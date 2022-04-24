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«Крылья Советов» обратятся в ЭСК из-за судейства в матче с «Химками»

24 апреля 2022, 17:39
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки4 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

«Крылья Советов» намерены обратиться в ЭСК РФС из-за работы судьи Алексея Матюнина в матче 26-го тура РПЛ с «Химками» (1:4). Главный арбитр удалил хавбека Дениса Якубу на 44-й минуте и защитника Гленна Бейла на 61-й.

Слов нет, одни эмоции. То, что сегодня происходило на поле, выше моего понимания футбола. Естественно, мы будем обращаться в экспертно-судейскую комиссию по поводу судейства в этом матче. Такое просто так оставлять нельзя.

Да, я тоже сегодня получил желтую карточку. Потому что невозможно молчать, когда такое на поле происходит.

И я благодарю наших ребят за самоотдачу. Даже оставшись вдевятером, они продолжали играть в футбол, играть в атаку. Могли забить и добиться результата, но допустили ошибки в концовке. Это эмоции, это нормально.

У нас классная команда и сильный коллектив, сильнейший тренерский штаб. И рушить нашу игру таким судейством не надо. Мы с этим мириться не будем. «Крылья» – молодая играющая команда, и мы за честный футбол.

Ранее был назван лучший игрок матча «Химки» — «Крылья Советов».

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ Shum Shum (раскрыть)
вчера в 06:09
А что творили грознинцы ты не заметил? Когда уфимцы заходили на чужую половину поля белгородцы начинали их атаковать, на это торпедовцы стали пинать мяч в ворота. Но на этом питерцы не остановились и стали смотреть как казанцы выбегали из раздевалки не по правилам. А там уже спартачи боролись с озверевшими от счастья уральцами.
“Изведал враг в тот день немало,

Что значит русский бой удалый,

Наш рукопашный бой!..

Земля тряслась — как наши груди;

Смешались в кучу кони, люди,

И залпы тысячи орудий

Слились в протяжный вой…”


А ты смотрел такой матч?

Вот твой я точно не смотрел, кто хоть играл то?
Shum Shum
Shum Shum ответ Байкал-38 (раскрыть)
24 апреля в 22:58
Ты матч то смотрел, если якубу правилтно удалили и дали пенальти за то что он пальцем придержал за майку то как можно защитыаать второй гол ростова? А бэйл играл чисто в мяч и от мяча неудачно отскочил в игрока где умысел какая прямая красная? Сколько было моментов клгда ростовчане откровенно толкали руками игроков кс и не то что карточку или усное а просто все в рамках. Так можно весь матч пересказать, с первых минут свистки в одну колитку. Так что это судье надо извинятся стоя на коленях за такую работу
Брулин
Брулин
24 апреля в 19:32
Ашот Хачатурянц: «Санкции в отношении судей неизбежны. В матче «Крыльев» было безобразие»
я из Химок
я из Химок
24 апреля в 19:11
Как бы и что не говорили про судейство, но карточки назначены по делу! И в первом и втором случае! Гол Мирзова очень спорный, да, но не кк.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Байкал-38 (раскрыть)
24 апреля в 18:49
О том, что даже невооруженным глазом видно, что Бейл играет чисто в мяч, а потом в конце попадает в ногу игроку.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
24 апреля в 18:45
Ты сейчас вообще о чём?
memphis
memphis
24 апреля в 18:38
Крылья из года в год топят и растаскивают, а мы как птица Феникс
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Байкал-38 (раскрыть)
24 апреля в 18:33
Оказывается, и так можно матч посмотреть. И ты что-то на меня еще гонишь.
Байкал-38
Байкал-38
24 апреля в 18:15
Я думаю в КС ещё раз просмотрят данные эпизоды и им будет стыдно и они извинятся, ну если конечно совесть есть.
У Дениса Якубу была ЖК и он даже не в борьбе за мяч зачем то схватил набегавшего игрока Химок за футболку в своей штрафной. Причём мяч летел очень высоко и игрок Химок при всём своём желание не дотянулся бы до мяча. Зачем Якубу это сделал? Этот вопрос руководству надо задавать игроку своей команде, а не подавать жалобы. Эпизод очевидный вторая ЖК и справедливое удаление.
Гленн Бейл даже близко не сыграл в мяч, а откровенно заехал Мирзову по икроножной мышце, как раз в незащищённое место вытянутой ногой, прямо шипами. Судья сначала показал ЖК, а после просмотра отменил и паказал справедливую КК.

И я согласен с КС, что такое просто так оставлять нельзя. Если за первый эпизод просто пропуск следующего матча, то Якубу надо наказывать на два матча.

Ну, что у КС проснётся совесть или нет?
Cat01
Cat01
24 апреля в 18:15
Опять судьи в центре
nikoladolgov
nikoladolgov
24 апреля в 18:13
И все с разрешения Юрана , там же сынок спонсора !
STVA 1
STVA 1
24 апреля в 18:12
А что толку то
beefs
beefs
24 апреля в 18:02
и кто ходит на такой футбол, позорище и стыдобище, прощай российский футбол...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 апреля в 17:50
Там где федун всегда споры и скандалы.
Ironigor
Ironigor
24 апреля в 17:48
Ну это уже как по накатанной .
протон
протон
24 апреля в 17:44
О да, мы это видели. Очередной судейский провал.
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