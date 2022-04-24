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«Игрок матча – Виталий Мешков». «Спартак» — после поражения от «Ростова»

24 апреля 2022, 20:32
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)3 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Спартак» назвал арбитра Виталия Мешкова лучшим игроком матча 26-го тура РПЛ против «Ростова» (2:3).

Рефери назначил два пенальти в ворота «Спартака», а также отменил гол красно-белых.

«Уступаем в Ростове… Игрок матча – Виталий Мешков», – написала в твиттере пресс-служба «Спартака».

Ранее глава РПЛ и судейского комитета подверг критике судейство в матче «Ростов» — «Спартак».

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Все комментарии
Izmar
Izmar
вчера в 13:18
    kolpino08
    kolpino08
    вчера в 12:13
    исходя из поверхностного анализа комментариев и отзывов в СМИ - только спартаковцы недовольны судейством. Все остальные не видят чего-то криминального - максимум 1 спорный эпизод.

    Напрашивается вывод - в Спартаке все в порядке и без изменений))))
    B.Y.O.B.
    B.Y.O.B.
    вчера в 09:47
    По отменённому голу спартака сомнений у меня не было, был на трибуне как раз напротив того места, где Игнатов сыграл рукой, видел очень хорошо. Что касается возможного владения Ростова после фола Игнатова, то именно владения не было, была борьба за мяч, после которой он оказался у спартаковцев.
    По пенальти на Полозе, здесь 50/50. С каких-то повторов кажется, что был контакт, с других, что не было. Первое впечатление, что пенальти не было.
    В остальных случаев даже сомнений нет, что судья принял верные решения.
    Таким образом, получается всего один спорный момент. Не понимаю очередной визг из стана спартака, что народных снова засудили
    Серхио Рамос
    Серхио Рамос
    вчера в 09:17
    Ахаххаха ща смотрел обзор, удивило когда кэп Ростова тронул Максимку а тот чуть не упал от трогания по пузу. Ахахха какие симулянты епт...
    112910415
    112910415
    вчера в 08:09
    ну и тот, который на ВАР, тоже лучший
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny ответ puperr (раскрыть)
    вчера в 08:06
    Зарема виновата во всех поражениях) "Сиськи есть - ума не надо?"
    puperr
    puperr
    вчера в 07:22
    Не вижу смысла пенять на арбитра. Забей Спартак свои моменты и 4 пенальти не помогли бы Ростову победить. Не понятно решение арбитра? Подали жалобу в ЭСК и дальше готовиться к следующей игре. Результат уже не изменится, в чем смысл к этому цепляться?
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
    вчера в 07:05
    Ой, да ладно "твиттер Спартака"...) Это у Заремы тысячные попали на Пасху)
    ОПС
    ОПС
    вчера в 04:20, ред.
    Все как обычно. Выиграли - хорошо. Проиграли - судьи виноваты.
    протон
    протон
    вчера в 00:33
    Ну зачем до такого уровня то опускаться, ну сколько можно. Хрен с ним с Мешковым. Не Мешков двоих как детей убрал в первом голе. Не Мешков непонятно зачем трогал Полоза. Не Мешков не забил с метра (два раза). СММ Спартака - реальный позор
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    24 апреля в 23:02
    позор рпл и всему судейству, противно смотреть ни одного пенальти не было и гол чистый наш, чистейший.
    ABir
    ABir ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    24 апреля в 22:28
    С цска за кубок пробовали
    Товарищ Маузер
    Товарищ Маузер
    24 апреля в 22:21
    А на Москалёва Федуну хватило только на один матч? Да уж, дела. Зато Спартак опять в своей стихии - во всём виноват судья. Ну, конечно же, когда Спартак проигрывает
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    24 апреля в 22:02
    Как достали тарасовцы, а научиться играть не пробовали.
    ARMENIAN
    ARMENIAN
    24 апреля в 21:57
    проигрывать неприятно, но не надо ответственность валить на судью. Всё было честно! Я смотрел обзор!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    24 апреля в 21:51
    Всего два назначил, а должен был четыре назначить.
    t272nm
    t272nm
    24 апреля в 21:39
    ФК Спартак Москва - смех и радость мы приносим людям! Мясо, вам не надоело истерить?! Вы проиграли по делу. Мешков отсудил нормально. Да. очень обидно отыгрываться на 90-й минуте и проиграть из-за пенальти на 93-й минуте. Но это футбол, так бывает. Самое главное - все по делу. Зачем вы позоритесь, закатывая истерику?!
    Boricku
    Boricku
    24 апреля в 21:34
    пора дронами и компом судить, а не мучить бедных судей
    makkie
    makkie ответ Трезвый повар (раскрыть)
    24 апреля в 21:01
    Контакт ноги Кофрие с ногой Полоза на самом деле был.
    Но он не стал причиной падения Полоза, который подогнул ноги и упал сам. Повторы это чётко показывают (особенно задняя и боковая).

