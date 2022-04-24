«Игрок матча – Виталий Мешков». «Спартак» — после поражения от «Ростова»

«Спартак» назвал арбитра Виталия Мешкова лучшим игроком матча 26-го тура РПЛ против «Ростова» (2:3).
Рефери назначил два пенальти в ворота «Спартака», а также отменил гол красно-белых.
«Уступаем в Ростове… Игрок матча – Виталий Мешков», – написала в твиттере пресс-служба «Спартака».
Ранее глава РПЛ и судейского комитета подверг критике судейство в матче «Ростов» — «Спартак».
Напрашивается вывод - в Спартаке все в порядке и без изменений))))
Напрашивается вывод - в Спартаке все в порядке и без изменений))))
По пенальти на Полозе, здесь 50/50. С каких-то повторов кажется, что был контакт, с других, что не было. Первое впечатление, что пенальти не было.
В остальных случаев даже сомнений нет, что судья принял верные решения.
Таким образом, получается всего один спорный момент. Не понимаю очередной визг из стана спартака, что народных снова засудили
По пенальти на Полозе, здесь 50/50. С каких-то повторов кажется, что был контакт, с других, что не было. Первое впечатление, что пенальти не было.
В остальных случаев даже сомнений нет, что судья принял верные решения.
Таким образом, получается всего один спорный момент. Не понимаю очередной визг из стана спартака, что народных снова засудили
Но он не стал причиной падения Полоза, который подогнул ноги и упал сам. Повторы это чётко показывают (особенно задняя и боковая).
Послушаем, что скажут в ЭСК.
Мешков, кстати, видел эпизод с трёх метров и фол не зафиксировал, но потом его на VAR позвали зачем-то.
Но он не стал причиной падения Полоза, который подогнул ноги и упал сам. Повторы это чётко показывают (особенно задняя и боковая).
Послушаем, что скажут в ЭСК.
Мешков, кстати, видел эпизод с трёх метров и фол не зафиксировал, но потом его на VAR позвали зачем-то.
Насчёт отменённого гола Спартака у меня нет определённого мнения. Я так хорошо не разбираюсь в правилах
А насчёт первого пеналя я твёрдо убеждён в его правильности. Кофрие очень акцентированно ткнул ногой в голень Полоза. Контакт был не сильный, но на встречной скорости его достаточно для падения. Дмитрий Полоз никогда не был замечен в симуляциях
Насчёт отменённого гола Спартака у меня нет определённого мнения. Я так хорошо не разбираюсь в правилах
А насчёт первого пеналя я твёрдо убеждён в его правильности. Кофрие очень акцентированно ткнул ногой в голень Полоза. Контакт был не сильный, но на встречной скорости его достаточно для падения. Дмитрий Полоз никогда не был замечен в симуляциях
Ну и поделом...
Почему Ростов не играл в меньшинстве... ???
Зачем отменял голы Спартака ???
Пусть посидит теперь и подумает над своим поведением...где нибудь на ужасном Бали или невозможном Гоа.....
Ну и поделом...
Почему Ростов не играл в меньшинстве... ???
Зачем отменял голы Спартака ???
Пусть посидит теперь и подумает над своим поведением...где нибудь на ужасном Бали или невозможном Гоа.....
С победой тебя.
Пенальти и забитые голы сейчас всегда проверяются VAR.
Другое дело, какое решение принимает главный. Повторы с Полозом ему крутили те, с которых не видно симуляции. Хотя по факту падать он начал до контакта с Кофрие и сам шёл на фол.
С победой тебя.
Пенальти и забитые голы сейчас всегда проверяются VAR.
Другое дело, какое решение принимает главный. Повторы с Полозом ему крутили те, с которых не видно симуляции. Хотя по факту падать он начал до контакта с Кофрие и сам шёл на фол.
Интересно когда во всём мире кончатся судьи, которые захотели бы судить Спартак, что они делать то будут? На кого будут жаловаться?
Короче виноваты как всегда все вокруг, а Спартак особенный.
Интересно когда во всём мире кончатся судьи, которые захотели бы судить Спартак, что они делать то будут? На кого будут жаловаться?
Короче виноваты как всегда все вокруг, а Спартак особенный.
Это же судьи ВАР вопреки первоначальному мнению Мешкова направили его проверить гол Спартака и первый пеналь
Это же судьи ВАР вопреки первоначальному мнению Мешкова направили его проверить гол Спартака и первый пеналь