!!!
Спартаковская королева не в курсе, как это все работает? Что дают доиграть, потому что отменить гол всегда можно, а вот переиграть момент, если нарушения не было - нет. Разумеется, это все сделано именно ради того, чтобы поиздеваться над Спартаком, и лично над Заремой. Счастье КБ, что их клубом рулит такая мудрая и проницательная женщина, без неё бы давно в пердив вылетели.
А если не про судей? Вот матч с Арсеналом. Судья ещё не свистнул начало, а Ваноли уже орёт как потерпевший и машет руками - кому куда встать. А до этого времени-то не было? И чем занимались? Помогали всей командой Кофрие подкаты по ногам делать? Тот же матч, прошло ещё 1 мин. 15 сек.: Мартинс с размаху в прыжке врезается головой в... Соболева! Хорошо ещё, что там сотрясаться нечему. Это тренерская наработка? Взяли "специалиста" по протекции мадам, теперь его можно только хвалить, а причины искать в судьях, календаре, масонах... Ну когда уже в команде всё будет спокойно, и мы увидим тот Спартак, который всегда любили?
Спартаковская королева не в курсе, как это все работает? Что дают доиграть, потому что отменить гол всегда можно, а вот переиграть момент, если нарушения не было - нет. Разумеется, это все сделано именно ради того, чтобы поиздеваться над Спартаком, и лично над Заремой. Счастье КБ, что их клубом рулит такая мудрая и проницательная женщина, без неё бы давно в пердив вылетели.
А если не про судей? Вот матч с Арсеналом. Судья ещё не свистнул начало, а Ваноли уже орёт как потерпевший и машет руками - кому куда встать. А до этого времени-то не было? И чем занимались? Помогали всей командой Кофрие подкаты по ногам делать? Тот же матч, прошло ещё 1 мин. 15 сек.: Мартинс с размаху в прыжке врезается головой в... Соболева! Хорошо ещё, что там сотрясаться нечему. Это тренерская наработка? Взяли "специалиста" по протекции мадам, теперь его можно только хвалить, а причины искать в судьях, календаре, масонах... Ну когда уже в команде всё будет спокойно, и мы увидим тот Спартак, который всегда любили?
Лучше бы эта госпожа посмотрела, к чему привело её великое руководство, каких функционеров и игроков она покупала. Витория у неё был плохой, результат в чемпионате был плохой - теперь он просто фееричный!!
Когда последний раз Спартак продувал важный матч в РПЛ не из-за розенкрейцеров и масонов, а просто так? Не помню такого.
Да, Зарема, мы всё знаем, любая игра Спартака, в которой он не выиграл 7-0 это всё судьи виноваты и всемирный заговора против 10 места.
Просто оставлю здесь: Ворота 7.32...Соболев метров с двух в них не попадает, Бакаев с 5-6 метров в те же ворота не попадает...Какие судьи? Только пердив может излечить эту команду (
Лучше бы эта госпожа посмотрела, к чему привело её великое руководство, каких функционеров и игроков она покупала. Витория у неё был плохой, результат в чемпионате был плохой - теперь он просто фееричный!!
Когда последний раз Спартак продувал важный матч в РПЛ не из-за розенкрейцеров и масонов, а просто так? Не помню такого.
Да, Зарема, мы всё знаем, любая игра Спартака, в которой он не выиграл 7-0 это всё судьи виноваты и всемирный заговора против 10 места.
Просто оставлю здесь: Ворота 7.32...Соболев метров с двух в них не попадает, Бакаев с 5-6 метров в те же ворота не попадает...Какие судьи? Только пердив может излечить эту команду (
А оба пеналя были назначены по делу. Игроки Спартака встречали атакующих игроков Ростова ногой в голень
А оба пеналя были назначены по делу. Игроки Спартака встречали атакующих игроков Ростова ногой в голень
Болельщики "Спартака" вот плачут, что их засудили, но и КС сегодня просто убили. Контроля больше нет, можно делать что хочешь.
Болельщики "Спартака" вот плачут, что их засудили, но и КС сегодня просто убили. Контроля больше нет, можно делать что хочешь.