    Послушаем, что скажут в ЭСК.
    Мешков, кстати, видел эпизод с трёх метров и фол не зафиксировал, но потом его на VAR позвали зачем-то.
    Трезвый повар
    Трезвый повар ответ makkie (раскрыть)
    24 апреля в 20:54
    Привет Максим. Спасибо
    Насчёт отменённого гола Спартака у меня нет определённого мнения. Я так хорошо не разбираюсь в правилах
    А насчёт первого пеналя я твёрдо убеждён в его правильности. Кофрие очень акцентированно ткнул ногой в голень Полоза. Контакт был не сильный, но на встречной скорости его достаточно для падения. Дмитрий Полоз никогда не был замечен в симуляциях
    BDA81
    BDA81
    24 апреля в 20:49
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      24 апреля в 20:48
      Всё...Мешков...Полиграф...Отстранение...Свисток на гвоздь...

      Ну и поделом...
      Почему Ростов не играл в меньшинстве... ???
      Зачем отменял голы Спартака ???

      Пусть посидит теперь и подумает над своим поведением...где нибудь на ужасном Бали или невозможном Гоа.....
      makkie
      makkie ответ Трезвый повар (раскрыть)
      24 апреля в 20:47
      Олег, привет!
      С победой тебя.

      Пенальти и забитые голы сейчас всегда проверяются VAR.
      Другое дело, какое решение принимает главный. Повторы с Полозом ему крутили те, с которых не видно симуляции. Хотя по факту падать он начал до контакта с Кофрие и сам шёл на фол.
      Futurista
      Futurista ответ FC RSM (раскрыть)
      24 апреля в 20:47
      Сколько чистых забил Ростов?)...неправильно - 1...
      Байкал-38.
      Байкал-38.
      24 апреля в 20:45
      Я думаю всем судьям надо отказаться от обслуживания матчей с участием Спартака.
      Интересно когда во всём мире кончатся судьи, которые захотели бы судить Спартак, что они делать то будут? На кого будут жаловаться?
      Короче виноваты как всегда все вокруг, а Спартак особенный.
      True Story
      True Story
      24 апреля в 20:44
      Ну Мешков в ворота Спартака мог и побольше пенальти поставить, так что не зря Спартак признал его своим лучшим игроком
      FC RSM
      FC RSM ответ Futurista (раскрыть)
      24 апреля в 20:43, ред.
      А сколько чистых забил Спартак?) Правильно - 2, Ростов -3, поэтому и победил)
      Futurista
      Futurista ответ 1 984 (раскрыть)
      24 апреля в 20:40
      Ну да, дело не в судействе...просто при таком судействе Спартак должен был забить 5-6 чистых голов для победы, а забил только 2...бывает)...
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      24 апреля в 20:39
      Не понимаю почему все накинулись на Мешкова?
      Это же судьи ВАР вопреки первоначальному мнению Мешкова направили его проверить гол Спартака и первый пеналь
      FC RSM
      FC RSM
      24 апреля в 20:38
      Хорошая такая отмазка. Зато шашлык получился, а это главное.
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