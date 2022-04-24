«Крылья Советов» обратятся в ЭСК из-за судейства в матче с «Химками»

«Крылья Советов» намерены обратиться в ЭСК РФС из-за работы судьи Алексея Матюнина в матче 26-го тура РПЛ с «Химками» (1:4). Главный арбитр удалил хавбека Дениса Якубу на 44-й минуте и защитника Гленна Бейла на 61-й.
Слов нет, одни эмоции. То, что сегодня происходило на поле, выше моего понимания футбола. Естественно, мы будем обращаться в экспертно-судейскую комиссию по поводу судейства в этом матче. Такое просто так оставлять нельзя.
Да, я тоже сегодня получил желтую карточку. Потому что невозможно молчать, когда такое на поле происходит.
И я благодарю наших ребят за самоотдачу. Даже оставшись вдевятером, они продолжали играть в футбол, играть в атаку. Могли забить и добиться результата, но допустили ошибки в концовке. Это эмоции, это нормально.
У нас классная команда и сильный коллектив, сильнейший тренерский штаб. И рушить нашу игру таким судейством не надо. Мы с этим мириться не будем. «Крылья» – молодая играющая команда, и мы за честный футбол.
Ранее был назван лучший игрок матча «Химки» — «Крылья Советов».
У Дениса Якубу была ЖК и он даже не в борьбе за мяч зачем то схватил набегавшего игрока Химок за футболку в своей штрафной. Причём мяч летел очень высоко и игрок Химок при всём своём желание не дотянулся бы до мяча. Зачем Якубу это сделал? Этот вопрос руководству надо задавать игроку своей команде, а не подавать жалобы. Эпизод очевидный вторая ЖК и справедливое удаление.
Гленн Бейл даже близко не сыграл в мяч, а откровенно заехал Мирзову по икроножной мышце, как раз в незащищённое место вытянутой ногой, прямо шипами. Судья сначала показал ЖК, а после просмотра отменил и паказал справедливую КК.
И я согласен с КС, что такое просто так оставлять нельзя. Если за первый эпизод просто пропуск следующего матча, то Якубу надо наказывать на два матча.
Ну, что у КС проснётся совесть или нет?
У Дениса Якубу была ЖК и он даже не в борьбе за мяч зачем то схватил набегавшего игрока Химок за футболку в своей штрафной. Причём мяч летел очень высоко и игрок Химок при всём своём желание не дотянулся бы до мяча. Зачем Якубу это сделал? Этот вопрос руководству надо задавать игроку своей команде, а не подавать жалобы. Эпизод очевидный вторая ЖК и справедливое удаление.
Гленн Бейл даже близко не сыграл в мяч, а откровенно заехал Мирзову по икроножной мышце, как раз в незащищённое место вытянутой ногой, прямо шипами. Судья сначала показал ЖК, а после просмотра отменил и паказал справедливую КК.
И я согласен с КС, что такое просто так оставлять нельзя. Если за первый эпизод просто пропуск следующего матча, то Якубу надо наказывать на два матча.
Ну, что у КС проснётся совесть или нет?